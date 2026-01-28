‘침묵의 장기’ 간 기능 저하, 혈액 속 알부민 수치가 알려준다

‘침묵의 장기’ 간 건강 상식
간에서 합성되는 단백질 ‘알부민’… 체내 영양소 운반-해독 기능 담당
수치 낮으면 염증 지표 CRP 상승… 액상이 흡수 빠르고 위 부담 적어
간은 우리 몸의 ‘화학 공장’으로 불릴 만큼 해독과 대사, 면역 조절 등 500가지 이상의 기능을 수행한다. 그러나 기능의 상당 부분이 손상될 때까지 뚜렷한 통증이 없어 ‘침묵의 장기’로 불린다.
이런 간 건강을 가장 객관적으로 보여주는 지표가 혈청 알부민이다. 알부민은 오직 간세포에서만 합성되는 단백질로 간 기능이 저하되면 가장 먼저 수치 변화가 나타난다. 최근에는 알부민 감소가 단순한 영양 문제를 넘어 전신 염증과 만성질환 위험을 높이는 신호로 주목받고 있다.
알부민 감소, 만성 염증과 심혈관 위험 높인다
알부민은 체내 영양소를 운반하는 역할뿐 아니라 활성산소를 억제하는 항산화 작용과 빌리루빈 등 독성 물질을 결합·해독하는 기능을 한다. 알부민 수치가 낮다는 것은 해독과 방어 체계가 동시에 흔들리고 있다는 의미다.
해외 학술지 ‘기초 및 임상 약리학’에 따르면 혈청 알부민 수치가 낮을수록 염증 지표인 C-반응성 단백질(CRP)이 유의하게 상승하는 경향을 보였다. 특히 알부민 농도가 정상 하한선인 3.5g/㎗ 부근에 머무는 경우 대사증후군과 심혈관질환 발생 위험이 상대적으로 높다는 보고도 있다. 알부민 수치가 0.1g/㎗씩 감소할 때마다 전신의 항상성이 흔들리며 만성 염증 상태로 이어지기 쉽다는 분석이다.
면역력·집중력까지 좌우…알부민 관리와 제품 선택의 기준
알부민은 면역세포가 활동하기 좋은 혈장 환경을 만들고 면역글로불린의 구조적 안정화에도 관여한다. 실제로 고령층을 대상으로 한 연구에서는 알부민 수치가 낮을수록 백신 접종 후 항체 형성률이 떨어지는 경향이 관찰됐다. 저알부민 상태가 외부 바이러스에 대한 방어력을 약화시킬 수 있다는 의미다.
또 알부민은 뇌 혈류 유지와 뇌 혈액 장벽을 통한 물질 이동 조절에도 관여해 수치가 낮아지면 만성피로와 집중력 저하, 이른바 ‘브레인 포그’ 증상으로 이어질 수 있다.
알부민 보충을 고려할 경우 제품 선택에도 주의가 필요하다. 우선 국가별 품질관리 기준을 충족한 원료인지 확인해야 한다. 제형에 따른 흡수율 차이도 중요하다. 정제나 분말 형태는 체내 분해 과정이 필요하지만 액상 형태는 흡수가 빠르고 위장 부담이 적어 노년층이나 기력이 저하된 환자에게 상대적으로 적합할 수 있다. 전문가들은 알부민 수치가 크게 떨어진 뒤 급히 보충하기보다 흡수율이 높은 고농축 원료를 통해 평소 꾸준히 관리하는 것이 바람직하다고 조언한다.
