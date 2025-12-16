대전창조경제혁신센터 “딥테크·공공기술·우주항공 창업의 시작”[지역 창업생태계 리포트]

[창조경제혁신센터협의회 x IT동아] 전국 창조경제혁신센터 협의체인 ‘창조경제혁신센터협의회’는 과학기술정책연구원과 함께 우리나라 주요 도시의 창업 생태계 현황과 창조경제혁신센터의 활약을 소개하는 ‘지역 창업생태계 리포트’를 발간했다. IT동아는 창조경제혁신센터협의회와 함께 지역 창업생태계 리포트를 소개한다.
1993년 열린 엑스포 이후 대전은 ‘과학의 도시’로 입지를 굳혔다. ‘새로운 도약에의 길’이라는 주제 아래 대전에 산업 단지와 연구원과 기술 기업이 모였고, 이들이 꾸준히 성과를 낸 덕분에 대전은 아시아에서 1위, 세계에서 7위 수준의 과학기술 경쟁력을 갖췄다. 오늘날 대전은 명실상부 우리나라 과학 수도이자 기술 창업의 중심지로 자리 잡았다.
창조경제혁신센터협의회는 대전을 기술이 모이고 창업이 자라는 ‘딥테크 창업의 요람’으로 소개한다. 풍부한 연구 기반과 인재, 우리나라 어디에서든 오기 쉬운 접근성, 미래 산업의 창업과 성장과 해외 진출을 돕는 생태계 모두를 갖춘 곳이라는 설명과 함께다.
대전은 정부 연구 기관, 세계 유수의 대기업과 함께 특화 산업으로 ‘ABCDQR’을 집중 육성 중이다. 우선 한화에어로스페이스와 함께 우주항공(Aerospace) 부문 연구와 인재 양성에 집중한다. 최근에는 2025 K 스페이스 서밋을 열어 이 부문 스타트업 지원 육성에 한창이다. 바이오 헬스(Bio-health)의 파트너는 다국적 생명과학기업 머크(Merck)다. 아시아태평양 바이오프로세싱 생산 센터를 함께 만들어 생명공학 역량을 강화한다. 최근 코스닥 시장 시가총액 1위에 오른 알테오젠도 대전 기업이다. 플랫폼 기술을 토대로 해외 빅 파마 기업(제약기업)과 계약을 체결했고, 앞으로도 라이센싱 가능성이 열렸다.
대전 유성구 교촌동 일대는 ‘나노·반도체 국가산업단지’로 지정됐다. 이 토양 위에서 대전시는 KAIST, 나노종합기술원 등과 함께 반도체(Chip) 기반을 튼튼하게 마련한다. 2028년까지 대전으로 자리를 옮길 방위사업청은 대전의 방산(Defense) 역량을 더욱 강하게 만들 것으로 예상한다. 덕분에 대전은 기술 개발과 실증이 단번에 이뤄지는 국방 창업의 중심지로의 도약을 꿈꾼다.
우리나라 양자(Quamtum) 연구 인력 400여 명 가운데 절반 가까이가 대전에 자리잡은 것으로 알려졌다. 대전시와 한국표준과학연구원은 이를 토대로 양자 인력과 기반을 모아 기술 실증, 성장 두 마리 토끼를 모두 잡는다. 로봇(Robot) 유니콘 기업 레인보우로보틱스(Rainbow Robotics)와 함께 대전은 물류·배송·서비스 로봇의 실증에 열심이다. 여기에 대기업의 투자가 이어지는 점도 긍정 요소다.
창조경제혁신센터협의회는 ABCDQG 산업의 중심에 대전창조경제혁신센터를 포함, 학·연·민·관이 모두 모였다고 강조한다. ‘학’은 한국과학기술원(KAIST)과 과학기술연합대학원대학교(UST) 등 연구중심 대학, 충남대와 한밭대 등 지역 거점 대학으로 창업과 산학협력의 산실 역할을 한다. 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국표준과학연구원 등 출연’연’은 인공지능과 우주항공 등 딥테크 원천 기술을 공급한다. 블루포인트파트너스와 카이트창업가재단 등 ‘민’간투자기관의 창업 지원 정책을 대전광역시와 연구개발특구 등 ‘관’이 강화하는 체계다.
그리고 대전창조경제혁신센터는 공공 액셀러레이터이자 TIPS 운영사로 학·연·민·관과 스타트업을 연결하는 고리 역할을 한다. 대전의 기술 인재들이 딥테크 기술을 체득하고 아이디어를 찾도록, 이 아이디어를 창업으로 연결하도록, 창업 후 순조롭게 성장하고 해외 시장에서 두각을 나타내도록 돕는 전주기 지원 체계를 운영하는 것도 대전창조경제혁신센터의 역할이다.
