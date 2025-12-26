[리뷰] 게이밍 UMPC 끝판왕 노린다, 2세대 레노버 리전 고

2022년 밸브가 스팀덱(Steam Deck)을 선보인 이후, 게이밍 UMPC(Ultra-Mobile PC)에 대한 시장의 관심이 늘었다. 게이밍 노트북과 달리 게이밍 UMPC는 가볍게 휴대하면서 PC 게임 실행이 가능했기 때문이다. 닌텐도 스위치가 휴대용 게임기의 가치를 입증했다면, 게이밍 UMPC는 휴대용 게이밍 PC라는 새로운 영역을 개척한 셈이다.
게이밍 UMPC가 이처럼 주목받는 배경에는 반도체 기술의 진화가 자리한다. 과거 게이밍 PC는 성능과 효율이 반비례했다. 성능이 좋으면 무겁고 배터리 효율이 낮았다. 하지만 5나노미터 이하 반도체 미세공정 기술이 주류가 되면서 저전력 고효율 프로세서 설계가 가능해졌다. 내장 그래픽 성능도 풀HD 해상도 이상 처리 가능한 수준까지 향상됐다.
콘솔 게임들이 PC 플랫폼으로 대거 이식되면서 게이밍 UMPC의 입지는 더 확고해졌다. 스팀, 에픽게임즈 등 이미 보유한 라이브러리를 그대로 활용한다는 점이 PC 게이머들에게 강력한 매력으로 작용한 게 이유다.
하지만 현재 게이밍 UMPC 시장은 에이수스, MSI, 조텍, 아야네오 등 다양한 제조사가 경쟁하는 레드오션으로 변모했다. 이제 게이밍 UMPC는 사양 외에도 브랜드 가치와 기기 차별화를 동시에 꾀해야 되는 상황에 처했다. 이런 상황 속에서 레노버가 내놓은 리전 고(Lenovo Legion Go) 2의 행보가 눈에 띈다. 이 제품은 거대한 디스플레이와 배터리, 분리형 컨트롤러 등 흥미로운 요소를 적용했다. 처리장치도 AMD의 최신 프로세서를 써 게이머의 눈높이를 맞췄다.
분리형 컨트롤러로 차별화, 세련된 디자인과 실용성 사이
리전 고 2의 첫인상은 닌텐도 스위치의 PC판 같은 느낌을 준다. 8.8인치 디스플레이 좌우에 부착된 컨트롤러 때문이다. 분리형 컨트롤러는 경쟁 제품 대부분이 일체형 디자인을 채택한 것과 대비되는 레노버 리전 고 2만의 차별점이다. 분리형 컨트롤러는 활용도 측면에서 장점이 있다. 기기를 스탠드에 세워놓고 컨트롤러만 분리해 사용하거나, 우측 컨트롤러는 별도 부착물과 조합해 FPS 게임용 수직 마우스처럼 활용 가능하다.
전작 리전 고의 가장 아쉬움으로 지적됐던 각진 디자인은 2세대에서 개선됐다. 손바닥이 닿는 하단부를 둥글게 처리해 장시간 파지 시 손바닥에 가해지는 압력을 줄였다. 무게는 컨트롤러 포함 약 920g으로 스팀덱 OLED(640g), 에이수스 ROG 앨라이(608g)보다 무겁지만 8.8인치 대화면과 74Wh 대용량 배터리를 고려하면 감내 가능한 수준이다. 실제로 들어보면 무게 중심이 중앙에 잘 배치돼 숫자로 느껴지는 것보다 부담스럽지 않다.
세심한 컨트롤러 설계도 눈에 띈다. 홀 이펙트 조이스틱은 기존 전위차계 방식 대비 내구성이 뛰어나고 드리프트(미끄러지는 듯한 오작동) 현상이 적다. 자석을 이용해 접촉 없이 위치를 감지하기에 마모가 거의 발생하지 않는다. 방향키는 8방향 입력을 정확히 인식해 격투 게임이나 2D 플랫포머 게임에서 빛을 발한다. 후면에는 총 4개의 추가 버튼이 배치됐다. 전작에서 우발적 오작동이 잦았던 문제를 고려해 버튼 크기를 줄이고 위치를 조정했다. 터치패드도 포함돼 있어 윈도우 환경에서 마우스 조작이 필요할 때 유용하다.
