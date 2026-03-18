환절기에 더 심해지는 배뇨장애… 온열 좌욕 후 82% “좋아졌다”

닥터큐세라믹비져케어
체온 유지하느라 긴장 상태 지속
전립선 근육 수축돼 잔뇨감 악화
온열 좌욕-케겔 운동 한번에 해결
“일교차가 커질수록 소변이 더 자주 마려워요.” “밤에 서너 번 깨는 건 기본이고 아침에 일어나면 소변이 시원하게 나오지 않아 답답합니다.”
날이 따뜻해지면 배뇨 장애가 좀 나아질 거라 기대하지만 더 심해진 탓에 당황하는 중장년이 적지 않다. 일교차가 큰 환절기에는 몸이 적정 체온을 유지하느라 긴장 상태에 놓인다. 이때 방광과 전립선 주변 근육도 함께 수축하면서 소변 줄기가 약해지고 잔뇨감이 더 심해지게 된다.
잔뇨 쌓이면 방광 압력 높아지고 신장으로 역류할 수도
초기에는 단순히 소변이 자주 마렵거나 불편한 정도로 느끼기 쉽다. 하지만 방광 안에 소변이 완전히 비워지지 않는 상태가 반복되면 염증이 생기거나 방광 내 결석이 생길 위험이 증가한다. 이후 점차 방광 기능이 떨어지면 방광 압력이 높아지고 심한 경우 신장에서 내려온 소변이 원활히 배출되지 못하거나 역류하는 수신증(요로 폐색으로 소변이 배출되지 못하고 신장에 고여 붓는 질환)으로 이어질 수 있다. 더 위험한 것은 이런 감염이 반복되거나 치료 시기를 놓쳤을 때다. 신장 조직이 손상되면 신장 기능이 점점 떨어지고 일부에서는 세균이 혈액으로 퍼져 패혈증으로 번질 수 있다. 패혈증은 치사율이 높은 응급 질환으로 고열, 저혈압, 혼란, 장기 기능 저하 등을 일으킨다. 따라서 조금이라도 소변을 보기 불편하다면 몸을 따뜻하게 유지하고 골반 주변의 긴장을 풀어주는 것이 중요하다. 온열 좌욕 2주간 매일 했더니 배뇨 장애 82% 호전
온열 좌욕은 따뜻한 열이 전립선 주변의 혈액순환을 촉진하고 긴장된 근육을 이완시켜 소변 흐름을 자연스럽게 개선해준다. 한국전립선-배뇨관리협회에 따르면 전립선비대증이 있는 환자들이 2주간 매일 좌욕을 한 결과 야간 빈뇨는 82%, 절박뇨는 71% 증상이 호전됐다. 게다가 좌욕은 독소와 노폐물을 제거해 지방 배출을 원활하게 하며 따뜻한 기운이 괄약근의 경직을 풀어 치질을 예방하고 통증을 줄여준다. 또한 좌욕과 함께 케겔 운동을 하면 전립선 바로 밑에 있는 요도 괄약근이 강화돼 배뇨 조절 능력이 좋아지고 성기능 개선에도 효과적이다. 하지만 매번 38∼40도의 따뜻한 물을 준비하기 번거롭고 고혈압이나 심혈관질환이 있을 경우 갑작스러운 온도 변화에 혈압이 올라 어지럼증을 느낄 수 있다. 또 위생 관리가 제대로 되지 않으면 피부 자극이나 감염의 위험도 높다. 이에 안전하고 간편하게 좌욕할 수 있는 온열기기가 주목받고 있다.
전립선 온열 좌욕과 케겔 운동을 동시에
㈜유니바이오의 ‘닥터큐세라믹비져케어’는 옷을 입은 채 그대로 방석에 앉아 온열 좌욕과 케겔 운동으로 전립선과 항문 건강을 관리할 수 있는 전립선 온열 진동 마사지기다. 비뇨기과 전문의가 추천한 닥터큐세라믹비져케어는 국민 건강에 도움이 된다는 평가를 받아 정부지원사업에 선정됐으며 한중 특허는 물론 일본과 유럽에서 국제 인증을 취득한 믿을 수 있는 제품이다.
인체에 유익한 온열 원적외선이 피부 깊숙이 침투해 전립선을 부드럽게 풀어주는 닥터큐세라믹비져케어는 △회음부·항문부 LED 파장 및 온열 마사지 △온열(43∼48도) △적외선 △케겔 운동의 4가지 기능을 사용할 수 있다. 유니바이오는 2025년 대한민국발명특허대전 수상과 닥터큐 70억 원 매출 달성을 기념해 전화 상담 고객에 한해 50대 한정 특가 판매한다.
댓글 0