[광화문에서/김준일]국민의힘, 지방선거 아닌 그 이후에 시선 가 있나

6·3 지방선거 광역단체장 대진표가 속속 완성되면서 각 당이 승패에 사활을 걸 시기가 왔다. 하지만 입법권력도 행정권력도 모두 더불어민주당에 넘겨 남은 건 지방권력 하나뿐인 국민의힘을 보면 원내 인사들의 시선은 이미 지방선거 이후로 가 있는 듯하다.
선거를 지휘해야 할 장동혁 대표는 미국에 있다. 당초 4일이라던 일정은 10일까지 늘었다. 장 대표는 “대한민국의 미래를 결코 외면할 수 없기에 나아간다”며 “지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선”이라고 방미 이유를 설명했다. 선문답 식으로 지방선거를 미국 방문과 연결 짓는 전례 없는 초식에 “미국에 지방선거 표가 있다는 것이냐”는 비판이 나왔다.
시점의 적절성도, 목적도 불분명한 당 대표의 방미를 두고 “자신의 지지층을 더 단단하게 만들기 위한 것”이라는 해석이 뒤따랐다. 지방선거 이후에 있을 정계 개편 움직임에 대비해 장 대표가 재신임이든, 아니면 차기 전당대회에서의 연임 목적이든 자신의 기반인 강성 지지층을 위한 정치적 행보를 한 것 아니냐는 것이다. 국민의힘의 ‘윤 어게인(again) 세력 절연’ 선언 이후 장 대표를 지지하던 강성 보수 세력이 흔들리고 있다는 소문은 이런 의심의 눈초리를 키웠다.
당내 의원들은 차기 원내대표 선거가 주 관심사다. 송언석 원내대표의 임기는 6월 16일까지다. 민주당의 새 원내대표 선출에 맞춰 5월에 조기 선거를 치러야 한다는 기류도 있다. 차기 원내대표 선거에 의원들의 시선이 쏠려 있는 건 지방선거 결과로 당 지도부가 와해되는 상황이 발생하면 새 원내대표가 막강한 권한을 갖게 되기 때문이다.
만약 지방선거 패배로 지도부가 무너지면 원내대표는 비상대책위원장을 지명한다. 본인이 비대위원장을 겸해도 된다. 비대위원장은 당원들의 동의가 있으면 ‘당심 80%, 민심 20%’인 현행 ‘전당대회 룰’을 바꿀 수 있다. 민심을 확대하는 방향으로 가느냐 혹은 그 반대로 가느냐에 따라 2028년 총선 공천권을 가질 당 대표 선거의 구도가 결정된다. 벌써 ‘A 의원이 원내대표가 되면 B가 비대위원장을 할 것’이란 예상이 심심치 않게 들린다.
지방선거보단 그 이후, 그리고 다음 총선에 이미 눈이 가 있는 국민의힘 중앙당을 보며 운동장에서 뛰고 있는 후보들은 가슴을 친다. 민주당 지도부가 전국을 돌며 9개 공약을 쏟아낼 동안 국민의힘은 1개 공약만 내놨다. 광역단체장 후보들이 독자적인 지역 선거대책위원회를 만들게 해 달라고 요구하는 게 무리가 아니다. ‘원사이드 게임’에 작은 균열이라도 내보려는 사람들은 ‘유승민 차출론’도 띄워보고 ‘한동훈 복당론’도 내보지만 “정치적 의도 있다”는 힐난만 돌아올 뿐 중앙당을 움직일 이들에겐 닿지 않는다.
국민의힘은 지방선거 이후와 23대 총선을 바라보기 전에 이번 지방선거의 중요성부터 되새겨야 한다. 이미 제1야당은 안중에 없는 듯 국회를 운영하는 민주당이 지방선거 대승까지 거머쥐면 어떻게 나올지 어렵지 않게 예측할 수 있다.
아직 선거는 한 달하고도 보름 이상 남았다. 국민의힘은 지방선거에 총력을 펼치는 게 먼저다. 최소한의 정치적 균형이 있는 게 국민과 나라에 이롭다. 당 역시, 숨 쉴 구멍이라도 있을 때여야 당권 투쟁이든 정계 개편 주도권 다툼이든 의미가 있지 않겠나.
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