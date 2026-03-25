[사진기자의 사談진談/신원건]사진 생태계 바꾼 스마트폰 20년… AI시대, 다음 주자는?

올해 1월 시사주간지 ‘이코노미스트’는 위 제목의 기사를 냈다. AI 업체들이 스마트폰을 넘어서는 기기에 도전하고 있다는 내용이다. 스마트폰이 디지털 세계의 절대 강자 역할을 해온 지 20여 년. 해당 기사를 보며 스마트폰이 그동안 사진에 끼친 영향을 되짚어 보게 됐다. 사진이 아니었다면 스마트폰의 폭발적 보급도 없었을 것이고, 스마트폰을 빼고 최근의 이미지 동향을 얘기할 수도 없다.
2000년대 후반 스마트폰에 300만 화소가 넘는, 당시로서는 고화질 이미지센서가 내장되면서 스마트폰은 디지털 카메라를 본격적으로 대체하기 시작했다. 누구나 카메라를 휴대하는 시대를 연 것이다. 촬영으로 그치지 않았다. 찍은 사진을 단체 대화방, 소셜미디어 등에 실시간으로 공유하게 해 줬다. 이것이 기존 PC 시대와 절대적인 차이였다. PC 모니터보다는 작지만 기존 폴더폰보다 화면도 커졌다. 사각 액자 모양의 관문(포털)이 모두의 손에 쥐어졌다.
스마트폰은 기존의 ‘사진 질서’를 파괴했다. 오프라인 사진 전시회를 생각해 보자. 작가는 일단 촬영, 편집, 인쇄 과정을 거쳐야 한다. 사진작가들은 촬영보다 그다음 작업이 더 힘들다는 푸념을 한다. 후보정과 인쇄 작업이 그렇다. 색조나 톤 등 원하는 느낌을 맞추기 위해 손을 보고 숱하게 출력을 한다. 비용도 많이 든다.
인쇄를 마쳤다고 해서 끝이 아니다. 액자 작업을 하고 큐레이션을 거쳐야 한다. 전시회와 동시에 책이나 사진집을 내게 되면 지난한 출판 작업까지 해야 한다. 동영상은 더하다. 편집이 촬영보다 몇 배 더 손이 간다. 이미지 시장은 ‘전시-편집-인쇄-출판-유통’ 등 생태계가 만만치 않았다. 혼자서 다 하기 힘들었다. 협업과 분업이 필수였다.
하지만 스마트폰은 위 과정을 혼자 손바닥 위에서 해결하게 했다. ‘고퀄’ 이미지가 아니라면 PC도 필요 없다. 촬영 후 애플리케이션(앱)으로 보정하고 홈페이지에 올리면 그곳이 곧 24시간 열린 가상 전시장이 된다. ‘촬영-편집-전시-배급’을 홀로 처리하는 완벽한 개인 매체이자, 독립된 플랫폼을 갖춘 ‘완결된 유니버스’가 탄생한 것이다. 소비자도 스마트폰으로 접속해 사진을 감상한다. 도구 하나로 누구나 사진작가가 되는 시대를 열었다.
이렇게 소셜미디어와 블로그, 홈페이지에 꾸준히 업로드를 하는 아마추어 사진작가가 많아졌다. 사진전은 더 이상 전문가의 영역이 아니다. 프로작가들이 이 스마트폰 생태계에 뛰어들기도 한다. 협업과 분업의 생태계를 혼자 다 감당하겠다는 뜻이다. “스마트폰은 유기발광다이오드(OLED) 화면이라 PC 모니터나 인화된 사진보다 보기 좋다”고 예찬하는 사진작가도 만나봤다.
스마트폰의 독립적인 이미지 세상은 다른 업계에도 영향을 줬다. 관광·요식 업계가 대표 사례다. 2019년 ‘노 저팬’ 운동 당시, 일본 관광이 급감한 이면에는 공공연한 비밀이 있었다. 불매 취지에 공감한 이들도 있었지만, “어차피 눈치가 보여 인스타그램에 여행 사진을 올릴 수 없으니 안 간다”며 예약을 취소한 경우가 많았다. 여행이라는 본질보다 사진 인증이 더 중요한, 주객전도 현상이었다. 편한 복장의 관광도 옛말이다. ‘핫플’에는 코트나 구두 등 정장 차림의 관광객이 많다. 심지어 옷을 갈아입어 가며 사진을 찍는다. 폰카 세계가 만든 풍속도다. 식당과 카페도 ‘사진 맛집’이 유리하다.
부작용도 물론 있다. 가짜 사진의 폐해다. 최근 중동 사태에서 보듯 전황이 빠르게 업데이트되는 틈을 타 가짜 이미지들도 속도전처럼 퍼진다. 진위가 파악되기도 전에 이미 소셜미디어를 점령한다.
스마트폰이 인터넷을 기반으로 했다면, AI 시대엔 어떤 도구가 사진의 대세가 될까. AI 업체들은 스마트안경·워치 등 증강현실(AR) 기반의 웨어러블 기기로 ‘포스트 스마트폰’ 시대를 노리고 있다. 섣부른 예측이긴 하지만 일단 스마트폰 같은 사각 평면은 벗어날 것으로 보인다. 스마트 안경의 경우 이용자와 동시에 같은 것을 보며 알고리즘으로 상황을 해석한다. 작가가 무심코 지나친 주변을 짚어주며 ‘당신이 좋아하는 소재’라고 알려 촬영을 유도할 수 있다. 그리고 그 이미지를 작가의 소셜미디어 팔로어들 스마트안경에 곧장 전송해 줄 것이다. 이런 방식이 사진의 미래 생태계를 어떻게 재편할지 궁금하다.
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