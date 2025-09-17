성인 10명 중 9명 “AI가 개인정보 침해할까 걱정된다”

17일 한국언론진흥재단 온라인 설문조사 발표
88% “AI로 대체되는 직업·업무 많아질까 우려”
미국 오픈AI의 챗GPT를 필두로 생성형 인공지능(AI)이 급속도로 성장하고, 개인에게 확장되면서 개인정보 침해를 우려하고 있다는 결과 발표가 나왔다.
17일 한국언론진흥재단은 ‘생성형 AI 확산에 따른 AI 불안 경험 및 인식’ 결과를 담은 ‘미디어 서베이’ 2025년 5호를 발간했다. 한국언론진흥재단 미디어연구센터는 20~60대 성인 중 생성형 AI 사전 인지자 1000명에게 온라인 설문조사를 진행했다.
‘개인정보에 관한 내 권리를 AI가 침해할까봐 걱정된다’는 질문에 88.7%가 동의했다. 그중 41.8%는 매우 동의를, 46.9%는 약간 동의를 선택한 것으로 나타났다.
‘일반 사람들’의 권리 침해에 대해 우려한다고 답한 비율이 90.2%로 가장 높았지만, ‘나 자신’에 관해서는 그보다 1.5%p 낮은 88.7%, ‘가족, 친구 등 주변 사람들’과 관련해서는 88.2%로, 자신과의 사회적 거리에 관계없이 전체적으로 비슷한 수치로 집계됐다.
AI 기술 발전 속도를 못 따라가 불안감을 경험한 비율은 68%로 나타났다. 이에 ‘AI로 대체되는 직업·업무가 많아질까봐 우려한다’고 답한 응답자는 87.2%였다. 직업·업무 대체에 있어서는 자신과의 사회적 거리가 먼 대상일수록 더 심각한 인식이 두드러졌다. 나 자신이 AI에 대체된다는 비율은 62.9%였지만 대상을 내 주변으로 했을 경우 72.8%로 집계됐다.
다만 ‘AI가 주는 편리함’과 ‘AI로 인한 불안함’ 중 어떤 쪽이 더 크게 느껴지는지 물어본 결과, 편리함(39.8%)이 불안함(16.9%)보다 더 많은 선택을 받았다. 그러나 ‘양쪽이 비슷함’(43.3%) 비율이 가장 높았다.
언론사 뉴스생산 과정에서 AI를 활용하는 방식에 따라 ‘뉴스기사’로 받아들일 수 있는지도 조사됐다. AI 기반 팩트체크 도구를 활용해 사실 검증을 거쳐서 쓴 기사일 경우 64.5%가 받아들일 수 있다는 입장이었고, 과반 이상 비율을 보인 답안은 ‘기사 초안 작성 도구’(52.6%)와 ‘자동화된 기사 생성 도구’(51.9%)였다.
