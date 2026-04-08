[리뷰] 촉감부터 두뇌까지…흔하지 않은 노트북, 에이수스 젠북 A16

대부분의 노트북 제조사들은 자사의 제품이 타사 대비 차별화된 것이라고 강조하곤 한다. 하지만 그럼에도 불구하고 시스템의 핵심인 프로세서는 대부분 인텔이나 AMD의 프로세서를 탑재하고 있으며, 본체 재질의 경우 보급형은 플라스틱, 고급형은 알루미늄이나 마그네슘 합금으로 구성하기 마련이다. 두뇌(프로세서)와 몸통(본체 재질)의 구성이 이렇게 정해져있으니 차별화 역시 한계가 분명하다.
이를 벗어난 새로운 시도를 하려해도 과연 그 결과물이 쓸만할지, 그리고 소비자들이 이를 받아들일 수 있을지 불확실하기 때문에 제조사들은 선뜻 도전하지 않는다. 하지만 에이수스의 2026년형 노트북 중 하나인 젠북 A16(Asus Zenbook A16, UX3607OA)는 예외다. 이 제품은 강력한 처리능력과 우수한 전력 효율을 동시에 기대할 수 있는 퀄컴의 최신 프로세서, 스냅드래곤 X2 엘리트 익스트림(Snapdragon X2 Elite Extreme)을 탑재했다. 여기에 본체를 구성하는 재질도 독자개발 특수 소재인 ‘세랄루미늄’을 적용, 독특한 질감과 더불어 높은 휴대성과 내구성을 동시에 기대할 수 있다. 기존에 없던 특별함을 다수 품고 있는 ‘진짜’ 차별화된 노트북을 원한다면 충분히 관심을 가질 만한 제품이다.
세라믹의 촉감과 알루미늄의 가벼움 갖춘 ‘세랄루미늄’ 본체
제품을 만질 때부터 느낌이 다르다. 금속처럼 딱딱하고 차가운 느낌과는 거리가 멀고, 이보다는 세라믹의 촉감에 플라스틱의 탄성을 더한 것 같은 독특한 질감이다. 이는 에이수스에서 업계 최초로 개발해 적용했다는 세랄루미늄(Ceraluminum) 재질 덕분이다. 이름에서 알 수 있듯, 세라믹과 비슷한 질감과 내마모성을 갖추고 있어 흠집에 강하면서도 알루미늄과 같은 가벼운 무게와 높은 내구성을 갖춘 것이 특징이다. 그리고 만져도 표면에 손자국이 잘 남지 않는 것도 인상적이다.
실제로 제품을 들어보면 16인치급의 화면을 탑재한 큰 노트북이면서도 1.2kg에 불과한 가벼운 무게, 그리고 1.65cm의 얇은 두께를 갖추고 있어 대단히 휴대성이 우수함을 느낄 수 있다. 가벼우면서도 튼튼한 세랄루미늄 소재의 특성을 최대한 살렸다는 것을 알 수 있다. 또한 미 국방부 내구성 기준인 US MIL-STD 810H 등급을 통과해 충격이나 급격한 온도 변화에도 정상 작동이 가능하다고 에이수스는 강조한다. 자연에서 영감을 받은 색감을 구현해 세련된 디자인까지 완성했으며, 색상은 자브리스키 베이지 한 가지 컬러로 출시된다.
보안 기능도 충실하다. 윈도우 헬로(Windows Hello) 기술 지원 적외선(IR) 카메라를 통한 빠른 안면 인식 로그인과 더불어, 사용자의 시선과 존재를 인식해 자리를 비우면 자동으로 화면을 어둡게 하고 잠그는 스마트함을 갖췄다. 내부적으로는 CPU에 내장된 마이크로소프트 플루톤(Microsoft Pluton) 보안 프로세서가 하드웨어부터 클라우드까지 데이터를 안전하게 방어한다.
