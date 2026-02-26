‘인스타 성지’ 된 해방촌 속 따뜻한 수필 같은 보리밥집[김도언의 너희가 노포를 아느냐]

서울 용산구 해방촌의 ‘남산골보리밥칼국수’의 바지락 칼국수. 1인분에 9000원이다. 김도언 소설가 제공서울 용산구 해방촌의 ‘남산골보리밥칼국수’의 바지락 칼국수. 1인분에 9000원이다. 김도언 소설가 제공

김도언 소설가

해방촌은 서울 남산 자락의 비탈을 따라 서민들의 삶이 층층이 축적된 동네다. 그러나 요즘 해방촌은 오랜 세월을 지켜온 맥박과는 달리 빠르게 소비되는 풍경이 돼버린 느낌이다. 간판들은 세련됐고, 골목은 인스타그램용 사진의 배경이 된다. 그런 와중에도 골목 초입에서 묵묵히 제자리를 지키는 집이 있다. 이름도 별 치장이 없는 소박한 ‘남산골보리밥칼국수’.