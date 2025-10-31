‘침묵의 살인자’ 고혈압, 진짜 원인과 해결책은?

심혈관 건강에 큰 영향을 미치는 고혈압은 방치할 때 동맥 경화, 뇌졸중, 신장 손상, 인지 저하 및 치매로 이어질 수 있다.
국내 20세 이상 인구의 약 30%인 1300만 명이 고혈압 환자로 추정된다. 하지만 자신이 고혈압이라는 사실조차 모르는 사람이 많다. 별다른 증상이 없기 때문이다. 고혈압을 ‘침묵의 살인자’로 부르는 이유다.
고혈압이란 무엇인가? 가장 단순하게 말하면, 혈압은 혈액이 혈관 벽에 가하는 압력을 의미한다. ‘120/80’ 같은 식으로 표시한다. 왼쪽 높은 숫자(수축기 혈압)는 심장이 뛸 때 혈관 내 압력, 낮은 숫자(이완기 혈압)는 심장이 쉴 때의 압력이다.
우리나라의 고혈압 진단 및 치료 기준에 의하면 정상혈압은 수축기 혈압 120mmHg 미만, 이완기 혈압 80mmHg 미만이다. 고혈압은 수축기 혈압 140mmHg 이상, 이완기 혈압 90mmHg 이상인 경우다. 수축기 혈압 120~139mmHg, 이완기 혈압 80~89mmHg일 때는 고혈압 전 단계로 본다.
혈압이 너무 높으면 심장이 더 강한 압력으로 피를 내보내야 해 심장과 혈관에 손상을 주게 된다. 오랜 기간 반복되면 조직이 두꺼워지고 손상된다.
미국의 건강·라이프스타일 매체 프리벤션(Prevention)이 심장 전문의들을 인용해 고혈압을 일으키는 주요 원인과 해결책을 제시했다.
1. 가공식품 섭취가 많을 때 과도한 나트륨(소금) 섭취는 혈압상승의 가장 큰 원인 중 하나다. 짠 음식을 많이 먹으면 혈액 소 나트륨 농도가 증가한다. 이를 조절하기 위해 몸은 수분을 더 보유하게 되고, 그 결과 혈액량이 늘어나 혈압이 상승한다.
우리 국민의 하루 나트륨 섭취량은 3136㎎(2023년 기준)으로 세계보건기구(WHO) 권고 기준인 2000㎎을 훌쩍 뛰어넘는다. 국과 찌개, 김치를 많이 먹는 전통적인 식습관은 물론 최근 들어 과자, 라면, 피자, 통조림, 햄버거 같은 가공식품 섭취량이 증가한 것도 주요 요인이다. 젊은 층의 가공식품 섭취 비중이 특히 높다. 나트륨과 함께 당분도 듬뿍 들어 있는 가공식품은 체중 증가를 유발하며, 비만은 혈압상승의 주요 원인이다.
▶해결책 간편식 대신 채소, 과일, 통곡물, 견과류, 생선, 콩류 등을 충분히 먹는 것이다. 제철 채소와 과일은 칼륨과 마그네슘이 풍부해 몸속 나트륨 배출을 돕는다. 또한 고섬유질 식단은 수축기 혈압을 현저히 낮춘다는 연구 결과도 있다.
2. 잦은 음주 하루 1~2잔의 가벼운 음주는 큰 문제가 되지 않지만, 과도한 음주나 폭음은 혈압을 지속해서 높인다.
▶해결책 남성은 하루 두 잔, 여성은 하루 한 잔 이하로 제한하는 게 좋다. 1잔은 맥주 355㎖ 1캔, 와인 148㎖, 위스키 45㎖, 소주 103㎖에 해당한다.
3. 운동 부족 앉아서 생활하는 시간이 길어지면 체중 증가뿐 아니라 혈관의 탄성이 줄어들어 혈압이 높아진다. 운동 부족은 심혈관계의 기능 저하와 동맥 경화 가속화로 이어질 수 있다.
