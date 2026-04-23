눈으로 보고 발로 뛰는 인공지능… 롯데이노베이트가 제시한 AX의 현주소

인산인해 이룬 체험형 부스
관람객 시선 사로잡은 미래형 기술
시각 지능 탑재한 로이
상품 인식부터 안내까지 인간형 로봇 진화
보고서 추출부터 영상 편집까지
지능형 에이전트 아이멤버 4.0의 파괴력
롯데이노베이트가 국내 최대 규모의 정보통신기술(ICT) 박람회인 2026 월드IT쇼(WIS 2026)에서 실무형 인공지능 기술력을 가감 없이 드러냈다. 지난 22일부터 사흘간 서울 코엑스에서 열린 이번 행사에서 롯데이노베이트는 다채로운 체험 중심의 전시관을 운영하며 업계 관계자와 관람객들의 발길을 붙잡았다.
전시장 현장은 발견, 연결, 경험이라는 세 가지 테마로 꾸려져 관람객들에게 직관적인 디지털 여정을 보여줬다. 실제 산업 현장에 즉각 투입 가능한 수준의 기술들이 대거 포진해 롯데이노베이트가 그리는 인공지능 전환(AX)의 청사진을 명확히 제시했다는 평이다.
가장 뜨거운 관심을 받은 주인공은 인간형 로봇 로이(ROI)였다. 로이는 내장된 시각 지능(Vision AI)을 통해 진열된 상품을 스스로 식별하고 학습한 뒤, 고객에게 정확한 위치와 세부 제원을 설명하는 시연을 성공적으로 완수했다.
상품 배치가 달라지는 변수 속에서도 유연하게 대응하는 모습을 보인 로이는 앞서 수직 마라톤 대회인 스카이런에서도 구동 능력을 입증하며 피지컬 AI의 실용성을 증명한 바 있다.
소프트웨어 측면에서는 기업 경영 전반을 지원하는 통합 플랫폼 아이멤버(Aimember)의 고도화가 돋보였다. 이번에 베일을 벗은 아이멤버 워크 4.0은 전문가 수준의 심층 분석 문서를 자동으로 도출하는 기능을 비롯해, 대화만으로 영상 콘텐츠를 제작하는 도구와 결과물을 즉각 수정할 수 있는 캔버스 기능을 갖췄다. 특히 여러 지능형 에이전트가 팀을 이뤄 복잡한 과업을 분담 처리하는 다중 에이전트 시스템(MAS)은 업무 효율을 극대화할 핵심 병기로 꼽혔다.
현장의 열기는 주요 인사들의 방문으로 더욱 고조됐다. 개막 첫날 류제명 과학기술정보통신부 제2차관을 포함한 정관계 인사들이 부스를 찾아 5대 AI 브랜드 체계를 유심히 살폈다. 바둑 기사 출신인 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수는 로봇 로이의 구동 원리와 응용 분야에 대해 깊은 관심을 표하며 기술진과 심도 있는 대화를 나누기도 했다.
롯데이노베이트 관계자는 “아이멤버 워크 4.0은 단순한 보조 도구를 넘어 기업의 실질적인 문제 해결사 역할을 수행하게 될 것”이라고 강조했다.
롯데이노베이트는 이번 전시 성과를 동력 삼아 고객사의 비즈니스 가치를 혁신하는 최적의 파트너로서 시장 지배력을 강화하겠다는 계획이다.
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