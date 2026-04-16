대웅제약, ‘나보타 마스터 클래스’ 개최… 고용량 시술 트렌드 속 안전성 부각

대웅제약은 글로벌 의료진을 대상으로 한 학술 프로그램 ‘나보타 마스터 클래스(NABOTA Master Class, NMC) Spring in Korea’를 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.
대웅제약은 4월 13일부터 15일까지 2박 3일간 태국, 브라질, 칠레 등 13개국에서 온 의료진 74명을 대상으로 이번 행사를 진행했다고 한다. 행사는 머큐어 서울 마곡, 코엑스 마곡, 이대서울병원, 대웅제약 향남공장 등에서 열렸다.
NMC는 증가하는 글로벌 보툴리눔 톡신 수요에 대응해 의료진 역량 강화와 학술 교류를 확대하기 위해 운영되는 교육 플랫폼이다. 이번 행사에서는 ‘SAFETY ON, BEAUTY ON’을 핵심 메시지로 내세워 나보타의 안전성과 품질 경쟁력을 집중적으로 조명했다. 특히 최근 톡신 시술이 고용량·정기 시술 중심으로 변화하는 흐름 속에서 일관된 안전성이 중요한 기준으로 떠오르고 있다는 점이 강조됐다.
첫날 진행된 이론 세션은 ‘Evidence & Safety’를 주제로 구성됐다. 글로벌 시술 트렌드와 최신 주입 기법, 톡신별 확산도와 지속성에 대한 데이터 기반 분석, 복합 시술 사례 등 다양한 강의가 이어졌고 글로벌 KOL들이 참여한 임상 케이스 공유 세션도 마련됐다고 전해졌다.
이번 프로그램의 차별화 포인트로 꼽힌 해부학 세션에서는 카데바 기반 교육과 페이스 페인팅을 통해 안면 구조와 층별 주입 포인트를 심층적으로 다뤘다. 이어 라이브 시연과 함께 조별 1대1 핸즈온 트레이닝이 진행돼 실제 임상 적용도를 높였다는 평가를 받았다.
특히 나보타의 대표 시술법인 ‘나보리프트(NABOLIFT)’와 ‘나보글로우(NABOGLOW)’ 세션은 참가자들의 높은 관심을 끌었다. 나보리프트는 근육층 중심의 리프팅과 윤곽 개선에, 나보글로우는 진피층 기반 피부결·톤·모공 개선에 초점을 둔 시술법으로, 실제 임상 노하우 공유가 큰 호응을 얻었다고 한다.
참가 의료진 역시 프로그램에 대해 긍정적인 반응을 보였다고 한다. 인도네시아 리쥬비네이티드 클리닉의 하르디오노 테디 사푸트라 원장은 “단순 시연을 넘어 실제 임상에 바로 적용할 수 있는 구체적인 시술법과 노하우를 배울 수 있었다”면서 “라이브 시연과 핸즈온 트레이닝이 유기적으로 구성돼 이해도를 높이는 데 도움이 됐다”고 말했다.
이와 함께 진행된 향남공장 투어에서는 나보타의 생산시설과 품질관리 시스템이 소개됐다. 참가자들은 무균 공정과 자동화 물류 시스템 등을 직접 확인하며 제품 안전성과 제조 경쟁력을 체감했다.
윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 “이번 NMC는 나보타의 핵심 가치인 ‘안전성’을 프로그램 전반에 일관되게 반영해 글로벌 의료진이 직접 체감할 수 있도록 기획됐다”면서 “앞으로도 차별화된 글로벌 학술 플랫폼을 통해 브랜드 경쟁력과 리더십을 지속 강화해 나갈 것”이라고 전했다.
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