FPS 모드는 호불호가 나뉠 듯한 기능이다. 우측 컨트롤러 하단에 전용 부착물을 장착하면 수직 마우스처럼 사용할 수 있는데, 조이스틱 축 상단부를 분리할 수 있어 손에 닿지 않도록 배려했다. 다만 실제 FPS 게임에서 마우스 수준의 정확도를 기대하긴 어렵고, 조작감도 어색하다. 조작에 대한 선택지를 제공한다는 점은 의미가 있으나 실용성은 제한적이다.
디스플레이는 리전 고 2의 강력한 무기다. 8.8인치 퓨어사이트 유기발광다이오드(OLED) 패널은 풀HD(1920 x 1200) 해상도와 16:10 화면비를 제공한다. 144Hz 주사율(초당 화면 깜박임)은 부드러운 화면 전환을 지원하고, 최대 500니트 밝기로 시인성이 뛰어나다. DCI-P3 97% 색재현율은 OLED 특유의 풍부한 색감과 결합돼 몰입감을 높여준다. 전작의 IPS 패널 대비 명암비와 응답속도 모두 크게 향상됐다.
외관 디자인은 휴대용 게임기와 다르지 않지만, 레노버 리전 브랜드 특유의 아이콘들이 곳곳에 배치됐다. 상단에는 전원 버튼 겸 지문인식 센서가 위치한다. 전원 버튼 주변으로 LED가 포인트를 준다. 측면에는 볼륨 조절 버튼과 3.5mm 헤드폰 잭이 배치됐다. 듀얼 USB4 Type-C 포트는 상하단에 각각 위치해 충전 중에도 주변기기 연결이 자유롭다. 디스플레이포트 2.1 규격 지원으로 외부 모니터 출력도 가능하며, 외부 그래픽카드(eGPU) 연결을 통한 성능 확장까지 염두에 뒀다.
통풍구는 상단과 후면에 배치됐다. 후면이 흡기, 상단이 배기다. 효율적인 흡배기 설계는 고부하 상태를 최대한 유지하기 위함이다. 다만 기기를 한쪽 무릎(넓적 다리) 위에 올려 놓는다거나, 침대 위에 놓는다면 흡기 성능이 저하될 가능성이 높다.
레노버는 리전 스페이스 소프트웨어를 통해 성능 모드, 균형 모드, 배터리 절약 모드를 제공하며, 각 모드에서 팬 속도를 세밀하게 조정할 수 있다. 소음을 중시한다면 배터리 절약 모드, 고성능을 지속하려면 성능 모드를 선택하면 된다. 성능 모드에서 팬 소음이 조금 증가하지만 게임 몰입을 방해할 수준은 아니다.
AMD 라이젠 Z2 Extreme, 차세대 성능을 손안에
리전 고 2에는 AMD 라이젠 Z2 익스트림 프로세서가 탑재된다. AMD가 2025년 1월 발표한 휴대용 게임 PC 전용 처리장치다. AMD 5세대 처리장치 설계(Zen 5) 기반 고성능 코어와 고효율 코어(Zen 5c)를 조합했다. 8코어(3x Zen 5 + 5x Zen 5c) 16스레드 구성이다. 고성능 작업 시엔 Zen 5 코어가 작동하고, 가벼운 작업이나 배터리 절약이 필요할 땐 Zen 5c 코어로 전환해 효율을 높인다.
그래픽 성능을 담당하는 라데온 890M GPU는 RDNA 3.5 아키텍처를 기반으로 16개의 컴퓨팅 유닛(CU)을 갖췄다. 전작의 12CU 대비 33% 증가한 연산 자원이다. AMD 자료에 따르면 1080p 중간 옵션에서 대부분의 AAA 게임을 30프레임~60프레임으로 구동할 가능한 성능을 제공한다. 고사양 게임도 일부 그래픽 옵션을 타협하고, 인공지능 처리 기능(FSR, FidelityFX Super Resolution)을 활용하면 플레이 가능한 수준이다.
메모리는 32GB LPDDR5X로 여유롭게 구성했다. 그래픽 처리장치(GPU)와 중앙처리장치(CPU)가 메모리를 공유하는 라이젠 Z2 익스트림의 구조상 메모리 용량이 많을수록 유리하다. 메모리 작동속도도 LPDDR5X-8000 사양이어서 데이터 전송 병목을 최소화했다. 저장장치는 1TB로 4세대 PCIe 규격 제품을 썼다. 이 외에도 본체 하단에 제공되는 마이크로SD 슬롯을 통해 최대 2TB까지 확장 가능하다.
