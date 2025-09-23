창립 25주년 시놀로지, 엔터프라이즈 공략에 집중한다

최근 기업용 데이터 관리 시장의 경쟁이 치열해지고 있다. 단순한 스토리지 제공을 넘어 보안, 백업, 협업, AI까지 아우르는 통합 플랫폼 경쟁이 본격화된 것이다. 이런 가운데 NAS(Network Attached Storage) 시장의 강자인 시놀로지(Synology)가 창립 25주년을 맞이해 한국 엔터프라이즈 시장 공략에 속도를 내고 있다.
시놀로지는 9월 23일 서울에서 기자간담회를 열고 창립 25주년 성과와 함께 한국 B2B 시장에서의 성장세, 그리고 차세대 엔터프라이즈 솔루션들을 소개했다. 이날 행사에는 조앤 웡(Joanne Weng) 시놀로지 국제사업부 총괄 디렉터와 이근녕 어카운트 매니저 등 주요 관계자들이 참석했다.
한국 B2B 시장서 20% 성장세…대기업 고객도 다수 확보
최근 시놀로지의 한국 시장 성과는 주목할 만하다. 올해 상반기 기준 B2B 전체 라인업 매출이 전년 동기 대비 약 20% 성장했으며, 특히 고확장성 모델의 경우 무려 60%나 증가했다. 이는 급증하는 기업 데이터 환경에서 효율적 데이터 관리 솔루션에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.
조앤 웡 디렉터는 “올해 시놀로지가 200명 이상 규모 기업의 IT 실무자들을 대상으로 실시한 설문조사에서 보안, 비용 효율성, 신뢰성, 관리 용이성 등 모든 부분에서 타사 대비 긍정적인 평가를 받았다”며 “이는 시놀로지가 특정 영역이 아닌 기업들이 중요시하는 다양한 핵심 요소를 균형 있게 충족하는 브랜드라는 점을 보여준다”고 강조했다.
실제로 시놀로지는 SK해운, 한화자산운용, SBS 등 다양한 대기업 고객을 확보하며 엔터프라이즈 영역에서의 입지를 넓혀가고 있다. 또한 가트너(Gartner) 2025 ‘고객의 소리: 주요 스토리지 플랫폼’에 선정되는 등 글로벌 차원에서도 인정받고 있다고 시놀로지는 강조했다.
한편 이날 발표에서 소개된 시놀로지의 올해 설문조사에 따르면, 설문에 응답한 국내 기업 중 3분의 1이 데이터 손실이나 보안 사고를 경험했으며, 그중 절반 이상은 랜섬웨어와 해킹이 주요 원인이었다고 한다.
AI 기술을 이용한 해킹의 위협도 커지고 있다. 이근녕 매니저는 이와 관련해 “국내 기업 70% 이상이 AI 기반 사이버 위험을 경험한 적이 있으며, 이는 불과 1년 사이에 2배나 증가한 수치”라며 “AI 확산이 혁신의 기회를 제공하는 동시에 새로운 보안 위험을 만들어내고 있지만, 현실적인 보안 투자는 여전히 부족한 상황”이라고 지적했다. 그리고 이날 소개할 시놀로지의 신제품이 이러한 보안 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 솔루션이라고 강조했다.
시놀로지 최초 올-NVMe 스토리지 ‘PAS7700’ 등 신제품 다수 공개
이날 가장 주목받은 발표는 시놀로지 최초의 올-NVMe 기반 엔터프라이즈 스토리지 시스템 ‘PAS7700’의 공개였다. 내년 1분기 출시 예정인 이 제품은 NVMe 고속 처리 기술 기반의 SSD로 구성했다. 엔드 투 엔드 NVMe 아키텍처를 바탕으로 최대 200만 IOPS(초당입출력횟수), 30GB/s 처리 속도, 밀리초(1000분의 1초)미만의 지연시간을 제공한다.
이날 소개된 데모 영상에 따르면 PAS7700는 VDI(가상 데스크톱 인프라) 환경에서 1000개의 VM이 동시에 부팅되는 상황에서도 1분 내에 모든 부팅을 완료했으며, SQL 데이터베이스 작업에서도 120만에 가까운 IOPS와 0.62ms(0.00062초)의 낮은 지연시간을 기록했다.
PAS7700은 고성능을 제공하는 것 외에도 작업 중단을 최소화해 높은 가용성을 보장하며, 자체 암호화 드라이브(SED)를 통한 하드웨어 기반 암호화 기술을 통해 성능 저하 없이 데이터를 보호한다. 또한 관리 포트와 데이터 서비스 포트를 물리적으로 분리하고 VLAN 기능을 통한 네트워크 격리를 실현해 한층 우수한 보안을 기대할 수 있다.
