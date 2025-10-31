디에스엠퍼메니쉬코리아 “건강수명 연장 핵심은 오메가-3와 비타민 D”

글로벌 영양‧건강‧뷰티 기업 디에스엠퍼메니쉬코리아(dsm-firmenich Korea)가 고령화 시대를 대비한 핵심 영양 솔루션으로 오메가-3와 비타민 D를 제시했다.
이들은 지난 30일 한국식품영양과학회 2025 국제심포지엄 및 정기학술대회·정기총회에서 두 성분이 건강수명(Healthy Longevity) 연장에 미치는 영향을 과학적으로 분석한 연구 결과를 발표했다.
1971년 설립된 한국식품영양과학회는 국내 식품과학 및 영양 연구를 대표하는 학술 단체다. 매년 약 2000명의 학계, 산업계, 연구기관 관계자가 참여한다. 올해 학술대회는 ‘새로운 시대의 전환점: 통합 건강을 위한 식품과 영양의 혁신과 도약’을 주제로 지난 29일부터 31일까지 부산 벡스코에서 열렸다.
디에스엠퍼메니쉬가 후원한 세션에는 좌장으로 손보경 동아대학교 교수가 참여했다. 연사로는 ▲박용순 한양대학교 교수 ▲디에스엠퍼메니쉬 APAC 학술연구 총괄 카이린 에크(Kai-Lin Ek) 박사 ▲김병용 종근당건강 연구소장이 참여했다. 세 연사는 각각 ▲오메가-3 지방산을 통한 노쇠 및 근감소증 예방 ▲DO-HEALTH 연구의 생물학적 근거 및 최신 결과 ▲오메가-3 지방산의 건강 효과와 지속 가능한 생산 기술을 주제로 발표를 진행했다.
특히 카이 린 에크 박사는 세계 최대 규모의 노화 임상 연구 ‘DO-HEALTH’ 결과를 바탕으로, 생물학적 노화와 오메가-3의 상관관계를 소개했다. 그는 노화 과정에서 나타나는 세포 손상, 미토콘드리아 기능 저하, 장내 미생물 불균형 등을 설명하며 ‘만성 저등급 염증(Chronic low-grade inflammation)’이 노화를 촉진한다고 밝혔다. 70세 이상 유럽 성인 2천157명을 3년간 추적한 임상시험에서 비타민 D3(하루 2000IU), 오메가-3(하루 1g) 섭취와 규칙적인 운동을 병행할 경우, 예비 노쇠 위험이 최대 39% 감소했다는 연구 결과도 강조했다. 그는 “노화는 피할 수 없는 현상이 아니라 조절할 수 있는 생물학적 과정”이라며 “오메가-3는 염증을 완화해 건강수명 연장에 기여할 수 있는 핵심 영양소”라고 말했다.
정은지 디에스엠퍼메니쉬코리아 대표는 “급속한 고령화 속에서 ‘건강한 노화’는 개인의 문제를 넘어 사회적 지속가능성과 직결된다”며 “디에스엠퍼메니쉬는 과학적 근거에 기반한 지속 가능한 영양 솔루션으로 한국 소비자들의 건강수명 연장에 기여하겠다”고 말했다.