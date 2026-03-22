식초 먹으면 기억력 좋아진다

[강석기의 뇌과학 리포트] 식초 주성분 아세트산이 기억에 관여하는 해마 뉴런 재배치 활성화

사람의 말과 생각, 감정과 행동은 뇌과학과 떼려야 뗄 수 없다. 보이지 않는 곳에서 은밀하게 우리를 움직이는 뇌. 강석기 칼럼니스트가 최신 연구와 일상 사례를 바탕으로 뇌가 만들어내는 마음의 비밀을 풀어준다.

식초를 먹어 아세테이트 농도가 높아진 직후에 한 작업이 오래 기억된다. 제미나이 생성 이미

아세틸코에이는 ‘세포 속 발전소’로 불리는 미토콘드리아에서 에너지 분자를 만드는 데 원료로 쓰인다. 그런데 굳이 아세테이트가 없어도 아세틸코에이를 만들 수 있다. 탄수화물 주성분인 포도당을 분해하는 과정에서도 나오기 때문이다. 그렇다면 식초가 건강에 좋다고 하는 이유가 뭘까.최근 학술지 ‘사이언스 신호전달’에 이러한 의문을 해소하는 논문이 실렸다. 초산이 에너지를 만드는 데 쓰일 뿐 아니라, 뇌의 기억력도 높인다는 내용이다. 미국 워싱턴대 의과대학을 중심으로 한 공동 연구자들은 물체 2개가 있는 방에 생쥐를 10분간 넣어둔 뒤 꺼냈다. 다음 날 물체 1개 자리를 옮긴 뒤 방에 다시 생쥐를 넣고 관찰했다. 생쥐는 새로운 것에 관심을 보이기 때문에 전날 물체 2개의 위치를 잘 기억하는 생쥐가 바뀐 물체를 알아채고 더 많이 탐색할 것이다.아세테이트는 어떻게 기억력을 끌어올릴까. 뇌에서 기억에 관여하는 영역은 ‘해마’다. 이곳에서 기억이 형성되려면 신경세포(뉴런) 핵에서 특정 유전자가 커져 재배치가 일어나야 한다. 이때 유전자 주변에 아세틸코에이가 충분히 있어야 이 과정이 잘 일어난다.그런데 이때 필요한 아세틸코에이는 아세테이트에서만 만들어진다. 같은 신경세포여도 미토콘드리아에서 에너지를 생성할 때 쓰는 아세틸코에이는 주로 포도당으로 만들어지지만 핵에서 특정 유전자가 활성화할 때 필요한 아세틸코에이를 공급하려면 반드시 아세테이트가 있어야 하는 것이다.

다만 아세테이트를 섭취한 뒤 바로 수행한 행동이 더 잘 기억된다. 아세테이트는 흡수가 빨라 뉴런에서 그 농도가 금방 높아지고 몇 시간 지나지 않아 원래 수준으로 떨어진다. 아세테이트 농도가 높을 때 한 탐색적 행동이 더 오래 기억에 남는 것이다.연구자들은 아세테이트 복용이 특히 여성의 기억력을 높이는 데 도움이 된다고 분석했다. 여성은 노화에 따른 인지력 저하나 알츠하이머병에 취약한데, 식초를 섭취하는 시간에 맞춰 기억력 훈련을 하면 관련 증상을 늦출 수 있을 것이다.흥미롭게도 아세테이트를 가장 쉽게 많이 섭취할 수 있는 음식은 바로 술이다. 술의 주성분인 알코올이 간에서 대사되면서 아세테이트로 바뀌기 때문이다. 동물실험 결과 알코올을 섭취한 뒤 만들어진 아세테이트도 뉴런에 작용해 기억력을 높이는 것으로 밝혀졌다.문제는 술을 마시고 강화된 기억 내용이 술자리라는 점이다. 알코올 섭취에 따른 뉴런의 아세테이트 농도 증가 효과 역시 오래 지속되지 못한다. 만약 술자리가 흥겨웠다면 비슷한 상황에 놓일 때 좋았던 기억이 떠오르면서 술 생각이 간절해진다. 그 결과 술자리가 잦아지고 결국 알코올의존증에 이를 수 있다.

강석기 칼럼니스트는…

서울대 화학과 및 동대학원에서 공부했다. LG생활건강연구소 연구원, 동아사이언스 기자를 거쳐 2012년부터 과학칼럼니스트이자 프리랜서 작가(대표 저서 ‘식물은 어떻게 작물이 되었나’)로 활동하고 있다.〈이 기사는 주간동아 1531호에 실렸습니다〉