배터리는 74Wh 용량으로 전작의 49.2Wh 대비 증가했다. 성능 모드에서 AAA 게임을 구동하면 2~3시간, 균형 모드에서 인디 게임을 즐기면 4~5시간, 영상 시청이나 웹 브라우징은 6~7시간 정도 가능하다는 게 제조사 측 설명이다. 충전 속도도 빠르다. 슈퍼 래피드 차지 기능은 30분 충전으로 약 50% 배터리를 채울 수 있어 유용하다.
연결성도 빠짐없이 갖췄다. Wi-Fi 6E는 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 대역을 모두 지원해 혼잡한 환경에서도 안정적인 무선 연결을 보장한다. 클라우드 게이밍이나 스트리밍 플레이 시 지연을 최소화한다. Bluetooth 5.3은 무선 헤드셋이나 컨트롤러 연결에 활용되며, 여러 기기를 동시에 페어링할 수 있다. USB4는 40Gbps 전송 속도로 외부 GPU(eGPU) 연결이나 고속 저장장치 활용이 가능하다. 집에선 eGPU 도킹 스테이션에 연결해 데스크톱급 성능을 내고, 외출 시엔 분리해 휴대하는 식의 운용도 가능하다.
운영체제는 윈도우 11 홈(Home)이 기본이다. 게임 호환성 측면에선 리눅스 기반 스팀OS보다 유리하지만, 터치 기반 유저 인터페이스(UI) 최적화나 배터리 효율 면에선 아쉬움이 남는다. 레노버는 이를 보완하기 위해 리전 스페이스 소프트웨어를 제공한다. 게임 라이브러리 통합 관리, 성능 프로필 설정, 컨트롤러 매핑, 시스템 모니터링 등을 콘솔 게임기처럼 직관적인 인터페이스로 제어 가능하다.
게이밍 UMPC의 기본에 충실한 성능 갖춰
레노버 리전 고 2의 성능을 파악해 볼 차례다. 리뷰에 쓰인 제품은 부품번호 83N0000KKR로 라이젠 Z2 익스트림 프로세서, LPDDR5X-8000 32GB, 1TB 용량의 저장공간 등 사양을 제공한다. 프로세서와 부품 구성은 2025년에 출시된 경쟁사 게이밍 UMPC와 큰 차이가 없다.
성능을 확인하기 위해 PC마크 10 테스트를 실행했다. 결과는 브라우저 실행 능력과 비디오 처리 능력을 보는 기본(Essentials), 오피스 환경에서의 성능을 보는 생산성(Productivity), 사진영상 편집 능력을 보는 디지털 콘텐츠 생산성(Digital Content Creation), 게이밍 성능을 보는 게이밍(Gaming) 부문으로 나뉜다.
테스트 결과를 보면 성능은 충분하다. 테스트 내 앱 실행 속도가 2초 내외, 이미지 에디터 실행 속도가 10초 내외로 빠르다. 영상 처리 속도도 끊기지 않을 정도로 안정적이다. 브라우저 페이지를 불러오거나 영상을 재생하는 실력도 2초 내외로 수준급이다. 생산성 및 사진영상 처리 능력도 10초 이내에 처리할 정도다.
게이밍 성능도 무난하다. 두 가지 그래픽 처리 테스트에서 초당 40프레임(초당 출력되는 이미지 수) 이상 처리할 정도다. 그래픽 효과와 물리 연산을 동시에 처리하는 종합 테스트에서는 초당 16프레임 수준의 처리 실력을 보여줬지만, 다른 내장 그래픽이 초당 10프레임 전후의 성능을 보여주는 점을 감안하면 성능은 아쉬움이 없다.
게이밍 성능은 3D마크 테스트로 확인했다. 먼저 일반적인 성능 측정 소프트웨어인 3D마크 파이어 스트라이크를 실행했다. 풀HD 해상도의 일반 그래픽 처리를 테스트한다. 테스트 결과, 그래픽 점수는 71만 59가 나왔다. 2개의 그래픽 측정 항목에서 48.75 프레임, 39.66 프레임을 표현했다. 결과만 놓고 보면 풀HD 환경에서도 최대 그래픽 효과를 내는데 어려움이 있다. 게임 내 그래픽 효과를 최소화하고 해상도를 HD(1280 x 720) 수준으로 낮춘다면 쾌적한 게임 실행이 가능해 보인다.
