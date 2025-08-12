본문으로 바로가기
[고양이 눈]“친구야, 부럽다”
전영한 기자
닭 볏 위에 올라탄 친구를 부러운 눈빛으로 바라보는 비둘기. 새초롬한 표정에서 ‘나도 올라가고 싶은데…’라는 바람이 느껴지네요.
―서울 중구 서울역 앞에서
“친구야, 부럽다”
#닭 볏
#비둘기
#친구
#서울 중구
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
