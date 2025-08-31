‘월급’과 ‘연금’ 사이를 잇는 다리가 필요하다[김동엽의 금퇴 이야기]

이런 질문을 받았을 때 ‘연금’이라고 자신 있게 답할 직장인이 얼마나 될까? 생각보다 많지는 않을 것 같다. 이렇게 생각하는 데는 2가지 이유가 있다. 우선 월급을 대신하기에는 연금 수령액이 턱없이 부족하다. 게다가 월급 수령이 끝나자마자 바로 연금을 받을 수 있는 게 아니기 때문이다.
● 월급은 끝났다… 하지만 연금은 멀었다.
기초연금과 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 11종의 연금 자료를 종합적으로 분석한 통계청에 따르면 2023년 기준 65세 이상 고령자 중 90.9%가 ‘하나 이상의 연금’을 수령하고 있었다. 문제는 그들이 받는 연금이 월평균 70만 원을 밑돌았다. 더불어 대다수 고령자가 공적연금에만 의지하고 있고, 사적연금의 역할은 미미한 것 또한 개선해야 할 부분이다. 65세 이상 고령자 중 74.8%는 기초연금을 수령하고 있고, 국민연금을 수령하는 비율도 55.1%나 된다. 하지만 개인연금과 퇴직연금 수급 비율은 각각 5.0%, 0.4%에 불과한 것으로 나타났다.
상황이 이렇다 보니 퇴직 후 공적연금을 수령할 때까지 소득 공백이 발생하게 된다. 한국 직장인의 법정 정년은 60세다. 하지만 기초연금은 65세가 되어야 받을 수 있다. 국민연금 가입자가 노후에 받는 노령연금 개시 시기는 출생 연도에 따라 정해진다. 1961∼64년생은 63세, 1965∼68년생은 64세, 1969년 이후 출생자는 65세부터 노령연금을 받을 수 있다. 정년까지 일하더라도 기초연금과 국민연금을 받기까지 3∼5년 정도 소득 공백을 견뎌야 한다. 앞서 65세 이상 고령자에서 90%가 넘던 연금 수급 비율이 60∼64세 인구에서는 42.8%로 급락했다. 2023년 당시 노령연금은 63세부터 받을 수 있었는데, 노령연금을 수령하기 이전인 60∼62세 인구에서 연금 수급 비율은 겨우 24.8%밖에 안 됐다. ● 연금겸업 전략으로 소득 공백을 메우자
월급은 끝났다. 그런데 연금은 멀었다. 어떻게 해야 할까? 월급과 연금을 잇는 징검다리가 필요하다. 일을 해서 생활비 중 일부를 충당하고, 부족한 부분은 연금으로 보완하는 ‘연금겸업(年金兼業)’ 전략이 필요하다. 근로소득을 보완할 연금소득에는 어떤 것이 있을까? 우선 노령연금을 당겨 받는 방법이 있다. 국민연금 가입 기간이 10년 이상이고, ‘소득이 있는 업무’에 종사하지 않는 사람은 노령연금을 최장 5년 앞당겨 수령할 수 있다. 월평균 근로소득과 사업소득의 합이 올해 기준 308만9062원을 초과하는 경우 ‘소득이 있는 업무’에 종사한 것으로 본다. 재취업을 해서 근로소득이 있더라도 해당 금액보다 적으면 노령연금을 당겨 받을 수 있다. 조기 노령연금을 신청하면 빨리 받는 대신 적게 받아야 한다. 연금 개시를 1년씩 당길 때마다 연금액은 6%씩 줄어든다. 5년 빨리 받으면 연금액이 30% 줄어든다. ● 소득 공백 기간을 건널 다리가 필요하다
노령연금을 당겨 받는 게 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 것처럼 여겨질 수 있다. 다른 대안은 없을까? 퇴직금을 연금으로 수령하는 방법도 있다. 퇴직금을 일시에 현금으로 수령하면 퇴직소득세를 납부해야 한다. 하지만 퇴직금을 연금계좌에 이체하고 연금으로 받으면 퇴직소득세 부담을 30∼40% 덜 수 있다. 연금계좌에 이체한 퇴직금은 55세 이후에 연금으로 수령할 수 있다. 55세 이후에 퇴직한 사람은 연금계좌에 퇴직금을 이체하자마자 연금을 개시할 수 있다. 직장인들 중에는 연말정산 때 세액공제를 받으려고 연금계좌에 가입한 이가 많다. 연금계좌 가입자는 한 해 최대 900만 원까지 세액공제 혜택을 받으며 저축할 수 있다. 가입 후 5년 지나고 가입자가 55세 이상이면, 연금계좌 적립금을 연금으로 수령할 수 있다. 연금계좌에 퇴직금을 이체한 경우에는 가입 기간과 무관하게 55세 이후에 연금을 개시할 수 있다. 따라서 소득 공백을 메우기에 제격이라 할 수 있다.
주택연금을 활용하는 방법도 있다. 주택연금이란 고령자가 거주하고 있는 주택을 담보로 해서 연금을 수령하는 제도다. 보유 주택의 공시 가격이 12억 원 이하이고, 부부 중 연장자가 55세 이상이면 주택연금에 가입할 수 있다. 따라서 소득 공백을 메울 재원으로 활용할 수 있다. 종신 지급방식을 선택하면 부부가 모두 사망할 때까지 연금을 받을 수 있다. 연금액은 주택가격과 부부 연소자 나이에 따라 정해진다. 집값이 비쌀수록, 나이가 많을수록 연금을 많이 받는다.