3K OLED 화면과 탄탄한 스피커의 조화
화면도 고품질이다. 일반적으로 많이 쓰는 LCD 패널보다 컬러 표현능력 및 응답속도, 명암비 등 거의 모든 면에서 우월한 OLED 패널을 탑재했다. 화면 해상도 역시 3K급(2880x1800)으로 높아서 정밀한 표현이 가능하며, 120Hz 주사율(1초당 전환되는 이미지 수)을 지원해 콘텐츠 제작, 영상 플레이 등의 다양한 환경에서도 선명한 화질과 부드러운 화면 전환 경험을 선사한다. 진한 블랙과 뛰어난 명암비를 표현할 수 있음을 증명하는 VESA Display HDR True Black 1000 인증도 받은 화면이니 기본적인 화질 자체는 의심하지 않아도 된다.
다만, OLED 패널의 유일한 단점으로 꼽히는 것이 장시간 같은 화면을 띄워둘 경우 화면에 얼룩이나 잔상이 영구적으로 남는 이른바 ‘번인(Burn-in) 현상’이다. 젠북 A16은 이를 방지하기 위한 ‘에이수스 OLED 케어’ 기능을 탑재해 약점을 보완했다. 일정 주기마다 픽셀을 자동으로 갱신하거나 윈도우 작업 표시줄을 자동으로 숨기는 등의 기능을 제공해 번인 걱정을 상당부분 덜 수 있다.
의외로 스피커 성능이 뛰어난 것도 인상적이었다. 얇은 노트북에 탑재되는 소형 스피커답지 않게 출력이 상당히 높은데다 음량을 크게 높여도 소리가 찢어지지 않고 깔끔한 음색을 들려준다. 저음에서 고음까지 균형잡힌 소리를 구현하는 것 역시 만족스럽다. 오디오 전문가나 마니아가 아닌 일반 사용자 기준으로 이 정도면 굳이 별도의 스피커를 쓰지 않아도 될 것 같다.
알찬 측면 포트 구성…전원 어댑터도 작은 편
제품의 사용 편의성을 높이는 입출력 인터페이스 구성도 눈에 띈다. 얇은 두께임에도 불구하고 측면 포트 구성은 대단히 충실하다. 별도의 변환 동글 없이도 대부분의 주변기기를 연결할 수 있도록 USB 3.2 Gen 2 타입-A 포트와 2개의 USB4 타입-C 포트, HDMI 2.1 포트, 표준 SD 카드 리더, 그리고 오디오 콤보 잭까지 알차게 탑재했다. 특히 최대 4대의 외부 디스플레이를 연결할 수 있는 확장성을 제공해 다중 모니터 환경을 구성하기에 유리하다.
충전 편의성도 훌륭하다. 기본 제공되는 전원 어댑터는 타입-C 포트에 꽂아 쓰는 USB-PD 규격 제품인데, 130W의 고용량 규격이면서도 과하게 크지 않고 아담해 노트북과 함께 휴대하기에 부담이 없다.
입력 장치 역시 세심하게 신경 썼다. 마모 걱정을 던 엑시머(Excimer) 코팅 키캡이 적용된 풀사이즈 키보드를 탑재해 오랜 시간 편안한 타이핑이 가능하다. 하단의 에르고센스(ErgoSense) 터치패드는 면적이 확연히 넓어졌으며, 윈도우 멀티터치는 물론 에이수스 스마트 제스처(ASUS Smart Gestures)를 지원한다. 이를 통해 손가락 제스처만으로 미디어 음량 조절이나 화면 밝기 등 시스템 제어를 직관적으로 처리할 수 있다. 더불어, 손끝만으로도 화면을 부드럽게 열 수 있으면서 사용 중 흔들림을 잡아주는 이지리프트(EasyLift) 힌지를 적용한 점도 완성도를 높이는 요소다.
