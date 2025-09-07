본문으로 바로가기
[고양이 눈]소풍 가기 딱 좋은 날
동아일보
입력
2025-09-07 23:06
2025년 9월 7일 23시 06분
홍진환 기자
높아진 하늘, 아침저녁으로 선선한 공기. 무지개 바퀴를 힘껏 굴리며 나들이 나온 젖소와 꿀벌, 개구리, 부엉이의 얼굴에 저마다 웃음꽃이 폈습니다.
―강원 내린천휴게소에서
#하늘
#아침저녁
#선선한 공기
#무지개 바퀴
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
