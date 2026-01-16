네이버 이어 카카오·NC도 “독자 AI 재도전 계획 없다”

과학기술정보통신부가 15일 ‘독자 AI 파운데이션 모델(독파모)’ 프로젝트의 1차 평가 결과를 발표하면서 추후 1개 정예팀을 추가 선정하는 ‘패자 부활전’을 마련하기로 했지만, 주요 기업들은 응할 의사가 없는 것으로 나타났다.
1차 평가에서 탈락한 NC AI는 16일 재도전하지 않겠다는 입장을 밝혔다. NC 관계자는 “과기부의 결정을 존중한다”라며 “아쉬움이 남지만 최선을 다했고, 이번에 만든 기반 모델과 컨소시엄 파트너십 등을 자양분 삼아 국가 산업군을 더 발전시킬 수 있는 기술 개발에 매진하겠다”고 말했다. 1차 평가에서 ‘독자성’ 부족으로 함께 탈락한 네이버 역시 전날 “재지원은 검토하고 있지 않다”는 입장을 밝혔다.
과기정통부는 올해 상반기 중 1개 팀을 추가 공모하기로 하면서 과거 5개 정예팀 선발 당시 탈락했던 카카오와 KT, 모티프테크놀로지스, 코난테크놀로지, 한국과학기술원(KAIST) 컨소시엄에도 다시 기회를 주기로 했다. 그러나 카카오 역시 재도전 계획은 없다고 밝혔다. 카카오 관계자는 “독파모의 패자부활전에 나갈 계획이 없다”며 “재도전에 나서지 않는 편이 맞는 것 같다”고 말했다. 이에 따라 국내 IT 업계 선두 주자로 평가받는 양대 포털 모두 정부의 재공모 계획에 응할 의사가 없다는 점을 밝힌 셈이 됐다.
업계에서는 패자부활전에 도전했을 경우 또다시 탈락할 수 있는 데다, 그런 치열한 과정을 통해 얻게 될 이익도 분명치 않다는 점이 부담 요인으로 작용한다는 설명이다. 이런 분위기 탓에 독자 AI 재공모 추진 계획이 초반부터 암초에 맞닥뜨린 게 아니냐는 관측이 나온다.
