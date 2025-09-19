셀트리온, 두드러기 치료제 ‘옴리클로’ 유럽 공식 출시… 퍼스트무버로 시장 공략 박차

북유럽 주요 시장 노르웨이 첫선
올해 4분기 유럽 주요국 순차 출시
경쟁 제품보다 빠른 출시로 퍼스트무버 강점↑
자가면역·항암 분야 이어 피부질환 영역 확장
셀트리온 만성 특발성두드러기 치료제 ‘옴리클로(성분명 오말리주맙)’가 유럽 시장에 공식 출시됐다.
셀트리온은 북유럽 주요국인 노르웨이에서 옴리클로를 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다고 19일 밝혔다.
옴리클로는 유럽에 선보인 첫 오말리주맙 바이오시밀러 제품으로 셀트리온이 ‘퍼스트무버(First Mover)’ 지위를 가진다. 현지 직판 역량을 기반으로 빠르게 시장 선점을 노린다는 계획이다. 오리지널 의약품인 졸레어는 지난해 글로벌 시장에서 약 6조4992억 원 규모 매출 실적을 거뒀다.
노르웨이에서 오말리주맙 치료제는 통상 리테일 방식으로 공급된다. 셀트리온 현지법인은 이러한 시장 특성을 고려해 제품 출시 이후 주요 채널인 약국 등과 소통하면서 옴리클로 판매 가속화를 꾀하고 있다. 노르웨이에 이어 올해 4분기에는 유럽 주요 5개국(EU5)을 비롯한 주변국에서 출시해 시장 공략을 본격화한다는 방침이다. 독일과 프랑스, 스페인 등 주요 시장에서 선제적으로 옴리클로 출시를 준비하고 있다고 한다. 특히 경쟁 바이오시밀러 제품 출시가 늦어질 것으로 전망되는 상황으로 퍼스트무버 강점을 더욱 극대화할 전망이다.
유럽은 제품을 독점적으로 공급하는 입찰 방식을 채택하는 국가가 많은 것이 특징이다. 때문에 퍼스트무버 제품 경쟁력이 다른 지역보다 선명하게 드러나는 편이다. 경쟁사보다 먼저 제품을 출시하면 단독 입찰이 가능해져 일정 기간 시장을 선점할 수 있다. 이를 통해 처방데이터(Real-world data)를 조기에 확보할 수 있고 의료진과 환자 선호도에도 긍정적인 영향을 주기 때문에 향후 진행되는 입찰에서도 유리한 평가 지표를 획득할 수 있다. 여기에 셀트리온 브랜드는 유럽 내 다양한 국가에서 의료진 및 환자 선호도가 높은 것으로 전해진다.
하태훈 셀트리온 유럽본부장은 “옴리클로 퍼스트무버 강점을 적극적으로 활용해 국가별 입찰 기관들과 원활히 소통하고 있다”며 “노르웨이를 필두로 유럽 주요국 제품 출시를 빠르게 이어가 시장을 조기에 선점할 계획”이라고 말했다. 이어 “그동안 유럽 내 자가면역질환과 항암 분야에서 독보적인 브랜드 인지도를 구축해 온 만큼 옴리클로를 통해 이번에는 피부 질환 영역에서도 신뢰를 공고히 쌓아 나갈 것”이라고 덧붙였다.
