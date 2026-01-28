美애리조나주에서도 국경순찰대 발포로 1명 중태

미국 애리조나 주에서도 27일 (현지 시간) 미 국경순찰대의 총격 사건으로 한 명이 중태에 빠졌다고 현지 당국이 발표했다. 미국 연방수사국(FBI)은 “연방 요원에 대한 폭행 혐의를 조사 중”이라고 밝혔다.
AP통신에 따르면 이날 미 애리조나 주 당국은 미국과 멕시코 국경 인근에서 국경 순찰대와 관련된 총격 사건으로 한 명이 총에 맞아 중태에 빠졌다고 밝혔다. 멕시코와 가까운 피마 카운티의 인가 받지 않은 비공식 공동체 마을인 아리바카에서 사건이 벌어졌다.
이번 총격 사건은 현지 시간 오전 7시 30분경 국경순찰대원 한 명이 총을 발사한 사건으로, 당사자는 즉석에서 체포되었고 부상을 치료하기 위해 병원으로 이송된 것으로 알려졌다. 현지 보안관 사무소는 이 문제로 연방수사국(FBI) , 미 세관이민 보호국과 협력해서 조사 중이라고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
