[경북대 X IT동아] 네오덱스 "개구기에서 의료 AI까지, 치의학계의 '퍼스트 무버' 될 것"
※ 경북대학교 창업지원단은 SKT와 함께 스타트업 대상 ‘창업도약패키지(대기업 협업 분야)’를 운영합니다. 스타트업의 아이디어와 기술력을 대기업과의 협업을 기반으로 활성화해 혁신 성장을 이끕니다. IT동아는 경북대학교·SKT 협업 분야 창업도약패키지에 참여한 유망 스타트업을 소개합니다.
4차 산업혁명의 핵심 키워드로 ‘융합’이 꼽힌 지 오래다. 서로 다른 분야의 기술과 지식이 만나 새로운 가치를 창출하는 것이 현대 산업의 핵심 경쟁력이기 때문이다. 하지만 보수적인 의료계, 그중에서도 치과 분야는 여전히 아날로그 방식과 경험에 의존하는 경향이 강해 디지털 전환이 더딘 영역으로 꼽힌다.
네오덱스(Neodex, 대표 윤성준)는 공학과 의학의 융합을 통해 이 견고한 시장의 변화를 이끌고자 하는 스타트업이다. 서울대 재료공학부를 졸업한 공학도이자, 18년 차 치과의사(서울 은평구 ’미소야 치과’ 운영)라는 독특한 이력을 가진 윤성준 대표가 설립했다. 네오덱스는 단순한 치과용 의료기기 제조를 넘어, AI(인공지능) 기반의 진료 가이드 시스템 구축을 목표로 하고 있다.
취재진은 윤성준 대표를 만나 치과 진료의 효율성을 높이는 ‘히포(Hippo)’ 시리즈의 개발 과정과 네오덱스가 그리는 디지털 덴티스트리의 미래에 대해 들어봤다.
- 공학도이자 치과의사라는 이력이 독특하다. 창업을 결심하게 된 계기는 무엇인가?
: 원래 서울대 재료공학과를 졸업하고 대학원 과정을 거쳤다. 이후 의학과 공학의 융합이 필요하다는 시대적 흐름에 맞춰 신설된 치의학전문대학원 1기로 입학해 치과의사가 됐다. 2009년부터 임상 의사로 활동하며 10년 넘게 현장을 지켰는데, 치과 산업이 생각보다 낙후되어 있고 발전이 더디다는 것을 느꼈다.
특히 해외 중심의 기술을 그대로 따라가는 ‘패스트 팔로워(Fast Follower)’ 방식이 주를 이루다 보니 한국만의 원천 기술이 부족했다. 공학적 지식과 임상 경험을 결합하면 치과의사들이 현장에서 겪는 불편함을 해결하고, 디지털 전환을 앞당길 수 있겠다는 확신이 들어 2019년 창업하게 됐다.
- 네오덱스가 주목한 치과 의료 현장의 가장 큰 문제는 무엇이었나?
: 크게 두 가지다. 첫째는 구강 내 영상 데이터의 부족이다. 엑스레이 같은 데이터는 많지만, 실제 치료 시 눈으로 보는 것과 같은 고품질의 구강 내 영상 데이터는 턱없이 부족하다. AI 시대에 고부가가치 산업으로 가려면 이 ‘시각 데이터’ 확보가 필수적인데, 입을 벌리고 촬영하는 과정 자체가 힘들기 때문에 데이터 수집이 어려웠다.
둘째는 치과 보조 인력 구인난이다. 진료 시 환자의 입을 벌리거나 침을 빨아들이는(석션) 보조 인력이 필수적인데, 구인난이 심각해 의사 혼자 진료하기 버거운 상황이 많다. 이 두 가지 문제를 동시에 해결하기 위해 개발한 첫 번째 결과물이 바로 개구기(입 벌림 유지 장치)인 ‘히포(Hippo)’ 시리즈다.
- 주력 제품인 ‘히포 시리즈(Hippo-D, Hippo-U)’에 대해 자세히 소개해달라
: 히포 시리즈는 단순한 개구기가 아니라 진료 효율성을 극대화하는 장치다. ‘히포 D(Hippo-D)’는 고급형 제품으로, 개구기에 석션 라인이 결합되어 있다. 유니트 체어(치과용 의자)와 연결하면 보조 인력 없이도 의사 혼자서 환자의 입을 벌리고 석션까지 해결하며 진료할 수 있다.
