“듣는 음악 넘어 함께 소통하는 음악으로”…버시스가 그리는 AI 뮤직테크의 미래 [경북대 X IT동아]
※ 경북대학교 창업지원단은 SKT와 함께 스타트업 대상 ‘창업도약패키지(대기업 협업 분야)’를 운영합니다. 스타트업의 아이디어와 기술력을 대기업과의 협업을 기반으로 활성화해 혁신 성장을 이끕니다. IT동아는 경북대학교·SKT 협업 분야 창업도약패키지에 참여한 유망 스타트업을 소개합니다.
전통적인 음악 산업은 아티스트가 창작물을 내놓으면 팬들이 이를 소비하는 청취 중심의 구조였다. 그러나 기술 발전과 함께 이제 음악은 아티스트와 팬이 실시간으로 소통하고 직접 참여하는 상호작용하는 도구로 진화하고 있다.
뮤직테크 스타트업 버시스(Verses)는 팬과 아티스트를 직접 연결하는 인터랙티브 음악 서비스를 통해 산업 패러다임 전환을 시도하고 있다. 자체 개발한 멀티모달 생성형 AI 음악 엔진을 기반으로, 텍스트 한 줄로 랩 콘텐츠를 만드는 ‘래피(Rappie)’와 아티스트의 AI 페르소나를 구현한 ‘AI 음악 서비스’를 제공한다. 버시스의 목표는 음악과 비주얼, 공간, 상호작용을 하나로 묶어 아티스트와 팬, 즉 사람과 사람의 관계를 확장하는 것이다.
이성욱 버시스 대표는 작곡을 전공하고, 대학원에서 컴퓨팅 융합 기술을 공부했다. 국내 모바일 음악 기업에서 디지털 전환을 이끈 경험도 있다. 이 과정에서 그는 음악 서비스의 일방향성이라는 본질적인 한계에 주목했고, “음악을 함께 만드는 경험으로 바꾸기 위해 버시스를 창업했다”고 말했다. 설립 초기 메타버스 등 기술 기반 서비스를 선보였던 버시스는 생성형 AI 시대를 맞아 자체 AI 엔진을 개발하며 승부수를 던졌다.
AI 랩메이커 래피, 인터랙티브 서비스로 고도화
버시스는 작년 9월 베타 버전으로 AI 랩메이커 래피를 출시했다. 사용자가 텍스트 한 줄만 입력하면 가사, 랩 보이스, 음악, 3D 영상을 동시에 생성한다. 아바타의 외형부터 무대 배경까지 커스터마이징도 가능하다. 사용자는 음악 지식이 없어도 3분이면 자신만의 랩 콘텐츠를 만들어 SNS에 공유할 수 있다. 그 중심에는 멀티모달 생성형 AI 음악 엔진 ‘Verses Engine 2.0’이 있다.
버시스는 올해 아티스트와 팬의 교감을 극대화하는 인터랙션 기반 AI 음악 서비스 ‘AI 페르소나 챗’을 본격 선보인다. 아티스트의 AI 아바타와 24시간 대화하고, 사진을 찍거나 노래를 요청하는 등 함께 콘텐츠를 만드는 구조로 구현된다. 이성욱 대표는 “채팅 외에 미션 수행, 랩 부르기 등 다양한 콘텐츠를 제공해 아티스트와 팬의 심리적 거리를 좁힐 수 있다”고 설명했다.
또한 그는 “LLM 기반으로 아티스트의 특징을 학습해 말투와 성격을 AI 페르소나로 구현한다”며, “1대 다수 구조였던 기존 소통 방식과 달리 AI 기술을 활용해 항상 1대 1 대화를 지원한다”고 말했다. 버시스는 실제 아이돌 팬을 대상으로 인터뷰를 진행하며 말투와 반응을 정교하게 다듬는 과정을 거쳤다. 이로써 “팬들에게는 특별한 경험을, 아티스트에게는 새로운 수익 모델(D2F, Direct-to-Fan)을 제공할 수 있다”고 설명했다. 버시스는 대기업 협업을 통해 실제 서비스 환경에 맞게 AI 기술을 검증 중이며, 2월 초 대형 힙합 아티스트와 함께 서비스를 공개할 예정이다.
SKT와의 협력, 기술 현실화 가능성 확인
버시스는 중소벤처기업부 창업진흥원 지원사업 창업도약패키지(대기업 협업형) 프로그램을 통해 경북대학교 창업지원단 및 SKT와 협력하고 있다. 이성욱 대표는 “경북대 창업지원단을 통해 사업 구조 고도화와 기술검증 기회를 얻었고, SKT와 실제 통신·플랫폼 환경에서 적용 가능한 AI 콘텐츠 서비스 방향을 함께 검토했다”며, “단순 멘토링이 아니라, 대기업이 요구하는 기술 안정성과 확장성 기준을 실제로 맞춰보는 과정이었다”고 말했다.
이번 협업에서 버시스는 콘텐츠·AI 기술을, SKT는 플랫폼 인프라를 제공했다. 구체적으로 버시스의 멀티모달 엔진 기반 저작툴 기능과 SKT 서비스의 연결을 시도했다. 양사는 래피의 랩 생성 기능을 SKT의 통화 대기음에 활용하거나, AI 개인비서 에이닷(A.)과 연동하는 방안을 논의 중이다. 이성욱 대표는 “이번 협업을 통해 ‘기술적으로 가능한 것’과 ‘시장에 실제로 필요한 것’의 간극을 좁힐 수 있었다”고 말했다.
D2F 기반 새로운 음악 비즈니스 모델 제시
버시스는 2020년 설립 후 뮤직테크 기업으로서 기술력과 사업성을 입증해왔다. 2022년 아티스트와 작업한 인터랙티브 싱글 작품을 시작으로, ▲2023년 ‘AI 메타 뮤직 시스템’ ▲2024년 ‘비트 기반 뮤직비디오 생성’ 기술 ▲2025년 ‘에스파월드’로 혁신상과 최고혁신상(2023년)을 수상했다.
오는 2월 AI 페르소나 챗 서비스 상용화를 앞둔 버시스는 올해 약 30억 원 매출 달성을 목표한다. 이후 시장 확장성을 검증하고, 피드백을 바탕으로 지속 고도화할 계획이다. 장기적으로는 버시스의 엔진을 바탕으로 아티스트 AI 플랫폼 표준을 만든다는 목표다. 기존 스트리밍 수익 구조에서 D2F 모델의 새로운 가능성을 모색하는 전략이다. 현재 버시스는 유니버설뮤직그룹(UMG), 워너뮤직그룹(WMG) 등 글로벌 레이블과 협업 중이다.
이성욱 대표는 “생성형 AI 엔진을 다루는 기업은 많지만, 결국 중요한 것은 비즈니스 모델이다. 버시스는 기술 자체보다 그 기술로 어떤 가치를 만드느냐를 항상 고민해왔다”며, “앞으로는 음악과 AI를 매개로 아티스트와 팬의 관계를 확장하고, 아티스트를 빛나게 만드는 인터랙티브 경험의 선구자가 되겠다”고 말했다.
