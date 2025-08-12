동아일보

[고양이 눈]“친구야, 부럽다”

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


닭 볏 위에 올라탄 친구를 부러운 눈빛으로 바라보는 비둘기. 새초롬한 표정에서 ‘나도 올라가고 싶은데…’라는 바람이 느껴지네요.

―서울 중구 서울역 앞에서
#닭 볏#비둘기#친구#서울 중구
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0