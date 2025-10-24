최용석·황성진 교수 “서경대 AI 퍼스널브랜딩, 누구든 9주만에 인생 책 작가로”

서경대학교 산학협력단이 ‘AI 퍼스널브랜딩 비학위과정’을 개설한다. 수강생에게 인공지능 활용 방법을 가르치고, 사람의 인생을 글로 엮어 전자책으로 출간하는 작가가 되도록 돕는 과정이다.
K 컬처와 콘텐츠 산업 특성화 대학인 서경대학교는 앞서 게임, 코딩 등 다양한 디지털 기술을 가르치는 교육 과정을 운영했다. 서경대학교는 AI 퍼스널브랜딩 비학위과정을 시범 운영하고 성과에 따라 2026년 봄학기에 정규 과정으로 전환한다. 나아가 AI 비서(업무 자동화)와 AI 유튜버, C 레벨 리더 과정 등 관련 강의를 더 마련할 계획도 세웠다.
최용석 서경대학교 AI빅데이터전공 교수 “누구나 AI로 창작자 활동 하도록”
이번 비학위과정은 최용석 서경대학교 AI빅데이터전공 교수가 기획했다. 오랜 기간 K 컬처와 콘텐츠 산업에서 활동한 그는 ‘기술보다 중요한 것은 사람의 이야기’라며 이야기를 가장 잘 다룰 기술이 인공지능이라고 강조한다.
사람의 경험과 기억을 체계적으로 정리하면 새로운 형태의 지식이 된다. 수십 년 동안 모은 방대한 경험과 기억을 정리하는 것은 아주 어려운 일이다. 여기에 사람의 표현 능력을 넓히는 기술인 인공지능을 적용하면 부담은 줄이고 경험과 기억의 표현은 더욱 깊게 만든다.
인공지능 등장 이후 콘텐츠 산업의 중심은 생산자에서 창작자에게로 급격히 기울었다. 지금까지는 제작 기술과 자본을 가진 생산자가 시장을 이끌었지만, 인공지능 시대인 오늘날에는 기술이 상향 평준화된 덕분에 개인의 경험과 이야기가 주요 경쟁력이 된다. 이 경쟁력은 자연스레 지식재산권(IP)으로 이어지고 출판과 교육 등 다른 산업에도 좋은 영향을 미친다. 자연스레 교육과 산업의 경계는 흐려진다. 인공지능을 잘 다루는 창작자가 사람의 이야기를 더 잘 전달하는 것은 물론이다.
그래서 최용석 교수는 AI 퍼스널브랜딩 비학위과정을 AI 리터러시(활용 능력)와 실전 창작의 융합 교육으로 구상했다. 처음 접하는 사람들도 인공지능을 수 주 만에 능숙하게 다루도록, 나아가 자신의 삶의 이야기를 전자책으로 만들 역량을 갖도록 꾸몄다. 이 과정이 시니어 세대와 디지털 세대의 간극을 메우는 언어이자 다리라고도 덧붙였다.
최용석 교수는 AI 퍼스널브랜딩 비학위과정을 시작으로 인공지능과 콘텐츠의 융합 교육을 꾸준히 개발할 예정이다. 이어 서경대학교와 함께 사람의 이야기를 기술로 구현하고 다양한 산업과 연결하는 K 컬처형 평생교육, 이 교육과 문화 콘텐츠를 연결하는 AI 창작 생태계 허브를 만들 각오도 밝혔다.
황성진 서경대학교 AI 퍼스널브랜딩 주임교수 “인생 자체가 훌륭한 책…작가의 즐거움 누려라”
서경대학교 AI 퍼스널브랜딩 비학위과정의 주임교수는 황성진 비즈큐마스터 이사회의장이 맡는다. 그는 앞서 40대~60대 사람들을 위한 ‘AI최강작가’ 프로그램을 운영했다. 인공지능으로 글의 주제를 정리하고 글을 쓴 뒤 책을 내는 실습을 수 주 동안 진행, 누구나 전자책 작가가 되도록 돕는 프로그램이다. 그 밖에도 업무 자동화 비결을 전수한 ‘AI 최강비서’, 인공지능 활용 기술을 다룬 ‘무기가 되는 프롬프트 엔지니어링’ 등 10여 종의 전자책을 출간했다.
