본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“당신 덕분에”
동아일보
입력
2025-08-11 23:09
2025년 8월 11일 23시 09분
장승윤 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250811/132168616/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
전봇대 하나에 기술자 두 분이 사다리차에 각각 올라타고 씨름합니다. 무더위에도 안정된 전기 공급을 위해 구슬땀을 흘리는 두 분께 감사한 마음을 전합니다.
―서울 강남구 압구정동에서
고양이 눈
>
구독
구독
“당신 덕분에”
따뜻한 미소
존재의 이유
이런 구독물도 추천합니다!
사설
구독
구독
청계천 옆 사진관
구독
구독
동아경제 人터뷰
구독
구독
#전봇대
#기술자
#사다리차
#무더위
#전기 공급
#서울
#강남구
#압구정동
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[단독]기업 산재현황-재발방지 대책 매년 공개…고용노동부 ‘안전보건 공시제’ 도입 검토
“화장실 변기에서 박쥐가?”…캐나다 여성, 충격에 병원행
“전두환-노태우 비자금 환수 ‘독립몰수제’ 연내 추진”
창 닫기
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0