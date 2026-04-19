아침식사가 뇌 컨디션 가른다…집중력 높이는 5가지 식품

아침을 대충 때웠다가 하루 종일 머리가 멍했던 경험, 누구나 한 번쯤 있다. 아침에 무엇을 먹느냐에 따라 집중력과 기억력, 기분 상태까지 달라질 수 있다는 전문가 설명이 나왔다.
15일(현지시간) 미국 건강 전문지 헬스(Health)는 영양사들의 의견을 토대로 뇌 건강 개선에 도움이 될 수 있는 아침 식품 5가지를 소개했다.
밤새 공복 상태를 보낸 뇌가 사실상 ‘첫 식사’에 의존해 하루 컨디션의 방향을 정한다는 것이다. 전문가들은 설탕이 많거나 지나치게 가공된 아침 식단보다, 뇌 기능을 돕는 영양소가 풍부한 음식을 챙기는 편이 훨씬 낫다고 조언했다.
● 뇌를 깨우는 아침 식사 5가지
가장 먼저 추천된 음식은 호두다. 2025년 소규모 연구에 따르면 호두가 들어간 아침 식사를 한 18~30세 성인은 견과류를 먹지 않은 사람보다 반응 속도와 기억력 수행이 더 뛰어난 것으로 나타났다. 영양사 웬디 바질리언은 헬스에 “호두를 아침에 섭취하면 건강한 젊은 성인에게서 단기적인 인지 기능 개선 효과가 나타날 수 있음을 시사한다”고 설명했다. 전문가들은 바쁜 아침 호두를 오트밀, 요거트 등에 곁들여 아침 식단에 추가하는 방법을 추천했다.
블루베리는 ‘기억력 강화 식품’의 대표 주자다. 영양사 매기 문은 “블루베리는 모든 연령대가 아침에 먹기 좋은 기억력 식품”이라고 말했다. 2024년 한 연구에서는 어린이가 블루베리를 먹은 뒤 최대 6시간 동안 당일 기억 회상 능력이 향상된 것으로 나타났다. 또 다른 연구에서는 경도 인지장애나 주관적 인지 저하를 겪는 노년층이 블루베리를 꾸준히 섭취했을 때 일화 기억이 유의하게 개선된 것으로 보고됐다. 블루베리는 연령대 전반에 걸쳐 기억력 개선을 기대할 수 있는 식품이다.
아침 식탁에서 빠지지 않는 달걀도 뇌 건강에 도움을 줄 수 있는 대표 식품이다. 달걀에는 기억과 학습에 관여하는 신경전달물질 아세틸콜린 생성에 필요한 콜린이 풍부하다. 2023년 무작위 대조시험에서는 달걀 유래 콜린을 하루 약 300mg씩 12주간 섭취한 성인에게서 언어 기억력 향상이 확인됐다. 2025년 연구에서도 하루 한 개 정도의 달걀 섭취가 기억력, 언어 유창성, 정보 처리 속도 개선과 관련이 있을 수 있다고 분석했다. 전문가들은 달걀 속 DHA, 콜린, 루테인뿐 아니라 단백질과 각종 비타민·미네랄 역시 전 생애에 걸친 신경 발달에 도움을 줄 수 있다고 설명했다.
조금 의외의 메뉴는 버섯이다. 보통 점심이나 저녁 반찬으로 떠올리기 쉽지만, 전문가들은 오히려 아침에 먹기 좋은 식품으로 소개했다. 2026년 소규모 연구에서는 생버섯 약 1컵을 섭취했을 때 최대 6시간 동안 기분 안정과 정신적 피로 감소 효과가 나타났다. 즉 버섯 섭취는 오전은 물론 오후까지 이어지는 정신적 피로를 덜어주는 데 도움이 된다. 여기에 18년에 걸친 장기 연구에서는 버섯을 많이 먹은 사람이 그렇지 않은 사람보다 인지 수행 능력이 더 우수한 것으로 나타났다. 전문가들은 버섯을 올리브유에 볶아 스크램블이나 오믈렛에 넣고, 토스트에 곁들여 먹는 방법 등을 소개했다.
마지막은 아보카도다. 흔히 ‘건강한 지방’ 식품으로 알려져 있지만, 뇌 건강에도 도움이 되는 식품이다. 아보카도에는 항산화 성분 루테인이 풍부한데, 루테인 수치가 높을수록 기억력과 문제 해결 능력 등 인지 수행이 더 우수한 것으로 알려져 있다. 한 무작위 대조시험에서는 고령층이 6개월 동안 매일 아보카도 1개를 섭취했을 때 루테인 수치가 높아졌고, 작업 기억력과 문제 해결 효율, 주의력도 함께 개선됐다. 영양사 바질리언은 “아보카도에 들어 있는 단일불포화지방과 식이섬유가 혈류를 돕고 혈당을 안정적으로 유지해, 사고력과 기분에도 비교적 빠르게 영향을 줄 수 있다”고 설명했다.
● 아침 한 끼가 뇌 컨디션 좌우
전문가들은 아침을 단순히 허기를 채우는 한 끼로 볼 것이 아니라, 하루 뇌 컨디션을 좌우하는 첫 식사로 봐야 한다고 조언한다. 매체는 바쁜 아침에도 호두, 블루베리, 달걀, 버섯, 아보카도처럼 비교적 간단히 챙길 수 있는 식품을 활용하면 집중력과 기억력 유지에 도움이 될 수 있다고 전했다.
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