[고양이 눈]“당신 덕분에”

전봇대 하나에 기술자 두 분이 사다리차에 각각 올라타고 씨름합니다. 무더위에도 안정된 전기 공급을 위해 구슬땀을 흘리는 두 분께 감사한 마음을 전합니다.

―서울 강남구 압구정동에서

장승윤 기자 tomato99@donga.com