데이터 보호 영역에서는 올해 출시한 백업 전용 어플라이언스 ‘액티브프로텍트(ActiveProtect)’를 소개했다. 이 제품은 백업 소프트웨어, 스토리지, 컴퓨팅 기능을 하나로 통합했다. 한번 기록된 데이터의 수정이나 삭제를 방지하는 WORM(Write Once Read Many) 기능과 외부 네트워크와 완전한 단절이 가능한 에어갭(Air Gap) 기능 등을 제공해 랜섬웨어 같은 사이버 위협을 원천 차단할 수 있다.
확장이 용이한 점도 액티브프로텍트의 장점이다. 최대 2500개의 백업 서버와 15만 개의 백업 리소스를 중앙에서 통합 관리할 수 있어 대규모 엔터프라이즈 환경에서도 안정적이고 확장성 있는 백업 체계 구축이 가능하다.
이날 시놀로지는 도요타 사례를 소개하기도 했다. 이에 따르면 도요타는 액티브프로텍트를 도입해 200대 이상의 가상 머신을 완벽히 보호하면서도 기존 백업 인프라 대비 75%의 비용을 절감할 수 있었다고 한다.
시놀로지는 영상감시 영역에서도 새로운 시도를 예고했다. 기존 온프레미스 감시 플랫폼인 서베일런스 스테이션(Surveillance Station)에 이어 클라우드 기반의 ‘C2 서베일런스(C2 Surveillance)’를 출시 예정이라고 밝혔다. 카메라 설치부터 클라우드 플랫폼 연결까지 단 2분이면 완료되며, 별도 서버 장치 없이도 웹이나 모바일 앱을 통해 실시간 모니터링이 가능하다.
C2 서베일런스는 장애 발생시 자동으로 시스템을 전환하는 페일오버 기능과 오프라인 모드를 지원한다. 네트워크 연결이 불안정할 경우 시스템이 자동으로 클라우드 경로를 우회해 카메라의 로컬 직접 스트리밍으로 전환된다. 또한 기존 VSaaS(서비스형 영상 감시) 제공업체들이 초기 단계부터 높은 필수 구독료를 부과하는 것과 달리, 클라우드 백업 시에만 라이선스 비용이 부과되고 카메라를 점진적으로 확장할 수도 있어 초기 도입 비용 부담을 줄일 수 있다고 시놀로지는 밝혔다.
팀 커뮤니케이션을 위한 ‘챗플러스/미트(ChatPlus/Meet)’ 소프트웨어 플랫폼도 출시 예정이다. 최대 1만 명의 동시 사용자와 7천 명의 화상회의 참석자를 지원하는 엔터프라이즈급 성능을 갖췄으며, 일대일 대화부터 대규모 온라인 세미나까지 모든 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있다.
AI 통합 서비스, GPU 탑재 NAS도 출시 예정
시놀로지는 그 외에 AI 트렌드에 대응하는 새로운 솔루션의 등장도 예고했다. 올해 8월 시놀로지 오피스(Synology Office)와 메일플러스(MailPlus)에 AI 기반 기능을 도입했으며, 향후 GPU를 지원하는 새로운 나스(NAS) 모델 출시 계획도 밝혔다.
이근녕 매니저는 “GPU 업그레이드를 통해 의미 기반 검색, OCR 이미지 인식, 음성-텍스트 변환 등 더욱 다양하고 강력한 생산성 AI 기능을 제공할 것”이라며 “서드파티 LLM과 모든 오픈 API와 호환되는 온프레미스 AI 서버도 지원해 AI 서비스를 완전히 온프레미스 환경에서 구현할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.
시놀로지 NAS의 타사 HDD 미지원 정책, 변화 가능성도?
한편 이날 간담회 후반부에는 취재진과 시놀로지 관계자들 사이의 질의응답도 이어졌다. 주요 내용은 이하와 같다.
Q: 2025년 이후에 출시된 시놀로지 NAS는 타사 HDD가 호환되지 않아 불편해하는 소비자가 많다. 이 정책을 취소하거나 완화할 가능성은?
A: 이 정책은 단순한 호환성을 넘어 시스템 전반의 통합과 최적화를 위해 진행하게 됐다. 엔터프라이즈 제품군의 경우 고가용성과 데이터 회복력 보장을 위해 호환성 정책을 기반으로 구성을 유지할 계획이다. 다만 입문형 모델의 경우는 타사 HDD와도 호환 테스트를 진행하고 있다. 구체화되면 추가로 말씀드릴 수 있을 것으로 생각된다.
