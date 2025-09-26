“긁히고, 통화 안되고”…아이폰17, 출시 초기 품질 문제로 진통 겪나

IT 매체 설문조사서 아이폰17 사용자 절반이 ‘셀룰러 문제 경험’ 답변
출시 첫날부터 ‘스크래치게이트’ 흠집 논란도…애플, 발빠른 대응 나서
애플의 최신 스마트폰 아이폰 17 시리즈가 출시 초반부터 품질 문제로 몸살을 앓고 있다. 안방 시장인 미국에서 기본 기능인 ‘통화’에 불량이 있다는 지적이 나오고 있고, 기기 외부에 쉽게 흠집이 난다는 내구성 논란까지 제기되고 있다.
26일 업계에 따르면 IT 전문 매체 폰아레나는 최근 자체 진행한 온라인 설문조사에서 아이폰17 사용자 약 50%가 통화 불량을 비롯한 셀룰러 문제 경험을 겪고 있다고 답변했다고 전했다.
하지만 같은 설문조사에서 일부 사용자들은 아이폰16 시리즈 등 이전 모델보다 더 나은 수신 감도 경험을 하고 있다고 답하기도 했다. 이를 두고 폰아레나는 현재 아이폰17 시리즈의 셀룰러 감도 문제가 개인별 운에 따라 다른 ‘복불복’처럼 나타나고 있다고 짚기도 했다.
더욱이 이같은 문제가 T모바일, AT&T, 버라이즌 등 미국의 주요 통신사와 알뜰폰(MVNO) 모두에서 발생한 것으로 조사되면서 아이폰17 기기 자체에 결함이 있을 가능성에 무게가 실리고 있다.
특히 아이폰 17 프로 모델의 경우 이전보다 커진 안테나를 통해 통신 수신 감도를 높였다는 점을 고려하면 이 같은 문제는 더욱 아이러니하다. 애플은 고객 지원을 통해 관련 문제를 인정하고 있는 것으로 알려졌다. 추후 펌웨어 업데이트 또는 기기 초기화 등으로 해결될 가능성도 제기된다. 또 아이폰17 시리즈는 이같은 통화 품질 문제와 함께 내구성 논란도 겪고 있다. 출시 당일부터 이른바 ‘스크래치게이트’라는 용어가 등장했을 정도다. 애플스토어에 전시된 아이폰17 프로 데모 제품에서 기기 후면 하단부 맥세이프 컷아웃 주변을 중심으로 마모 흔적이 발견된 것이 논란을 낳았다.
이에 대해 애플은 해당 흔적이 긁혀서 난 것이 아니라 애플스토어에 마련된 낡은 맥세이프 스탠드에서 옮겨 붙은 물질이며 청소를 통해 제거 가능하다고 해명했다. 애플은 낡은 스탠드를 교체하는 등 매장 내 문제를 해결하겠다고 밝히며, 아이폰16 등 다른 전시 기기에서도 비슷한 문제가 발생하고 있다고 강조했다.
하지만 아이폰17 시리즈의 흠집 문제는 아직 완전히 잦아들진 않았다. 스마트폰 극한 내구성 테스트로 유명한 IT 유튜버 제리릭에브리씽 또한 아이폰17 프로 후면 카메라 돌출부의 모서리가 긁힘에 매우 취약하다고 지적했다.
카메라 돌출부 주변에 별도의 마감 처리가 되지 않아 외부 충격에 더 민감하다는 주장이다. 이에 대해 애플은 아이폰17 프로의 카메라 돌출부 모서리가 다른 알루미늄 제품과 유사한 특성을 지니며, 엄격한 테스트를 거쳤으나 시간이 지나면서 작은 흠집이 발생할 수 있다고 설명했다.
스크래치게이트 논란이 불거지긴 했지만 아이폰17 시리즈의 내구성은 전반적으로 좋은 평가를 받고 있다. 특히 새로 등장한 초슬림 모델 아이폰 에어는 얇은 두께에도 불구하고 일반적인 압력 하에서 휘어지지 않는 견고함을 자랑한다.
아이폰17 시리즈 전 모델에 전면부에 탑재된 세라믹 쉴드 2 역시 전작보다 흠집 저항력이 훨씬 강해졌다. 제리릭에브리씽의 테스트에서도 아이폰17은 카메라 돌출부 모서리를 제외한 본체와 카메라 자체는 인상적인 내구성을 보였다.
이처럼 신소재와 새로운 설계로 내구성을 크게 끌어올렸지만, 스크래치게이트가 불거진 것은 새로운 디자인이 이전 세대 티타늄 프레임과 비교해 내구성 면에서 일부 절충안을 택한 영향으로 보인다. 새로운 알루미늄 프레임이 티타늄보다 내구성이 다소 떨어질 수 있는 것이다.
다만 일각에서는 아이폰17 시리즈에 여전히 단점이 존재한다는 목소리가 남아있다. 일반 모델 최초로 탑재된 아이폰17의 반사 방지 코팅은 삼성전자의 갤럭시 S24 울트라 등 경쟁 모델에 비해 성능이 떨어진다는 지적이 있으며, 차세대 모바일 운영체제(OS)인 iOS 26은 잦은 버그와 시각적 결함으로 미완성이라는 혹평을 받고 있다.
분명 아이폰17 시리즈는 새로운 알루미늄 합금 프레임 적용으로 이전 모델 대비 뛰어난 발열 관리 성능과 효율, 배터리 수명 향상을 이끌어내는 등 장점들을 선보였다. 하지만 단순한 흠집 문제가 아니라 안방 시장인 미국에서 통신 품질 불량 논란 등이 불거진 것은 소비자 신뢰 문제로까지 이어질 수 있다. 애플이 보다 발빠르게 초기 품질 문제에 대응해야 할 것으로 전망된다.
논란의 설문조사를 진행한 폰아레나 또한 “결국 스마트폰은 전화를 걸고 문자를 보내기 위해 만들어진 제품이다. 이 기능이 불안정하다면 제아무리 혁신적인 기능을 탑재했더라도 ‘비싼 카메라’에 불과할 수 있다”고 지적했다.
