‘최대 순도’ 포스파티딜세린… 은행잎 추출물 더해 효능 업

CJ웰케어의 ‘닥터뉴트리 메모리메이트’가 중장년층을 위한 두뇌 건강기능식품으로 인기를 얻고 있다. 과학적으로 검증된 두뇌 건강 기능성 원료인 포스파티딜세린과 은행잎 추출물의 기능성으로 인정받은 결과다. 메모리메이트는 인지력 개선 기능성 원료인 포스파티딜세린과 기억력·혈행 개선 기능성 원료인 은행잎 추출물을 함유하고 있어 노화로 감소되는 인지력과 기억력 개선에 도움을 준다. 여기에 항산화 작용을 하는 비타민 E까지 더해 인지력·기억력·혈행·항산화를 동시에 케어할 수 있다.
닥터뉴트리 메모리메이트에 사용된 포스파티딜세린은 100% 식물성 원료에서 추출한 것으로 식약처로부터 노화로 인해 저하된 인지력 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료로 인정받았다. 대두에 단 0.001%만이 존재하는 극소량의 핵심 성분인 포스파티딜세린을 국내 유일(2025년 11월 기준)의 제조 공법으로 추출해 지표성분 손실을 최소화한 원료다. 국내에서 생산되는 포스파티딜세린 중 가장 높은 최대 순도를 자랑한다.
포스파티딜세린은 뇌를 구성하는 인지질의 한 종류로 뇌세포와 세포막의 주요 성분이며 뇌의 신경세포막에 분포해 뇌의 기능을 유지시켜 준다. 인체시험 결과 65∼78세 노인 15명이 매일 포스파티딜세린 300㎎을 12주간 섭취한 후 학습 인지력, 이름-얼굴 연계 인식능력, 안면 인식능력이 증가됨이 확인됐다(Isr J PsychiatryRelat Sci Vol 37 No.4(2000)302-307, 인체적용시험 결과가 모든 사람에게 동일하게 적용되는 것은 아님).
닥터뉴트리 메모리메이트에는 인지력 개선을 위한 포스파티딜세린이 1일 섭취량 300㎎ 함유돼 있으며 은행잎 추출물 플라보놀 배당체 또한 식약처 1일 섭취량 기준 최대 함량을 넣어 기억력 개선과 혈행 개선 기능성까지 더했다. 또한 비타민 E를 1일 영양성분 기준치 100% 함량으로 배합해 항산화까지 더했다. 하루 한 번 섭취로 ‘인지력+기억력+혈행+항산화’의 4중 기능성을 동시에 누릴 수 있는 닥터뉴트리 메모리메이트는 나이 들면서 인지력이 자꾸 떨어지거나 기억력이 감소하는 중장년층 및 노년층에게 꼭 필요한 제품이다. CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로 구입할 수 있으며 사은품도 제공한다.
댓글 0