셀트리온, 영업이익 3219억 ‘전년比 115%↑’… 분기 역대 최대

셀트리온은 6일 공시를 통해 2026년 1분기 연결 기준 매출 1조1450억원, 영업이익 3219억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 36%, 115.5% 증가한 수치로 1분기 기준 사상 최대 실적이다. 영업이익률은 28.1%로 일회성 요인을 제외할 경우 30% 수준에 근접한 것으로 분석된다.
이번 실적은 고수익 제품 중심의 매출 구조 변화가 주요 요인으로 꼽힌다. 셀트리온에 따르면 신규 바이오시밀러 제품군 매출은 전년 대비 67% 증가했으며, 전체 제품 매출에서 차지하는 비중도 60%까지 확대됐다. 특히 유럽 주요국 입찰 성과와 미국 시장 내 환급 커버리지 확보가 판매 확대에 영향을 미친 것으로 보인다.
지역별로는 유럽과 미국 모두에서 성장세가 확인됐다. 유럽에서는 주요 제품들이 빠르게 시장 점유율을 확보하고 있고 미국에서는 피하주사 제형 치료제를 중심으로 처방량 증가가 이어지고 있다. 셀트리온 측은 이러한 흐름이 하반기까지 이어질 것으로 보고 있다.
수익성 측면에서도 개선 흐름이 나타났다. 합병 관련 일회성 비용이 해소된 가운데, 고원가 재고 소진과 생산 효율 개선 등이 반영되며 이익률이 상승했다. 이에 따라 매출 증가와 함께 이익 성장 속도도 점차 확대될 가능성이 제기된다.
이와 함께 지난해 출시된 고수익 신규 제품들이 특허 합의에 따라 판매 국가를 확대할 예정인 점도 하반기 실적 기대를 높이는 요인으로 꼽힌다. 특히 앱토즈마 피하주사(SC) 제형과 옴리클로 등이 올해 미국 시장에 새롭게 출시되며 추가적인 매출 성장 동력으로 작용할 전망이다.
중장기적으로는 제품 포트폴리오 확대 전략도 병행되고 있다. 셀트리온은 현재 11개 바이오시밀러 제품을 2030년 18개, 2038년에는 41개까지 늘린다는 계획이다. 신약 부문에서도 CT-P70을 포함한 후보물질 개발과 함께 이중항체, 다중항체, 비만치료제 등으로 파이프라인을 확대해 2027년까지 약 20개 규모로 확장한다는 방침이다.
셀트리온 측은 이번 실적에 대해 고수익 제품군 확대의 성과가 반영된 결과라고 설명했다. 셀트리온 관계자는 “비수기인 1분기에도 큰 폭의 성장을 달성한 것은 신규 제품의 시장 안착이 본격화된 영향”이라면서 “연간 목표 초과 달성을 기대할 수 있는 출발”이라고 밝혔다. 이어 “연구개발비 약 1000억원이 반영된 상황에서도 수익성을 유지하고 있다는 점에서 향후 성장 기반이 유지되고 있다”고 덧붙였다.
다만 일각에서는 산업 구조적 특성에 따른 불확실성도 지적한다. 바이오시밀러 시장은 경쟁 심화에 따른 가격 하락 압력이 지속될 수 있고 미국 시장의 유통 구조와 약가 정책 역시 변수로 작용할 수 있기 때문이다. 이에 따라 실적 성장세가 이어지더라도 변동성은 함께 나타날 수 있다는 분석이다.
한편 셀트리온은 지난달 약 911만주, 총 1조8000억 원 규모의 자사주 소각을 완료한 데 이어, 이달에도 추가로 약 1000억 원 규모(48만8983주)의 자사주를 전량 소각하기로 결정했다. 단기간 내 대규모 자사주 소각을 연이어 단행하면서 주주가치 제고 의지를 재확인했다는 평가다.
댓글 0