[고양이 눈]캐릭터의 힘
동아일보
입력
2025-08-13 23:06
2025년 8월 13일 23시 06분
변영욱 기자
백번의 경고 문구보다 벽화 속 불끈 쥔 주먹이 훨씬 무섭게 느껴집니다. 이쯤이면 골목에 함부로 쓰레기를 버리는 사람이 없겠죠?
―서울 강동구 강풀만화거리에서
캐릭터의 힘
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
