로저스 쿠팡 대표 “자체 조사 아닌 국정원 명령이었다”

30일 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에서 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 의원이 “정부의 지시에 따라 자체적으로 조사하고 발표했다는 주장이 유효한가”라고 질의하자 로저스 대표는 “자체 조사가 아닌 (한국)정부의 지시에 따라 조사한 것”이라면서 이같이 말했다.
황 의원은 “어느 부처의 지시인가”라고 했고, 로저스 대표는 “내가 알기로는 해당되는 기관이 공개적으로 함께 했다고 인정을 한 것으로 알고 있다”고 답했다.
이에 “거기가 어디인가. 국정원이라고 말하는 건가. 국정원 누구와 소통했나”라고 하자, “이름을 제공하겠다”고 말했다.
그러면서 “부처가 지시한 것이 맞는가. 부처가 명확하게 ‘디렉트 오더’라는 표현을 썼나”라고 재차 묻자 “그 기관은 저희가 협력을 해야 된다 라고 말을 했고, 한국 법에 따라 사업적 요청은 구속력이 있다고 보고 지시를 따라야 한다고 이해했다”고 했다.
이어 “디렉트 오더라는 표현은 없었다는 건가”라고 하자, 로저스 대표는 “명령이었다”고 했다.
황 의원은 “오더라고 말했다는 건가”라고 재차 확인했고, 로저스 대표는 “그 기관에서 피해자에게 연락을 하라고 했다”면서 “피해자와 연락하는 것을 원치 않았지만 여러 차례 걸쳐서 피해자와 연락하라고 요청했고, 거부를 했지만 법에 따라서 요청을 따라야 된다라는 것을 알게 됐다. 그래서 피해자에 연락을 취한 것”이라고 했다.
“그 사람이 포렌식 조사를 지시한 건가”라는 질문엔 “우리가 포렌식 분석은 하지 않았다”면서 ”포렌식 카피를 만들어서 전달했다“고 말했다. 이어 ”그 기관이 복사본을 가지고 있고 원본은 경찰에게 전달했다. 그 기관이 별도의 카피를 만드는 것을 허락했다“고도 했다.
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 ”정확하게 이런 포렌식 검사나 로그 분석을 하는 주최는 과기정통부 주관인 민간합동조사단 그리고 계보위, 경찰청“이라면서 ”국정원은 국정원법에 따라서 국제 및 국제배후 연관침해 사건인 경우에 사실은 개입을 할 수가 있다“고 말했다.
그러면서 ”다만 증거물들을 국내로 반입하는 과정에서 쿠팡의 어떤 여러 가지 유출, 유출이나 실수로 인해서 그 증거물들이 훼손되면 안 되고 또 분실될 수도 있기 때문에 지금 국정원이 그 부분을 도왔던 것“이라면서 ”쿠팡의 발표는 민간합동조사단, 계보위, 경찰청의 조사 결과를 듣고 발표를 해야 되는 사안으로, 정부의 범정부 TF에서는 쿠팡에 자체조사를 지시하거나 개입한 적이 없다“고 했다.