성능과 효율의 조화, 스냅드래곤 X2 엘리트 익스트림
퀄컴 스냅드래곤 X2 엘리트 익스트림 프로세서(X2E94100)를 탑재했는데, 이는 일반적인 PC에 탑재되는 인텔이나 AMD의 x86 계열 프로세서와는 구분되는 Arm 계열 프로세서다. 일반적으로 x86 계열 프로세서는 성능이 좋은 대신 전력 효율이 낮고, Arm 계열 프로세서는 그 반대의 특성을 갖추고 있다고 알려졌다. 때문에 Arm 프로세서는 PC보다는 스마트폰 등의 모바일 기기 전용이라는 편견이 있었는데, 최신 모델인 스냅드래곤 X2 엘리트 익스트림 프로세서는 이런 편견을 충분히 극복할 만큼의 강력한 성능을 제공한다.
스냅드래곤 X2 엘리트 익스트림 프로세서는 18개의 CPU(중앙처리장치) 코어에 53MB의 대용량 캐시 메모리, 그리고 AI 처리에 최적화된 80TOPS급 NPU(신경망처리장치)까지 내장하고 있다. 젠북 A16은 여기에 48GB의 넉넉한 시스템 메모리(LPDDR5X)에 1TB 용량의 NVMe(PCIe 4.0) 기반 고속 SSD까지 탑재하고 있으니 Arm 계열 프로세서를 탑재하고 있어 성능이 미흡할 것이라는 걱정을 접어두어도 될 것 같다.
만족스러운 성능과 여유로운 배터리
시네벤치 2026을 이용해 프로세서의 성능을 측정해보니 단일 스레드 기준으로 636점, 다중 스레드 기준으로 5890점을 기록했다. 특히 실질적인 체감 성능에 많은 영향을 끼치는 단일 스레드 성능이 우수한 것이 인상적인데, 이는 애플 M4 맥스(676점)나 인텔 코어 울트라 9 285K(602점)와 같은 기존의 최상위급 프로세서와 비교해도 대등한 수준이다.
어느 정도의 게임 구동 능력을 발휘할지 확인하기 위해 고품질 그래픽으로 유명한 ‘검은 신화: 오공(Black Myth: Wukong)’의 벤치마크 모드도 실행해 보았다. 2800x1800 해상도, 그래픽 품질 ‘중간’에 FSR 및 프레임 생성 옵션을 활성화한 상태에서 평균 42FPS를 기록하며 기대 이상으로 무난한 성능을 보여주었다. 게이밍 노트북 수준은 물론 아니지만 의외로 쓸만한 게임 구동능력을 갖췄다.
AI 추론 능력을 가늠할 수 있는 프로키온(Procyon)의 AI 컴퓨터 비전 벤치마크(AI Computer Vision Benchmark)에서는 4425점(Qualcomm SNPE 모드)을 기록했다. 시중에 팔리는 노트북 중에서도 상위권의 성능이며 자체적인 AI 처리 능력이 중요해지고 있는 최근의 상황에 적합하다.
참고로 젠북 A16은 최근 AI PC로 분류되는 기준점이라고 할 수 있는 마이크로소프트 AI 기능 모음집, ‘코파일럿+ PC’도 당연히 지원한다. 키보드에 탑재된 코파일럿 전용 키를 통해 윈도우 11의 기본 AI 비서를 빠르게 호출할 수 있으며, 원하는 이미지를 즉시 생성하는 코크리에이터(Cocreator), 모든 오디오를 실시간 번역 자막으로 띄워주는 라이브 캡션(Live Captions) 등의 기능을 손쉽게 활용할 수 있다. 여기에 더해 사진과 영상을 자동으로 분류해 주는 에이수스 전용 앱 ‘스토리큐브’나, 화상 회의 시 주변 소음을 깔끔하게 지워주는 AI 노이즈 캔슬링 등 실질적인 업무 보조 기능들도 돋보인다.
