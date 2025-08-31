본문으로 바로가기
[고양이눈]“너를 위해 준비했어.”
2025-08-31 23:09
홍진환 기자
하루 평균 2만 마리의 새가 건물 유리창 등에 부딪혀 폐사한다고 합니다. 유리 난간에 조류 충돌 방지를 위한 스티커가 붙어 있네요. 새와 공존하기 위한 인간의 작은 배려입니다.
―경기 오산시에서
#조류 충돌
#새 폐사
#유리창 사고
#조류 보호
홍진환 기자 jean@donga.com
