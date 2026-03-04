일동제약 ‘아로나민 골드’ 브랜드 확장… 라이프스타일 맞춘 신제품 2종 추가

아로나민 골드 브랜드 세분화
골드 원·골드 액티브 2종 출시
소비자 라이프스타일 반영 제품 다변화
아로나민 골드 4종 라인업 완성
일동제약이 주력 비타민 제품 ‘아로나민 골드’ 브랜드 확장에 나선다.
일동제약은 브랜드 확장 및 세분화 전략 일환으로 ‘아로나민 골드 원’과 ‘아로나민 골드 액티브’ 등 신제품 2종을 선보이고 본격적인 판매에 들어간다고 4일 밝혔다.
아로나민 골드는 체내 흡수율과 이용률이 높은 활성형 비타민B군을 주요 성분으로 활용한 일동제약 주력 일반의약품 제품이다. 눈이나 육체 피로 회복 등을 기대할 수 있는 제품이라고 소개한다.
이번에 선보인 신제품 아로나민 골드 원은 비타민B 4종 등 총 7종 비타민B군과 비타민C와 E 등 유효 성분을 배합한 제품이라고 한다. 피로 해소와 에너지 대사, 신경 기능 등에 중요한 역할을 하는 성분 위주 함량 구성으로 복용에 따른 소화 부담 등 부작용을 함께 고려한 것이 특징이라고 일동제약은 설명했다. 아로나민 골드 액티브는 활동적인 소비자를 겨냥한 제품이라고 한다. 비타민과 함께 미네랄에 초점을 둔 것이 특징이라고 전했다. 활성형 포함 총 8종의 비타민B군과 셀레늄, 아연, 마그네슘, 우르소데옥시콜산(UDCA) 등이 들어있어 피부 건강과 항산화, 면역 개선 등을 기대할 수 있다고 한다.
신제품 2종 출시로 아로나민 브랜드는 아로나민 골드와 아로나민 골드 원, 아로나민 골드 액티브, 아로나민 골드 프리미엄 등 총 4종 라인업을 갖추게 됐다.
일동제약 관계자는 “기존 아로나민 골드 정체성을 이어 푸르설티아민(활성 비타민B1) 등 활성형 비타민 특장점을 살리고 제품 콘셉트와 사용 목적에 맞게 성분 및 함량을 달리한 다양한 제품을 기획했다”고 말했다.
