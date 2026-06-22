‘페이커’ 기념우표, 팬들 투표 거쳐 10월 발행

‘리그 오브 레전드’(LoL·롤) 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 선수의 기념우표가 팬들의 투표를 거쳐 오는 10월 발행된다.
과학기술정보통신부 우정사업본부는 22일 페이커 기념우표 발행에 앞서 선호도 조사를 진행한다고 밝혔다.
인터넷우체국을 통해 실시하는 이번 조사는 팬들이 좋아하는 페이커 챔피언 스킨을 기념우표에 담기 위해 마련됐다. 조사 기간은 오는 30일까지다.
챔피언 스킨은 게임 ‘리그 오브 레전드’ 캐릭터의 외형을 꾸미는 것을 뜻한다. 이번 조사는 이상혁 선수가 우승할 당시 활약했던 캐릭터의 외형을 대상으로 했다.
선호도 조사 대상인 페이커 챔피언 스킨은 △제드(Zed) 2013 월드 챔피언십 우승 △라이즈(Ryze) 2015 월드 챔피언십 우승 △신드라(Syndra) 2016 월드 챔피언십 우승 △오리아나(Orianna) 2023 월드 챔피언십 우승 △떠오른 전설 아리(Ahri) 전설의 전당 헌정(2024) △불멸의 전설 아리(Ahri) 전설의 전당 헌정(2024) △떠오른 전설 르블랑(LeBlanc) 전설의 전당 헌정(2024) △요네(Yone) 2024 월드 챔피언십 우승 △프레스티지(Prestige) 2024 월드 챔피언십 결승 MVP 등 9종이며 이 중 3종을 선택할 수 있다.
조사 참여 독려를 위한 이벤트도 진행된다. 참여자 중 300명을 추첨해 페이커 기념우표와 우체국쇼핑 상품권을 증정한다. 당첨자 명단은 7월 말 인터넷우체국 홈페이지를 통해 발표한다.
한편 페이커 이상혁 선수는 지난해 ‘롤드컵’으로 불리는 세계 최대 e스포츠 대회인 ‘2025 리그 오브 레전드(LoL·롤) 월드 챔피언십’에서 자신이 속한 팀 T1의 3년 연속 우승을 이끌었다. 통산 여섯 번째 트로피다.
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