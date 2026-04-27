정부, ‘K문샷’ 구글 디마인드와 연구 결합… AI 인재 양성키로

해가 뜨고 지는 사이 벌어지는 사건사고를 취재합니다.

정부가 구글 딥마인드와 손잡고 인공지능(AI) 연구 및 관련 분야 인재 양성에 나서기로 했다. 27일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 서울 종로구 포시즌즈 호텔에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 만나 양해각서(MOU)를 체결했다. 이곳은 10년 전 딥마인드가 개발한 바둑 AI 알파고와 이세돌 9단의 대국이 열렸던 장소로, 대국 10주년이라는 상징적 시점에 맞춰 협약이 이뤄졌다.



이번 MOU의 핵심은 과기정통부가 추진 중인 ‘K 문샷’ 프로젝트에 구글 딥마인드의 연구 역량을 결합하는 것이다. K 문샷은 국가적 과제를 AI로 해결하는 프로젝트다. 이번 협약을 통해 양측은 생명과학, 기상·기후, AI 과학자 등의 분야를 공동 연구하고, 다음 달부터 운영하는 ‘국가과학AI연구센터’를 중심으로 연구자 교류를 활성화할 예정이다. 아울러 국내 우수 인재가 구글 딥마인드의 연구 환경을 경험할 수 있도록 인턴십 기회를 제공할 예정이다.



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