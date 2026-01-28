랜식, 사이바이오닉스의 연속혈당측정기 ‘GS1’ 국내출시 인허가 완료

글루코핏 기반 글로벌 연속혈당측정기 협업 확대
디지털 헬스케어 스타트업 랜식은 글로벌 연속혈당측정기 기업 사이바이오닉스(SIBIONICS)의 제품 ‘GS1’에 대해 국내 출시를 위한 인허가 절차를 완료했다고 밝혔다. 랜식은 이번 인허가 완료를 기반으로 국내 유통 및 고객 지원 체계를 포함한 출시 준비를 본격화할 계획이다.
유럽 CE 획득 사이바이오닉스 GS1, 국내 출시 준비 본격화
사이바이오닉스는 글로벌 연속혈당측정기 시장의 주요 기업 중 하나로, GS1은 유럽 CE 마크를 획득해 제품의 정확도와 신뢰성을 확보한 제품이다. 또 안정적인 고객 지원 체계와 합리적인 가격 경쟁력을 바탕으로 글로벌 100개국 이상 시장에서 빠르게 성장해 온 기업으로 평가받고 있다.
랜식의 인공지능 기반 혈당관리 플랫폼 ‘글루코핏’은 여러 종류의 연속혈당측정기를 사용하더라도 하나의 플랫폼에서 혈당 데이터를 확인하고, 식사·활동·수면 등 라이프로그 데이터와 함께 분석하도록 설계된 혈당관리 서비스다. 랜식은 이미 국내 유통 중인 주요 연속혈당측정기 기종을 폭넓게 연동하며 혈당관리 플랫폼으로서의 기반을 확장해 왔다.
랜식은 이번 GS1 인허가 완료를 계기로, 플랫폼 중심 서비스에 더해 글로벌 연속혈당측정기 제품의 국내 유통과 서비스 운영까지 연계하는 방식으로 사업 영역을 확장한다. 이를 통해 국내 사용자는 더 다양한 연속혈당측정기 선택지를 바탕으로 글루코핏 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대된다.
랜식 양혁용 대표는 “글루코핏은 다양한 연속혈당측정기 데이터를 통합하고 라이프로그와 함께 분석하는 플랫폼으로 성장해 왔다”며 “이번 GS1 인허가 완료와 사이바이오닉스 협업을 계기로 글로벌 제품 연계를 확대하고, 병원·기업 환경에서 활용 가능한 서비스 및 데이터 기반 기능을 더욱 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.
사이바이오닉스 후즈강(HU ZHI-GANG) 수석부사장은 “사이바이오닉스는 고도화된 능동형 이식 의료기기 및 의료 인공지능의 연구개발과 상용화에 전념하는 혁신 기업”이라며 “만성질환이라는 전 세계적 과제에 대응하기 위해 핵심 의료 기술을 지속적으로 고도화하고 선도적인 헬스케어 솔루션을 개발해 왔다”고 말했다.
이어 “양질의 의료를 누구나 접근 가능하고 합리적인 비용으로 누릴 수 있도록 하는 것이 우리의 약속이며, 전 세계 사람들에게 더 큰 가치를 제공하고자 한다”며 “랜식 팀의 전문성과 글루코핏 플랫폼의 우수성이 결합된다면 한국 시장 사용자들에게 한층 더 뛰어난 경험을 제공할 수 있을 것으로 확신한다”고 덧붙였다.
한편 랜식은 혈당 데이터를 중심으로 다양한 라이프로그 건강데이터를 통합·활용하는 플랫폼 전략을 바탕으로 의료·헬스케어 기업과의 협업 가능성을 지속적으로 확대하고 있다. 랜식은 앞으로도 글루코핏을 중심으로 데이터 기반 헬스케어 생태계를 강화하며, 국내외 파트너십을 적극 추진할 계획이다.
