“위 크기 줄이는 비만대사수술, 체중 30% 이상 감량 효과”

비만수술 전문가 한상문 서울의료원 외과 과장
음식이 들어갈 수 있는 용량 줄여… 체중 감소 및 만성질환 치료 가능
한국은 90% 이상 ‘위소매절제술’… 비만수술 후 요요현상 일부 발생
지방 간 등 질환 있으면 건보 적용
‘운동도 해 보고, 약도 먹어 봤는데 왜 체중은 그대로일까?’
위고비, 마운자로 등 비만치료제가 속속 출시되고 있지만 이들 주사제의 경우 체중감량을 유지하기 위해선 지속해서 투여해야 한다. 약값이 만만치 않고 부작용이 발생할 수 있다. 체중감량 목표를 달성한 뒤엔 치료 중단율도 높다.
반면 위를 절제해 위의 크기를 줄이는 비만대사수술은 지속해서 내 몸이 스스로 체중을 조절할 수 있게 도와준다. 몸의 대사를 개선해 당뇨병이나 고혈압, 고지혈증 등의 질환도 줄일 수 있어 고도비만 환자에겐 안전하고 효과적인 치료법이다. 건강보험도 적용된다. 비만대사수술은 어떤 수술인지, 누구에게 필요한지 비만수술 전문가 한상문 서울의료원 외과 과장을 만나 자세히 알아봤다.
―비만대사수술은 어떤 것이고, 효과는.
“비만대사수술(비만수술)은 음식이 들어갈 수 있는 위의 용량을 줄인다. 살이 과도하게 찌면 온갖 질환이 함께 따라오는 경우가 많다. 그런데 비만대사수술은 단순히 살을 빼는 것뿐만 아니라 몸의 호르몬을 좋게 변화시켜 당뇨병, 고혈압 등 만성질환도 치료할 수 있다. 실제 당뇨병이 있는 비만 환자의 경우 복용하는 약제를 줄이거나 끊는 경우가 많았다.”
―비만대사수술의 종류는.
“가장 많이 시행되는 수술은 위소매절제술이다. 쉽게 말하면 늘어나 있는 위를 바나나 모양처럼 작게 만들어서 음식이 들어가는 양을 줄인다. 전 세계 비만 수술 중 약 60%, 국내에서는 약 90% 이상이 위소매절제술을 시행한다. 또 하나는 위 우회술로 위를 작게 분리해 소장과 바로 연결하는 수술이다. 이를 통해 위에 음식을 적게 가게 하고 흡수도 덜 되게 만들어서 체중을 줄여준다. 위 우회술이 위절제술보다 조금 더 효과가 있는 것으로 나타나지만 환자의 개인적 특성에 따라 수술 방법을 결정해야 한다. 체중 관점에서 보면 두 수술이 비슷한 수준이지만 당뇨병 치료에는 절제술보다 우회술이 훨씬 더 효과가 좋다. 당뇨병이 없는 비만과 관련된 동반 질환을 앓는 사람들은 절제술을 많이 하는 추세다.”
―비만대사수술은 어떻게 진행되나.
“대부분 복강경 수술로 진행한다. 흉터가 서너 군데 정도 생기지만 1, 2㎝ 수준으로 작은 편이다. 이 또한 시간이 지나면 없어진다. 위소매절제술의 경우 수술 시간이 약 40분에서 1시간 정도, 위 우회술은 1시간에서 1시간 20분 정도 소요된다. 퇴원까지 3, 4일 정도 걸린다. 수술 뒤 일주일 정도의 시간을 가지고 나면 일상생활하는 데 지장이 없다.”
―비만대사수술 뒤 체중감량 효과는 어느 정도인가.
“절제술이나 우회술 모두 위를 작게 만들어주기 때문에 체중감량 효과는 바로 나타난다. 수술하고 나서 다음 날부터 식욕이 확 줄어 체중은 1년에서 1년 6개월간 지속해서 빠진다. 처음 체중의 30% 이상 감량 효과를 보인다. 이후부터는 체중을 유지하는 단계로 접어든다. 비만대사수술은 최소 5∼10년 이상 장기적으로 체중을 관리하기 위한 효과적인 방법이다.”
―비만대사수술도 요요 현상이 발생하나.
“그렇다. 비만대사수술 후에도 요요현상이 발생한다. 요요 현상 발생률은 위소매절제술의 경우 약 10∼15%, 위 우회술의 경우 5∼10%다. 주사제나 먹는 약보다는 훨씬 적다. 요요 현상을 최소화하기 위해서는 정기적으로 건강 상태를 체크하는 게 중요하다. 요요 현상은 음식의 양보다는 질 때문인 경우가 많다. 즉 음식을 적게 먹더라도 열량이 높은 음식을 먹는 경우가 대표적이다.”
―비만대사수술 뒤 소화 기능 문제는 없나.
“비만대사수술 후 위 크기가 줄면서 먹는 양이 줄지만 시간이 지나면서 위도 약간 늘어난다. 수술 후 초반에는 체중과 함께 수분도 빠져나가면서 체력적인 문제가 발생할 수 있다. 체력적인 한계를 줄여주고 건강한 감량을 위해 충분한 단백질 보충이 필요하다. 미네랄과 비타민 섭취도 권장된다. 수술 뒤 1, 2년 정도 지나면 소화 기능에 큰 문제는 없다. 위 소매절제술은 위 내시경검사도 가능하다. 다만 위 우회술의 경우 위내시경이 쉽지 않아 수술 전 위 상태와 가족력 등을 확인한다.”
―비만대사수술은 건강보험이 적용된다고.
“2019년부터 건강보험이 적용된다. 체질량 지수(BMI)가 35㎏/m2 넘거나, 체질량지수가 30㎏/m2 이상이면서 비만과 관련된 질환이 있는 경우에 보험이 적용된다. 비만과 관련된 질환은 당뇨병, 고혈압, 혈관계 질환, 지방간, 수면무호흡증, 천식, 체중으로 인한 근골격계 질환 등이다.”
댓글 0