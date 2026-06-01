“계단 오르내리기 두렵지 않다”… 이중 스프링이 무릎 관절 보호

걸을 때도, 앉았다 일어설 때도, 계단을 오르내릴 때도 온몸을 관통하는 고통으로 일상을 두렵게 만드는 원인은 무릎관절이다.
㈜홈쇼핑코리아에서는 무릎을 구부리고 펼 때 도움을 주고 관절을 안정적으로 지지하는 ‘무릎쌩쌩’을 선보이며 출시 기념 할인 행사를 단행한다. 번거로운 조립 과정이나 부품 없이 통째로 착용할 수 있는 일체형 니트 공법을 적용했다.
무릎쌩쌩은 좌우로 부드럽게 움직이는 이중 스프링 지지대가 들어 있어 걸을 때마다 위아래로 무릎관절에 가해지는 충격을 덜어준다. 또한 강력한 탄성력으로 무릎을 굽혔다 폈다 하는 동작을 더 부드럽고 자유롭게 할 수 있도록 도와준다.
강한 탄성력과 복원력으로 양옆은 비틀어지는 무릎을 꽉 잡아주고 무릎관절이 서로 닿지 않도록 충격 흡수를 해준다. 니트 원단 일체형 제작 공법으로 하루 종일 착용해도 땀 찰 걱정이 없으며 마치 피부처럼 무릎에 초밀착돼 있다. 앉았다 일어서도 접히거나 밀릴 걱정이 없고 옷 속에 입어도 티가 나지 않는 초슬림형으로 설계했다고 업체 관계자는 전했다.
무릎쌩쌩은 △무릎 통증 때문에 걷는 것이 불편한 사람 △조깅, 등산, 자전거 운동을 자주 하는 사람 △체중이 많이 나가는 사람 △무릎 재활훈련을 하는 사람 △서서 일하는 사람 △무거운 물건을 많이 드는 사람 △계단 오르내릴 때 무릎이 불편한 사람 △장시간 운전하는 사람에게 추천한다.
㈜홈쇼핑코리아는 신제품 출시 기념으로 무릎쌩쌩 1세트(좌우 2개, 프리사이즈, 남녀 공용) 9만9000원을 50% 인하해 4만9800원에 할인 판매한다. 2세트 주문 시 1만 원 추가 할인해 8만9600원에 신용카드 무이자 할부 5개월로 1000세트 한정 할인 판매한다. 주문하면 전국 어디든지 무료로 배송해 준다. 자세한 내용은 홈페이지 또는 무료 전화로 문의하면 된다.
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