‘히포 U(Hippo-U)’는 석션 기능 없이 입을 벌려주는 기능에 충실한 보급형 제품이다. 기존에 시장을 독점하던 해외 제품들의 단점을 개선해 달라는 요청을 받아 개발했다. 두 제품 모두 환자가 입을 편안하게 벌릴 수 있도록 도와주며, 이를 통해 의사는 양손을 자유롭게 사용할 수 있게 되어 진료 정밀도가 높아진다.
- 기존에도 유사한 해외 제품들이 있었다. 네오덱스만의 기술적 차별점은 무엇인가?
: 재료공학 전공자라 소재 개발을 쉽게 생각했는데, 최적의 소재를 찾는 데만 3년이 넘게 걸렸다. 기존의 미국 제품들은 너무 둔탁하고 커서 진료 시야를 가리거나, 환자가 아파하고 잘 빠지는 문제가 있었다.
우리는 3000여 명을 대상으로 테스트를 진행하며 탄력이 높으면서도 인체에 무해한 신소재를 찾아 제품을 개발했다. 덕분에 환자의 통증은 줄이고, 착용한 상태에서도 입을 벌리거나 다물 수 있는 유연성을 확보했다. 가격 또한 기존 제품 대비 70% 수준으로 낮춰 경쟁력을 확보했다.
- 시장의 반응이 궁금하다. 실제 성과는 어떠한가?
: 2023년 국내 정식 출시 후, 현재 서울대치과병원을 비롯해 부산대, 경북대, 전남대, 원광대 등 전국 5개 주요 대학병원에 납품 및 테스트를 진행 중이다. 일반 치과의원 1000여 곳에서도 우리 제품을 사용하고 있다.
매출도 꾸준히 성장세다. 2023년 대비 2024년에도 성장했으며, 특히 2025년에는 전년 대비 300% 이상의 가파른 매출 성장을 달성했다. 특히 해외 시장 반응이 뜨겁다. 이미 5개국에 수출을 시작했고, 올해는 10개국 이상으로 확대할 계획이다.
- ‘히포’는 시작일 뿐, 궁극적인 목표는 의료 데이터와 AI 솔루션이라고 들었다.
: 맞다. 히포 D를 개발한 근본적인 이유는 고품질의 구강 내 영상 데이터를 확보하기 위함이었다. 히포를 착용하면 입이 안정적으로 벌려지기 때문에 촬영이 용이해진다.
현재 인하대 컴퓨터공학과와 함께 ‘덴트릭스(Dentrix, 가칭)’라는 AI 솔루션을 개발하고 있다. 고려대, 서울대, 경북대와 협력해 수집한 빅데이터를 기반으로 임플란트 시술 시 식립 방향과 위치를 AI가 가이드해주는 시스템이다. 여기에 치과 전용 스마트 글라스까지 개발해, 의사가 스마트 글라스를 쓰고 환자를 보면 AI가 실시간으로 수술 정보를 눈앞에 띄워주는 생태계를 구축하고자 한다.
- 경북대학교와 SK텔레콤이 함께하는 창업도약패키지 프로그램은 얼마나 도움이 되었나?
: 엔지니어이자 의사로만 살다 보니 기업 경영이나 투자 유치(IR)에 대한 노하우가 부족했다. 이번 프로그램을 통해 투자자들과 직접 미팅하며 기술 중심의 사고방식과 투자자 관점의 간극을 줄이는 법을 배울 수 있었다.
특히 학교의 학문적 지원과 SKT의 사업적 컨설팅을 동시에 받을 수 있었던 점이 좋았다. SKT가 연계해 준 세미나와 컨설팅을 통해 실질적인 기업 운영 노하우를 얻었고, 이는 네오덱스가 단순 제조 기업에서 데이터 플랫폼 기업으로 도약하는 데 큰 밑거름이 되었다.
- 향후 계획과 목표는?
: 앞서 말한 것처럼 2026년에는 수출 국가를 10개국으로 늘리고, 수출액 역시 전년 대비 10배 이상 성장시키는 것이 목표다. 장기적으로는 히포 시리즈로 확보한 데이터를 통해 AI 솔루션 ‘덴트릭스’와 스마트 글라스를 상용화하여 고부가가치를 창출하고 싶다.
그동안 한국 치의학 산업은 기존 선진국을 따라가는 데 급급했다. 하지만 이제는 융합 기술을 통해 새로운 시장을 개척하는 ‘퍼스트 무버(First Mover)’가 되고 싶다. 의료인이자 공학도로서의 사명감을 가지고, 치과 진료의 디지털 혁신을 이끄는 글로벌 기업으로 성장하겠다.