▶해결책 규칙적인 유산소 운동은 혈관을 유연하게 만들고 호르몬 영향에 덜 민감하게 하여 혈압 조절에 매우 효과적이다.
약 400건의 연구를 메타 분석한 결과, 규칙적인 운동은 일반적으로 처방되는 혈압약만큼의 효과를 낼 수 있다. 미국 심장협회(AHA)는 빠른 걷기, 자전거 타기, 수영, 필라테스, 고강도 요가 등 주당 150분 이상의 중강도 운동(하루 20~30분)을 권장한다.
4. 만성 스트레스 스트레스 상황에서 분비되는 코르티솔과 아드레날린은 일시적으로 혈압을 높인다. 과거에는 스트레스 유발 사건이 대체로 빠르게 끝났지만, 오늘날에는 끊임없는 업무 요구, 과도한 일정, 어려운 인간관계, 소셜 미디어까지 만성 스트레스를 유발해 혈압이 지속적으로 높게 유지되는 경우가 많다.
▶해결책 운동, 심호흡, 명상, 요가, 독서, 음악 감상 등이 스트레스 호르몬을 줄이는 데 도움이 된다. 업무 이메일을 수시로 확인하는 것 같은 스트레스 유발 행동을 줄이는 것도 중요하다.
자신의 스트레스 유발 요인을 파악하고, 스트레스와 불안 상황에서 벗어나는 방법을 배우는 것이 필요하다.
5. 사회적 고립과 외로움 외로움과 사회적 단절은 직접적으로 스트레스 반응을 유발하며, 혈압상승 및 우울증과도 관련이 있다.
▶해결책 가족이나 친구와 정기적으로 연락하고, 사회적 연결망을 유지할 필요가 있다. 동호회에 가입하거나 자원봉사 활동에 참여해 새로운 관계 맺음을 하는 것도 도움이 된다.
6. 수면무호흡증 또는 수면 부족 수면 부족은 스트레스 호르몬을 증가시키고 식습관(단 음식에 대한 갈망 높임)을 망가뜨려 고혈압 위험을 높인다. 특히 폐쇄성 수면 무호흡증은 고혈압과 강하게 연관되어 있다. 이는 수면 중 상기도가 막혀 일시적으로 호흡이 멈추는 질환이다. 비만율 증가로 인해 수면무호흡증 환자가 급증하고 있으며, 고혈압 환장의 절반이 이 질환을 가지고 있는 것으로 여겨진다.
▶해결책 코골이나 수면 중 무호흡 증세가 있다면 수면 다원검사를 받아 수면 장애의 원인을 파악하고 적절한 치료 방안을 찾아야 한다. 수면무호흡증으로 진단되면 양압기 치료로 증상을 완화할 수 있다.
7. 다른 질환 또는 약물 복용 갑상선 질환, 쿠싱증후군, 신장혈관 질환의 관리가 제대로 이뤄지지 않을 때 혈압이 상승할 수 있다. 또한 항우울제, 경구 피임약, 비스테로이드성 함염증제, 프레드니손(스테로이드의 일종), 세인트존스워트 등 일부 약물도 혈압을 올린다.
▶해결책 복용 중인 약이나 보충제를 의사에게 알려야 한다. 원인 약물이 확인되면 다른 약으로 변경하거나, 생활 습관 개선과 함께 혈압 조절 약을 병용해야 한다.
8. 가족력 유전적 요인도 고혈압 발병에 영향을 준다. 하지만 유전 외에도 가족 간 비슷한 식습관과 생활 습관(긴 좌식 생활 등)이 함께 작용한다.
▶해결책 유전은 바꿀 수 없지만 생활 습관은 수정할 수 있다. 식단 개선, 규칙적인 운동, 스트레스 관리 등으로 발병 시기를 60대 후반이나 70대까지 늦출 수 있다. 가족력이 있다면 정기적인 혈압 측정이 더욱 중요하다.
