KMI 후원 ‘글로벌 헬스 리더십 캠프’ 개최…의대생 80명 선발

국제보건·미래의료 주제로 7월 17일부터 2박 3일간 개최
KMI한국의학연구소(이하 KMI)가 후원하는 ‘제2회 KMI 청년의사 글로벌 헬스 리더십 캠프’가 오는 7월 17일부터 19일까지 2박 3일간 경기도 용인 써닝리더십센터에서 열린다.
청년의사가 주최하고 보건복지부와 KMI가 후원하는 이번 캠프는 국내 의과대학생들을 대상으로 의료환경 변화에 대한 이해를 높이고 미래의료 역량 함양을 지원하기 위해 마련됐다.
최근 초고령사회 진입과 의료 AI 확산 등으로 미래 의료환경 변화에 대한 관심도 커지고 있다. 실제 한국의학바이오기자협회의 대국민 조사에서는 국가건강검진 항목이 부족하다고 답한 비율이 46.9%로 집계됐다.
캠프에서는 감염병, 기후변화, 의료 불평등 등 국제보건 이슈와 함께 인공지능(AI), 디지털 헬스케어 등 미래 의료환경 변화와 관련한 다양한 강연과 프로그램이 진행될 예정이다.
주요 연사로는 이종구 국립암센터 이사장(전 질병관리본부장), 윤창교 전 세계보건기구(WHO) 기술자문관, 이훈상 라이트재단 전략기획이사 등이 참여해 국제보건 분야 경험과 현장 사례를 공유한다.
또 신재용 연세의대 교수, 정재훈 고려의대 교수, 노유식 스탠퍼드의대 교수 등이 디지털 헬스와 의료 AI 등 미래 의료환경 변화에 대해 강연할 예정이다.
이외에도 참가 학생들의 인문학적 소양과 소통 역량 함양을 위해 인권의학, 커뮤니케이션 등 다양한 프로그램이 이어질 예정이다.
캠프 기간 동안에는 조별 활동과 그룹 토의 프로그램도 운영되며, 참가비 전액은 참가자 이름으로 인권의학연구소에 기부될 예정이다.
이번 캠프는 국내 의과대학생이라면 누구나 지원 가능하며, 지원 동기 등을 바탕으로 총 80명을 선발한다. 신청은 오는 6월 21일까지 청년의사 홈페이지와 캠프 홈페이지를 통해 가능하다.
KMI 이광배 이사장은 “미래 의료환경 변화에 대응하기 위해서는 국제보건과 디지털 헬스 분야에 대한 이해와 역량이 중요하다”며 “이번 캠프가 의과대학생들이 다양한 의료 현안과 미래 의료의 방향성을 고민하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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