황성진 주임교수는 이번 과정의 주안점을 ‘완성’이라고 소개한다. 수많은 인공지능 교육이 있지만, 이들은 그저 지식을 전달할 뿐 결과물을 만들도록 돕지는 않는다. 그는 지금까지 자신의 교육을 받은 수강생 141명 가운데 135명, 96%가 전자책을 출간한 작가가 됐다며 이번 과정에 참여한 수강생들이 책 출간이라는 즐거움과 보람을 느낄 것이라고 밝혔다.
이어 그는 이번 과정을 들을 수강생들이 얻을 세 가지를 소개했다. 먼저 ‘인공지능 활용 능력’이다. 수강생들은 인공지능으로 자료를 정리하고 글을 쓰고 책을 만드는 과정, 나아가 인공지능을 도구가 아닌 파트너로 활용해서 업무 효율과 생산성을 높이는 방법을 배운다. 두 번째 얻는 것은 ‘완성된 전자책’이다. 한 사람의 인생을 고스란히 담은 전자책은 그의 삶의 기록이자, 이후의 삶을 가늠하도록 돕는 기준이 된다. 경험과 기억을 증명하는 증명서가 된다. 이 증명서를 토대로 수강생들은 ‘퍼스널 브랜드’를 얻는다. 자신의 전문성을 담은 전자책을 활용해 강연이나 컨설팅, 추가 전자책 집필로 이어가는 것. 퍼스널 브랜드로 제 2의 인생을 그리는 이도 있다.
이에 황성진 주임교수는 은퇴자, 인생 2막을 생각하는 사람들에게 AI 퍼스널브랜딩 비학위과정 수강을 권한다. 전문직 종사자나 기업인은 물론, 사회에서 일하는 사람이라면 누구든 자신만의 경험과 지식을 쌓는다. 이것을 브랜드로 만들면 다른 사람을 돕는 길잡이이자 새로운 인생을 여는 열쇠가 된다.
황성진 주임교수는 “모든 사람이 각자의 남다른 경험을 가졌다. 이런 경험을 한 우리의 인생은 이미 한 권의 책이다. 누구나 자신의 인생을 책으로 만들도록 돕겠다. 이 과정에서 수강생들이 인생을 돌이켜보도록, 책 출간이라는 축복과 자신감을 얻도록, 제 2의 삶을 준비하도록 적극 돕겠다.”고 밝혔다.
오프라인 창작 발표회 포함 9주 일정…11월 개강
서경대학교 AI 퍼스널브랜딩 비학위과정은 챗GPT·클로드(Claude) 등 생성 AI 도구 교육 2주와 실전 집필 6주, 총 8주 과정의 실시간 온라인 강의로 구성된다. 수강생들은 황성진 주임교수가 고안한 ‘STORIES 프레임워크’를 토대로 자신의 삶을 글로 다루는 방법을 배운다. 이어 전자책 출판에 필요한 목차 설계와 초고 작성, 편집과 표지 제작, 전자책 변환 등 강의를 듣는다.
비학위과정이 끝나는 12월 27일에는 오프라인 창작 발표회가 열린다. 수강생들은 각자 완성한 전자책을 발표하고 서경대학교 총장 명의의 수료증을 받는다. 즉, 이번 비학위과정 수강생들은 자신의 삶을 전자책으로 출간할 뿐만 아니라, 이야기를 만들고 구성하고 전자책으로 만드는 작가의 역량까지 갖춘다.
서경대학교 AI 퍼스널브랜딩 비학위과정은 11월 2일까지 지원 가능하다. 대상은 은퇴자, 전문직 퇴직자 등 인생 2막을 준비하는 4060세대다. 정원 20명 내외로 진행하며 수강료는 198만 원이다. 11월 4일부터 12월 27일까지 9주간 진행하며, 강의는 매주 화요일 19시 온라인으로 진행한다. 졸업 작품은 최소 1만 5000자 글자 또는 50페이지 분량의 전자책(PDF 또는 EPUB)이다. 수료 조건은 출석률 80% 이상, 총점 70점 이상이다.
댓글 0