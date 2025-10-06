추석 효도 끝판왕…물리치료사가 추천한 마사지 5가지

추석 연휴 부모님과 조부모님께 어떤 선물을 드릴지 고민된다면, 손쉽게 건강을 챙길 수 있는 ‘효도 마사지’가 답이 될 수 있다. 물리치료사가 추천하는 간단한 마사지법을 활용하면, 특별한 도구 없이도 집에서 부모님 건강과 기분을 동시에 챙길 수 있다.
Q. 부모님께 해드리면 좋은 마사지법은?
백승연 물리치료사가 추천하는 효과적인 5가지 마사지법은 다음과 같다.
● 어깨 스트레칭 마사지 (상부승모근)
추천 대상: 스마트폰·책 등 고개를 오래 숙이는 사람
방법: 받는 사람이 앉은 상태에서 어깨 위에 팔뚝을 5~10초 올려 지그시 누른다. 고개를 반대쪽으로 갸우뚱하게 했다가 원위치로 3회 반복한다. 스트레칭과 마사지 효과가 동시에 발생한다.
● 어깨 지압 마사지 (상부승모근)
추천 대상: 어깨 결림이 심한 사람
방법: 단단하게 뭉친 부위를 찾은 뒤 엄지와 검지로 집게 모양을 만들어 5~10초 눌렀다 풀어준다. 양쪽 어깨 각각 10회 반복하면 근육이 부드러워진다.
● 손목·팔꿈치 마사지
추천 대상: 요리·가사·컴퓨터 작업 등 팔을 많이 쓰는 사람
방법: 오일을 바른 후 튀어나온 근육을 엄지로 5~10초 지그시 누른다. 이후 엄지와 검지로 손목 방향으로 천천히 쓸어내린다.
● 허리 마사지 (척추 기립근)
추천 대상: 오래 앉아 있거나 서 있는 사람
방법: 손바닥으로 목 아래부터 꼬리뼈까지 척추 양옆 근육을 2초씩 눌러 내려준다. 단, 척추뼈 자체는 누르지 않아야 통증을 피할 수 있다.
● 종아리 마사지
추천 대상: 오래 서서 다리가 잘 붓는 사람
방법: 엎드린 자세에서 종아리에 오일을 바른 뒤, 발끝에서 무릎 방향으로 쓸어준다. 발목을 무릎 위에 올린 상태에서 팔꿈치 넓은 면으로 발바닥부터 종아리까지 부드럽게 마사지하면 혈액순환이 촉진된다.
Q. 마사지할 때 주의할 점은?
마사지 도중 통증이 느껴진다면 즉시 중단해야 한다. 압력은 ‘시원하다’는 느낌까지만 유지하고, 뼈를 직접 누르지 않고 근육 부위만 마사지하는 것이 안전하다.
백승연 물리치료사는 “명절에 부모님과 조부모님께 안마를 해드리면 건강뿐 아니라 마음까지 챙길 수 있다”며 “무리하지 않고 안전하게 해드려야 부상 없이 기분 좋게 즐길 수 있다”고 말했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0