창조경제혁신센터협의회는 대전의 학·연·민·관이 이룬 성과를 실적으로 소개한다. 대덕 R&D 특구의 기술이전 건수는 2023년 기준 2021건에 달한다. 수입료 규모만 1353억 원 선이다. 대전 지역의 벤처 투자 규모(2024년 3475억 원)와 대전시 출자 펀드 결성 총액(누적 1조 860억 원), 초격차 스타트업 선정 기업 수(2025년 27곳)와 기술기반 창업 기업 수(2024년 5283개사) 등 모든 실적이 두드러진 수준을 기록했다.
이 가운데 대전창조경제혁신센터가 거둔 실적은 두드러진다. 2024년 한 해에만 창업 기업 220곳의 성장을 도왔다. 이 가운데 170개사는 878명에 달하는 인원을 새로 고용했고, 198개사는 합계 1847억 원의 매출을 기록했다. 54개사가 유치한 투자금만도 1589억 원에 달한다. 이어 창업 문화를 넓힐 활동을 61회 열어 1만여 명에 달하는 창업가에게 긍정 영향을 줬다.
이 실적을 토대로 대전시와 대전창조경제혁신센터는 어은동, 궁동 일대의 직(Work)주(Life)락(Play) 중심의 슬리퍼 생활권을 창업 생태계로 발전시킨다. 대학 인재들이 생활하고 쉬고 즐기는 슬리퍼 생활권에 창업 유관기관의 포럼, 창업가 커뮤니티를 이식해 창업 문화를 전파한다. 이어 인근 연구 기관의 성과와 창업 기반을 더해 이 곳을 창업 클러스터로 만든다.
창조경제혁신센터협의회가 대전에 본사를 두거나 대전에서 활동하는 기업 관계자 135명을 대상으로 한 설문조사 결과, 응답자의 79.3%가 ‘대전의 창업 생태계가 활발해질 것’이라고 답했다. 원동력으로는 대전 소재 창업지원 조직의 적극적인 활동과 튼튼한 창업 기반이 꼽혔다. 또한 응답자 67.4%가 대전 본사를 유지할 것이라고 밝힌 가운데, 본사 이전을 계획한 응답자 가운데 38.6%가 ‘해외 이전’을 고려 중이라는 점도 눈길을 끈다.
대전은 과학의 도시라는 별명답게 ‘딥테크 기반 공공기술 창업’을 강화한다. 공공기술은 우리나라의 미래를 이끌 기술이지만, 그에 걸맞게 다루기 아주 어렵다. 이에 대전창조경제혁신센터는 대전시와 함께 ‘딥테크 스튜디오’를 구축, 대전 대학과 출연연이 만든 공공기술이 원활하게 이전되도록 힘을 싣는다. 나아가 이들 공공기술이 검증과 실증을 거쳐 창업으로 이어지도록, 후속 투자를 받아 세계 규모의 딥테크 기업으로 성장하도록 지원 정책을 고도화한다.
한편으로는 대전은 ‘우주특별시’로 이름을 세계에 알릴 계획도 세웠다. 한국항공우주연구원(KARI)를 포함해 대전에서 우주항공 기술을 다루는 연구 기관 14곳과 기업 69곳, 대학 3곳이 ‘대전 우주산업 클러스터’를 구성해 활동 중이다. 스페이스 스타트업 서밋과 얼라이언스 등 대전형 우주항공 커뮤니티를 구성해 동반 성장하는 한편, 세계 우주 산업계와 활발히 교류하는 대전 우주산업 클러스터는 우리나라 우주항공 성장의 축이 될 것으로 기대를 모은다.
이상천 대전세종지방중소기업청 청장은 “대전은 정부출연연구소 27개, KAIST를 포함한 대학 17개, 3만 명에 달하는 석박사급 연구 인력이 모인 세계 혁신지수 아시아 기준 1위, 세계기준 7위 도시이자 딥테크 중심 기술창업도시다. 공공벤처 투자전문기관 대전투자금융의 투자 지원, 창업에서 기업공개까지 성장하는 선순환 스타트업 성장 환경을 앞세워 세계가 주목하는 기술창업 허브로 자리매김하겠다.”고 밝혔다.
박대희 대전창조경제혁신센터 대표 역시 “대전은 대학·산업·정부 구성의 삼중나선 성장 모델에 연구개발을 더해 새로운 사중나선 성장 모델로 발전 중이다. 우주항공과 의료·바이오, 반도체와 방산, 양자와 로봇 등 전략산업의 기술 경쟁력에 창업 역량을 융합하는 도시이기도 하다. 아시아 1위, 세계 수준의 과학기술 경쟁력에 실증 기반 확충, 세계 기관과의 협력 강화를 더해 글로벌 딥테크 창업도시로 도약하겠다.”고 말했다.
