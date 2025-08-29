본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]서비스 전문가
동아일보
입력
2025-08-29 23:09
2025년 8월 29일 23시 09분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250829/132285003/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
작업복으로 입는 캔버스 앞치마가 식당에 걸려 있습니다. 가장 많이 쓰는 도구를 꽂기 마련인데, 가슴 쪽에 병따개가 떡하니 장착돼 있네요.
―강원 강릉시 주문진읍에서
고양이 눈
>
구독
구독
서비스 전문가
기댈 언덕
관점의 차이
이런 구독물도 추천합니다!
오늘과 내일
구독
구독
우아한 라운지
구독
구독
프리미엄뷰
구독
구독
#캔버스 앞치마
#작업복
#병따개
#강원
#강릉시
#주문진읍
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
오세훈, 소비쿠폰 재원 부담에 “지방채 편법 동원…지자체장 재정 철학 짓밟는 것”
[사설]내년 예산 8.1% 증액… ‘선심’ 안 쳐내면 나랏빚 통제 불능 될 것
[속보]공수처 압수수색 당해…해병특검, 이종호 ‘위증’ 고발 관련 진행
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0