GC녹십자, 독일 머크와 바이오의약품 생산 협력 업무협약… 공정 효율화·공급 안정성↑

GC녹십자·머크 라이프사이언스와 MOU 체결
알리글로·헌터라제 등 생산 원부자재 공급 협력↑
GC녹십자는 독일 머크(Merck) 라이프사이언스와 바이오의약품 개발 및 GMP 생산 공정 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 서울 강남구 한국머크 본사에서 열린 협약식에는 신웅 GC녹십자 운영총괄부문장과 김영임 머크 라이프사이언스 프로세스솔루션비즈니스 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.
독일 머크는 미국 머크(MSD)와 다른 기업이다. 뿌리는 독일 머크지만 제1차 세계대전 당시 머크 미국 법인이 미국 정부에 몰수되면서 별개 기업으로 독립됐다. 독일 머크의 경우 시약과 화학 소재 등을 다루는 기업으로 성장했다. 머크 라이프사이언스는 머크의 사업 부문 중 하나다. MSD는 미국 제약사 샤프앤돔을 인수한 후 전문의약품과 백신, 신약 등을 개발하는 초대형 제약 기업으로 거듭났다.
이번 협약에 따라 GC녹십자와 독일 머크는 주요 바이오의약품 생산에 필요한 원부자재 공급 협력을 강화하고 제조 공정 효율화 및 공급 안정성 제고를 위한 협력 체계를 구축하기로 했다.
GC녹십자의 경우 이번 협약을 통해 미국 시장에 출시한 혈장분획제제 ‘알리글로(Alyglo)’와 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제(Hunterase)’ 등 주요 포트폴리오의 안정적인 생산 체계를 확보하고 글로벌 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 머크는 원료 확보부터 공정 기술 지원까지 생산 전반에 필요한 협력 체계를 제공할 예정이다. 특히 엄격한 내부 품질 관리 기준을 충족한 제품 배치(Batch)를 안정적으로 공급해 제조 공정에서 발생할 수 있는 공급망 리스크를 선제적으로 관리한다는 방침이다.
GC녹십자와 머크는 제조 공정 효율화를 위한 기술적 협력 강화를 위해 정기적인 기술 및 공정 협의체를 운영할 계획이다. 이를 통해 최신 공정 기술 정보를 공유하고 공동 연구개발 모색 등 파트너십을 공고히 한다는 계획이다.
신웅 GC녹십자 운영총괄부문장은 “이번 협력은 주요 희귀질환 치료제와 필수의약품 생산 및 공급 기반을 공고히 하는 계기가 될 것”이라며 “긴밀한 기술 협력과 공정 최적화를 통해 제조 전반 리스크를 최소화하고 세계적인 수준의 품질 경쟁력을 갖춘 의약품 생산 체계를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.
김영임 머크 라이프사이언스 프로세스솔루션비즈니스 대표는 “협업을 통해 GC녹십자 핵심 치료제들이 안정적으로 공급될 수 있도록 최적 생산 환경을 지원하겠다”며 “머크는 앞으로도 국내 제약·바이오 산업의 경쟁력 제고와 생산 효율 향상을 위해 힘쓰겠다”고 전했다.
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