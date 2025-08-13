동아일보

[고양이 눈]캐릭터의 힘

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


백번의 경고 문구보다 벽화 속 불끈 쥔 주먹이 훨씬 무섭게 느껴집니다. 이쯤이면 골목에 함부로 쓰레기를 버리는 사람이 없겠죠?

―서울 강동구 강풀만화거리에서

#벽화#주먹#경고 문구#쓰레기 투기#서울#강동구#강풀만화거리
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0