Q: GPU를 통합한 NAS 제품 출시를 준비 중이라고 들었다. 엔비디아의 GPU를 쓸 것 같은데 확실히 정해졌나? 그리고 GPU 교체가 가능한 방식으로 설계될 것인가?
A: 호환성 있는 다양한 GPU 모델들을 내부적으로 가지고 있는데, 소비자분들이 선택해서 원하시는 사양에 맞춰서 사용하실 수 있도록 지원하고자 한다.
Q: 시놀로지의 엔터프라이즈용 제품은 인텔 제온 프로세서가 아닌 AMD 에픽 프로세서를 쓰는 것 같은데, 이런 추세가 앞으로 계속될 것인가?
A: 우리와 AMD는 끈끈한 관계다. 매년 AMD 측과 다양한 제품군의 테스트를 많이 진행해보고 있다. 앞으로도 이런 파트너십이 이어질 것으로 예상된다.
Q: NAS에 GPU가 들어간다는 것이 업계에서 특별한 경우인가? 그리고 고객 경험 측면에서 얻을 수 있는 혜택은?
A: GPU가 NAS에 들어가는 게 특별한 건 맞다. 고객들이 AI 기능들을 더 활용할 수 있도록 사용자 경험 측면에서 기회를 제공하고자 GPU를 도입하는 것이다. 하드웨어뿐만 아니라 애플리케이션에서도 AI 관리 콘솔 기능들이 내장되어 있는데, 해당 애플리케이션과 생산성 솔루션들이 결합돼서 AI 기능들을 폭넓게 활용하실 수 있을 것으로 예상한다.
Q: 최근 기업들 중에는 퍼블릭 클라우드에서 온프레미스로 되돌아가는 사례도 증가하고 있다. 시놀로지는 이런 동향을 어떻게 보고 있나?
A: 이러한 추세를 지속적으로 확인하고 있다. 올해 초 실시한 설문조사에서도 여전히 온프레미스를 많이 사용하고 있지만 하이브리드 방식도 많이 사용하고 있는 것으로 나타났다. 기업들이 데이터 보안과 회복력 관리를 중요하게 생각하고 있는 것으로 인식하고 있으며, 시놀로지는 기업들이 온프레미스뿐만 아니라 하이브리드 환경에서도 견고한 기반을 마련할 수 있도록 지원할 예정이다.
Q: 엔터프라이즈 시장 공략을 강조하고 있는데, 국내 파트너 전략 관련해서 최근 새롭게 파트너십을 맺은 국내 기업이 있나?
A: 엔터프라이즈 장비는 기능 설명보다는 유지보수나 기술 지원이 더 중요하다. 기존 파트너사도 중요하지만, 고급 기능에 대한 정보를 많이 알고 있는 전담 영업 인력과 기술 지원까지 가능한 또다른 파트너사들과도 함께 전략을 짜고 있다. 또한 지방에서도 사업망을 원활하게 구축할 수 있도록 지방 거점 파트너사와의 협업을 통해 한국 엔터프라이즈 시장을 지속적으로 늘릴 계획을 가지고 있다.
‘통합 데이터 관리 플랫폼’ 기업으로 변신 꾀하는 시놀로지
창립 25주년을 맞은 시놀로지는 단순한 NAS 제조사에서 ‘통합 데이터 관리 플랫폼’ 기업으로의 변신을 꾀하고 있다. 스토리지, 데이터 보호, 영상감시, 협업, 생산성, 그리고 C2 클라우드까지 하나의 생태계로 연결해 기업들이 복잡한 IT 환경에서도 효율적으로 데이터를 관리할 수 있도록 지원한다는 전략이다.
시놀로지가 제시한 데이터 관리의 4대 핵심 요소는 보안, 경제성, 성능, 간편성이다. 조앤 웡 디렉터는 “효율성이 경쟁력을 유지하고 디지털 전환을 가속화하는 결정적 요소가 될 것”이라며 “시놀로지는 장기적으로 안전하고 안정적이며 관리가 쉽고 경제적으로 지속 가능한 생태계를 구축해 나가고 있다”고 강조했다.
이날 발표된 제품들을 종합해보면, 이 네 가지 요소를 모두 충족하려는 시놀로지의 의지가 확실히 드러난다. 특히 PAS7700과 같은 고성능 스토리지부터 C2 서베일런스 같은 클라우드 서비스까지 아우르는 포트폴리오는 기존의 영역이었던 소호 및 SMB 중심에서 엔터프라이즈로 확장하려는 시놀로지의 전략적 의도를 명확히 보여준다.
창립 25주년을 맞은 시놀로지가 한국 엔터프라이즈 시장에서 어떤 성과를 거둘지, 그리고 기존 업체들과의 경쟁에서 어떤 차별화된 가치를 제시할 수 있을지 주목된다.
