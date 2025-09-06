동아일보

“내 목뼈, C자일까 일자일까?”…꼭 알아야 할 교정 습관

스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (사진=게티이미지)
스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (사진=게티이미지)

스마트폰과 컴퓨터 사용이 일상화된 요즘, ‘거북목’을 넘어 목뼈 곡선이 무너진 ‘일자목’, 심하면 반대로 휘는 ‘역C자목’ 환자까지 늘고 있다. 전문가들은 “자신의 상태를 확인한 뒤 맞춤 관리가 필요하다”고 조언했다.

■ 내 목은 거북목일까, 일자목일까?
사진=게티이미지
사진=게티이미지

목 건강 문제는 크게 세 가지로 구분된다.

① 거북목 : 머리가 앞으로 빠진 상태. 주로 모니터를 오래 보는 사람에게 나타난다.
② 일자목 : 목뼈의 정상적인 C자 곡선이 사라진 상태. 스마트폰을 장시간 내려다보는 습관이 원인이다.
③ 역C자목 : 목뼈 곡선이 반대로 휘어 변형된 더 진행된 단계다.

백승연 물리치료사는 “각각 교정 방법이 다르기 때문에 알맞은 방법으로 관리하는 것이 중요하다”며 “평소 올바른 자세 유지와 스트레칭 등 생활습관이 가장 좋은 예방법”이라고 강조했다.

■ 어떤 스트레칭이 효과적일까?
1. 거북목·굽은등·일자목에 좋은 스트레칭
스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (영상=유튜브 ‘백도쌤’ 제공)
스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (영상=유튜브 ‘백도쌤’ 제공)

흉쇄유돌근 마사지
: 귀 아래 튀어나온 뼈 옆의 근육을 손가락으로 위아래로 마사지한다. 같은 쪽으로 고개를 돌리며 마무리하면 효과적이다. 단, 뇌질환이 있는 경우는 피해야 한다.

스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (영상=유튜브 ‘백도쌤’ 제공)
스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (영상=유튜브 ‘백도쌤’ 제공)

견갑거근 스트레칭
: 한쪽 팔을 접어 뒤로 넘긴 뒤, 반대손으로 머리를 잡고 겨드랑이 쪽으로 당겨준다. 코가 겨드랑이에 닿는 느낌으로 15초 유지.

사각근 스트레칭
: 고개를 반대쪽으로 꺾고 턱을 돌려 10초 유지한다. 힘들면 손으로 턱을 가볍게 밀어준다.


2. 거북목·굽은등 교정
스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (영상=유튜브 ‘백도쌤’ 제공)
스마트폰과 모니터 사용 습관으로 거북목·일자목·역C자목 환자가 늘고 있다. 전문가들은 각각의 교정법이 달라 정확한 상태 파악과 생활습관 교정이 필요하다고 강조했다. (영상=유튜브 ‘백도쌤’ 제공)

✔ 굽은등 펴기 스트레칭
: 네발 기기 자세에서 팔꿈치를 대고 양손은 목 뒤로 깍지 낀다. 엉덩이를 뒤로 밀며 고개를 들어준다.

✔ 의자 스트레칭
: 앉은 상태에서 고개를 뒤로 젖히며 가슴을 펴고 날개뼈를 아래로 내린다. 10초 유지 후 돌아온다.

3. 일자목 교정
사진=게티이미지
사진=게티이미지

골반을 살짝 앞으로 기울이고 허리를 세운다. 시선을 정면에 두고, 양손을 앞으로 뻗어 깍지를 낀 뒤 등을 최대한 늘려 20초간 유지한다.

■ 스트레칭 시 주의해야 할 점은?
사진=게티이미지
사진=게티이미지

모든 스트레칭은 10~20초 유지 후 5회, 2~3세트가 적절하다. 반동 없이 부드럽게 해야 하며, 가볍게 당기는 느낌까지만 시행해야 한다. 통증이 발생하면 즉시 중단해야 한다.

결국 목 건강은 특별한 치료보다 작은 습관과 꾸준한 스트레칭에서 시작된다. 오늘 하루, 모니터와 스마트폰 앞에서 목을 잠시 들어 정면을 바라보는 것만으로도 충분한 예방 할 수 있다.

