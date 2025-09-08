동아일보

[고양이 눈]“차주님, 가을이 왔어요”

  • 동아일보
우편함에 엽서가 꽂힌 듯, 색 바랜 나뭇잎 한 장이 차량 운전석 손잡이에 꽂혀 있네요. 무더위 속 잊고 있던 가을이 시나브로 왔나 봅니다.

―서울 강동구 상일동에서

#가을#나뭇잎#차량#손잡이#서울#강동구#상일동
신원건 기자 laputa@donga.com
