[고양이 눈]“차주님, 가을이 왔어요”

"차주님, 가을이 왔어요"
동아일보
입력
2025-09-08 23:09
2025년 9월 8일 23시 09분
신원건 기자
우편함에 엽서가 꽂힌 듯, 색 바랜 나뭇잎 한 장이 차량 운전석 손잡이에 꽂혀 있네요. 무더위 속 잊고 있던 가을이 시나브로 왔나 봅니다.
―서울 강동구 상일동에서
“차주님, 가을이 왔어요”
소풍 가기 딱 좋은 날
“세월의 향기도 음미하세요”
#가을
#나뭇잎
#차량
#손잡이
#서울
#강동구
#상일동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
