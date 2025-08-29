동아일보

[고양이 눈]서비스 전문가

작업복으로 입는 캔버스 앞치마가 식당에 걸려 있습니다. 가장 많이 쓰는 도구를 꽂기 마련인데, 가슴 쪽에 병따개가 떡하니 장착돼 있네요.

―강원 강릉시 주문진읍에서

신원건 기자 laputa@donga.com
