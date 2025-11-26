[전문의 칼럼] HIV 신규감염 제로, 사망 제로, 차별 제로

유엔은 매년 12월 1일을 ‘세계 에이즈(AIDS)의 날’로 삼고 있다. 인간면역결핍바이러스(HIV)에 대한 인식을 높여 감염 확산 위험과 대응의 중요성을 알리고 편견을 없애기 위해서다.
HIV는 후천성 면역결핍증인 에이즈를 일으키는 원인 바이러스다. 지난해 기준 전 세계 HIV 감염인은 약 4000만 명으로 이 중 신규 감염인이 약 130만 명으로 집계됐다. 같은 해 국내 누적 HIV 감염인은 2만451명이고 신규 감염인은 975명이다. 국내 HIV 감염률은 해외에 비해 상당히 낮은 편이다.
질병관리청은 이번에 발표한 ‘2024∼2028 에이즈 예방관리대책’에서 ‘신규 감염 제로, 사망 제로, 차별 제로’를 비전으로 제시했다. 감염 전문가의 관점에서 살피면 사실상 불가능에 가까워 보이지만 질병청이 궁극적으로 지향하는 이상적인 목표를 제시한 것이다.
전 세계적으로 HIV 감염 발생은 1990년대 후반 정점에 이른 뒤 감소하고 있다. 하지만 대륙별, 국가별 신규 감염은 상당한 차이를 보인다. 국내 신규 감염은 2020∼2022년엔 줄었는데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 검사 건수가 감소한 영향일 것으로 추정된다. 2023년과 지난해에는 신규 감염이 이전과 비슷하지만 소폭 감소하는 추세를 보여 향후 신규 감염은 더 줄 것으로 기대하고 있다.
신규 감염을 줄이기 위해서는 HIV 감염 예방 교육과 노출 전 예방요법 활성화가 필요하다. 노출 전 예방요법은 HIV 감염 고위험군에게 항바이러스제를 투여해 사전에 HIV 감염을 예방하는 전략으로 이미 높은 효과가 입증됐다. 국내에서도 노출 전 예방요법을 활용한 HIV 예방 지원사업이 시행 중이나 아직 널리 알려지지는 않았다.
최근 해외에서는 6개월에 1회 주사로 HIV 감염을 상당히 예방할 수 있는 항바이러스제가 개발됐다. 국내 신규 감염을 줄이기 위해서는 노출 전 예방요법에 대한 홍보와 함께 새롭게 개발된 약제 도입도 필요하다. 1997년 HIV 감염 치료법으로 고강도 항레트로바이러스 요법이라는 항바이러스제 병합치료가 확립된 뒤 HIV는 더 이상 불치병이 아니라 조절 가능한 만성병이 됐다. 하루 한 알 복용으로 HIV 증식을 억제하고 면역기능을 유지할 수 있으며 해당 약제를 규칙적으로 복용하면 장기간 면역기능을 잘 유지할 수 있다.
신규 감염 제로, 사망 제로보다 달성이 더 어려운 목표는 차별 제로다. HIV 감염인은 의료 영역에서는 물론이고 사회적으로도 차별받고 있다. 진료를 받는 HIV 감염인 중에는 다른 병원을 방문해 HIV 감염 사실을 알리거나 검사 결과 HIV 감염 사실이 드러난 뒤 적절한 진료를 받지 못하고 거부당했다고 호소하는 분들이 있다.
국내 의료법과 의사윤리지침에는 ‘의료인은 진료나 조산 요청을 받으면 정당한 사유 없이 거부하지 못한다’ ‘의사는 진료의 요구를 받을 때는 이를 거부해서는 안 된다’는 조항이 있다. 설령 이런 조항이 없더라도 HIV 감염을 이유로 진료받지 못하는 것을 납득하기는 어렵다. 질병 이해도가 높은 의료기관에서도 HIV 감염인을 차별하는 게 현실이고 사회적 차별은 더욱 광범위하다.
신규 감염 제로, 사망 제로, 차별 제로라는 이상적인 목표를 향해 나아가는 것을 지지한다. 약 25년간 HIV 감염인을 진료해오면서 사망이 뚜렷하게 줄어든 변화를 체감해왔고 신규 감염도 조만간 줄어들 것으로 보인다. 그러나 우리 사회에 여전히 만연해 있는 차별이 줄어들 수 있을지는 확신하기 어렵다. 세계 에이즈의 날을 맞아 HIV 감염인을 향한 우리 사회의 태도가 더 성숙해지기를 바란다.
댓글 0