한편, 배터리 100% 상태에서 웹 서핑, 유튜브 동영상 재생, 문서 작성 등의 여러 일상적인 작업을 하면서 6시간 정도 지나니 노트북의 배터리가 50% 정도 남았다. 이 정도면 총 12시간 정도는 무리 없이 배터리 이용이 가능할 것이다. 작업의 종류에 따라 배터리 소모량은 달라지겠지만 일반적인 노트북에 비해 우수한 전력 효율을 발휘한다는 점은 확실히 알 수 있었다. 스냅드래곤 프로세서 특유의 높은 전력 효율은 노트북 플랫폼에서도 변함이 없다.
양호한 호환성, 하지만 구매 전 주력 소프트웨어 확인 추천
앞선 성능 벤치마크와 배터리 테스트를 통해 하드웨어의 우수성은 증명되었지만, 실사용 환경에서 또 하나 짚고 넘어가야 할 부분은 바로 소프트웨어 호환성이다. 그동안 스냅드래곤 등의 Arm 계열 프로세서가 PC 시장에서 비주류였던 건 성능보다는 이 호환성 이슈가 컸기 때문이다.
하지만 이번에 리뷰한 젠북 A16은 스냅드래곤 프로세서와 더불어 Arm 아키텍처용 윈도우 11 운영체제로 구성되었음에도, 이용 방법 자체는 기존의 노트북과 완벽히 같아서 적응이 쉽다. 가장 우려했던 호환성 역시 크롬, 오피스, 포토샵 등을 비롯한 대부분의 주류 소프트웨어가 큰 문제 없이 구동되는 것을 확인했다. 10여년 전의 Arm 기반 PC는 기존의 소프트웨어가 대부분 호환되지 않아서 선뜻 추천하기 어려웠는데, 이런 문제를 해결하기 위해 관련 업계에서 많은 노력을 기울인 것을 알 수 있다.
다만 그렇다고 100% 완벽한 호환을 보장하는 것은 아니다. 특히 게임 중에 호환되지 않는 경우가 종종 발견된다. 예를 들어 ‘검은 신화: 오공’이나 ‘오버워치’ 같은 게임은 정상적으로 이용할 수 있지만, ‘리그 오브 레전드’, ‘배틀그라운드’ 같은 일부 게임은 아직 호환이 되지 않는다. 분명 일상적인 용도로는 충분히 쓸 만한 수준까지 호환성이 향상되긴 했지만, 그래도 불안하다면 구매 전에 자신이 주로 이용하는 소프트웨어가 Arm 기반 PC에서 정상 작동하는지 미리 확인해 보는 것이 좋겠다. 제조사에 직접 문의하거나 ‘Windows on Arm Ready Software’와 같은 호환성 확인 사이트를 참고하는 것을 추천한다.
진정한 차별화를 원하는 사용자를 위한 신세대 노트북
에이수스 젠북 A16은 그동안 노트북 시장에서 당연하게 여겨지던 공식과 고정관념을 보란 듯이 깬 제품이다. ‘세랄루미늄’이라는 낯설지만 매력적인 소재 혁신은 노트북의 품격과 휴대성을 한 차원 끌어올렸다. 여기에 탑재된 두뇌 역시 특별하다. 스냅드래곤 시리즈 중에서도 최신 모델인 ‘스냅드래곤 X2 엘리트 익스트림’ 프로세서를 탑재했기에 아키텍처의 벽을 넘어 데스크톱 부럽지 않은 성능, 그리고 모바일 기기에서 요구되는 전력 효율을 동시에 달성했다. 일부 게임을 제외한다면 소프트웨어 호환성도 양호하다.
물론 그렇다고 해도 현시점에서 스냅드래곤 프로세서 기반 PC는 인텔이나 AMD 프로세서 기반 PC에 비해 아직 비주류인 것이 사실이다. 하지만 이번 젠북 A16과 같이 충실한 완성도를 갖춘 제품이 계속 나와준다면 미래는 변할 수도 있다. 제품 가격은 에이수스 공식 온라인 쇼핑몰 기준 344만 9000원이다. 뻔한 노트북에 싫증이 난 사용자, 고성능과 고효율을 조화시킨 새로운 노트북을 원하는 사용자라면 분명 관심을 가질만한 제품이다.
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