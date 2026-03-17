미드 ‘브레이킹 배드’가 현실로? 마약제조 일당 검거[청계천 옆 사진관]

관세청 인천공항본부세관이 17일 브리핑을 열고 베트남발 항공 특송화물을 이용해 마약류 원료물질을 밀수입한 뒤, 국내에서 MDMA(엑스터시)를 제조한 베트남 국적 마약 조직원 3명을 지난해 8월, 12월 및 올해 1월 인천지방검찰청에 각각 구속 송치했다고 밝혔다.
이날 인천 중구 인천공항본부세관에서는 마약을 제조하는 데 이용된 가열기, 촉매제를 비롯한 각종 압수품이 공개됐다. 브리핑실을 가득 채운 압수품들은 마치 마약을 제조하는 화학교사의 이야기를 다룬 미국 드라마 ‘브레이킹 배드’를 연상시켰다.
이들이 밀수입한 원료는 사프롤, 글리시디에이트 등 5.4kg으로 이는 시가 8억8000만원(2만9430명 동시 투약분) 상당에 달한다.
박헌 인천공항세관장은 “이번 사건은 관세청이 MDMA 원료물질의 밀수입부터 국내 제조·유통에 이르는 전 과정을 적발한 최초 사례”라며 “마약범죄 조직이 마약류 원료물질을 밀수입한 뒤 국내에서 직접 마약을 생산하여 유통하는 방식으로 범죄 수법이 변화하고 있는 점에 주목하고 있다”라고 밝혔다.
인천=이한결 기자 always@donga.com
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