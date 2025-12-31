[사설]5개월 뒤 심판의 시간… 與野, 정쟁보다 민생 경쟁 나서라

6·3 전국 동시 지방선거가 약 5개월 앞으로 다가왔다. 동아일보가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난해 12월 26∼28일 서울지역 유권자 802명을 대상으로 진행한 신년 여론조사 결과 서울시장 가상 양자대결은 유력 후보들이 모두 오차범위 내에서 팽팽한 것으로 나타났다. 서울에선 아직 누구도 민심을 압도하지 못하고 있다는 뜻이다. 차기 시장의 자질은 시정 운영 능력(43.1%)이 미래 비전(16.8%)이나 공정성(10.8%)보다 더 중시되는 것으로 조사됐다. 민생 정치 역량이 선거 민심의 바로미터인 것이다.
같은 기간 전국 유권자 1004명을 대상으로 한 조사에서 응답자들은 집권 2년 차 정부의 경제 분야 최우선 과제로 환율 및 물가 안정을 꼽았다. 정부의 개입에도 잡히지 않는 환율이 원자재 가격 및 수입 가격을 끌어올리고 새해 서민 생활에 물가 부담을 키울 것이라는 걱정이 앞선다는 뜻이다. 이에 더해 ‘일자리 확대 등 경기 부양’(23.3%), ‘부동산 대책 등 주거 안정’(19.4%), ‘인공지능(AI) 육성 등 미래 먹거리 확보’(5.9%)도 경제 분야 최우선 과제로 꼽았다. 특히 30대 응답자의 23.7%가 부동산 대책 등 주거 안정이 최우선 과제라고 답했다. 스윙보터인 20, 30대 청년층의 일자리와 주거 대책이 선거 판세에 영향을 줄 민생 정책 변수가 될 수 있다.
환율 및 물가 안정, 일자리 확대 등 경기 부양, 부동산 대책 등은 집권 2년 차 정부가 최우선으로 해법을 제시해야 할 민생 난제들이다. 요즘 물가, 일자리, 주거비 등을 감당할 여력을 뜻하는 ‘생활비 감당 능력(affordability)’은 세계 어디서나 민생 정치 화두다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전임 대통령의 경제 실정을 공격할 때 썼고, 뉴욕시장 당선인이 트럼프 행정부를 비판하기 위해 앞세웠던 이슈다.
6월 지방선거는 여야가 공언한 민생 정치가 심판대에 오르는 시간이다. 정부와 여당, 야당은 국민이 먹고사는 문제에 집중하고 생활비 감당 능력을 획기적으로 개선하는 민생 대책에 다걸기를 해야 한다. 그 결과가 6월 선거에서 민심의 성적표로 돌아올 것이다.
댓글 0