이어 광원, 반사 처리 등 최신 그래픽 효과를 테스트하는 3D마크 타임 스파이를 실행했다. 그래픽 점수는 3511을 기록했다. 두 개의 그래픽 측정 항목을 보면 각각 23.63 프레임, 19.59 프레임을 1초에 그려낸다. 테스트 결과 자체만 보면 긍정적이라 볼 수 없다. 모두 게임 경험에 필요한 최저 기준인 초당 30 프레임에 도달하지 못했기 때문이다. 최적의 게임 경험을 위해서는 해상도를 HD 수준으로 낮추고, 그래픽 효과까지 타협하는 것을 권장한다.
실제 게임 환경을 경험해봤다. 먼저 철권 8을 실행했는데, 기본 설정에서는 초당 10프레임 수준의 처리 성능을 보인다. 그래픽 설정을 중간 이하로 낮추면 초당 30프레임 수준으로 상승하지만, 반응성이 중요한 격투 게임에서는 초당 60프레임 이상 확보가 필요하다. 그래픽 설정을 최대한 낮추고, AMD 인공지능 처리 기술인 FSR 2.0을 적용하면 부드럽게 실행된다.
레노버 리전 고 2 같은 게이밍 UMPC는 화려한 그래픽의 3D 게임보다 조금 더 가벼운 캐주얼 게임이 유리하다. 인디 게임이나 출시 시기가 3년~5년 사이의 게임 등이 포함된다. 실제 파이널판타지 택틱스를 실행했을 때 끊김 없이 쾌적한 플레이가 가능했다. 퍼즐 게임도 즐기기에 좋다. 복잡한 3D 효과를 쓰지 않기에 시스템 부하가 적다.
기본 성능이 아쉽다면 AMD 플루이드 모션 프레임(AFMF)과 라데온 슈퍼 레졸루션(RSR) 등 인공지능 기술을 활용하면 된다. AFMF는 프레임 보간 기술로 실제 렌더링한 이미지 사이에 중간 이미지를 생성, 움직임을 개선한다. 예로 초당 30프레임 움직임을 초당 60프레임처럼 보이게 만드는 식이다. RSR은 낮은 해상도로 처리한 화면을 고해상도로 업스케일링해 성능과 화질을 절충한다. 두 기술 모두 드라이버 수준에서 작동해 게임 내 별도 설정 없이 적용 가능하다. 리전 고 2처럼 144Hz 디스플레이에 가변 출력 기능을 갖췄다면 게이밍 경험이 달라진다.
마지막으로 레노버 리전 고 2의 배터리 유지 시간도 확인해 봤다. 균형 모드에 설정한 후 배터리 잔량이 15% 남을 때까지 실행했다. 균형 모드가 설정되면 화면 밝기가 75% 수준으로 어두워지고, 주사율도 60Hz로 줄어든다. 이때 게임을 실행하면 약 3시간, 브라우저에서 영상을 재생했을 때 약 7시간 30분 정도 실행 가능했다. 이 정도 재생 시간이면 비슷한 사양의 노트북과 유사하다. 블루투스 키보드를 소지한다면 급히 문서 작업이 가능할 정도의 실력을 갖췄다.
게이밍 UMPC의 또 다른 선택지, 하지만 가격은 부담돼
레노버 리전 고 2의 국내 공식 소비자가는 레노버 온라인 홈페이지 기준 191만 8800원이다. 3년 보증을 추가하면 가격은 220만 9420원까지 상승한다. 스팀덱 OLED가 98만 9000원, ROG 엑스박스 앨라이 X가 129만 9000원임을 감안하면 제품 가격이 다소 높다는 인상을 준다.
물론 32GB 메모리, 74Wh 배터리, OLED 디스플레이, 분리형 컨트롤러 등 차별화 요소를 감안하면 프리미엄이 붙을 만하다. 하지만 과거와 달리 게이밍 UMPC 선택지가 다양하다. 프리미엄 가격을 정당화할 한 방이 있을지는 시장의 판단에 달렸다.
PC 게이머들에게 게이밍 UMPC는 더 이상 로망이 아닌 현실적인 선택지 중 하나다. 출퇴근길, 여행지, 침대 위에서 PC 게임을 즐길 수 있다는 것만으로도 충분한 가치가 있다. 레노버 리전 고 2는 PC 게이밍 경험을 한 단계 끌어올릴 제품이다. 대화면 OLED 디스플레이, 여유로운 메모리, 분리형 컨트롤러 등 차별점을 중시한다면 가격이 부담스럽더라도 고려해볼 만하다. 반대로 가성비를 우선시한다면 스팀덱이나 보급형 경쟁 제품을 선택하는 게 유리하다.
댓글 0