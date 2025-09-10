[리뷰] 플립형 OLED로 실용성 잡아낸 ‘HP 옴니북 X 플립 14’

디스플레이를 360도 회전할 수 있는 노트북은 2-in-1 혹은 컨버터블 노트북, 플립 노트북 등 다양한 이름으로 불린다. 등장 초기에는 태블릿, 예술 및 디자인 용으로 찾는 사람이 많았지만 지금은 사무용으로 더욱 인기가 높다. 화면을 뒤로 꺾어 프레젠테이션이나 회의 용도로 쓸 수도 있고 콘텐츠를 감상하기에도 유리하다. 일반 노트북과 다르게 뒤로 꺾이는 화면과 터치스크린, 터치펜을 활용할 수 있다는 게 플립형 노트북의 장점이다.
한편 고급 텔레비전 등에 쓰이는 OLED가 노트북에도 탑재되기 시작하면서 플립형 노트북도 인기를 끌고 있다. OLED는 검은색을 표현할 때 암부를 완전히 꺼버려 검은색을 완전하게 표현한다. LCD의 경우 백라이트로 인해 검은색으로 설정해도 화면이 미세하게 뜨는 편이다. 플립형 노트북은 뒤집었을 때 스피커 위치나 화상 각도가 일반 노트북보다 감상에 좋아서 영상 감상 등을 위해 OLED 기반 플립형 노트북이 인기를 끄는 것이다. HP 옴니북 X 플립 14-fm0050TU를 활용해 OLED 기반 플립형 노트북의 매력을 짚어봤다. 14인치 OLED 기반의 옴니북 X 플립 14
HP 옴니북 X 플립 14는 인텔 코어 울트라 7 258V 프로세서를 탑재한 14인치 플립형 노트북이다. 개인 및 기업 환경을 위한 프리미엄 제품인 만큼 상판과 하판 모두 알루미늄 섀시로 제작됐다. 표면은 알루미늄 아노다이징(박막) 처리가 되어 긁힘이나 오염에 강하다. 또 일반 노트북과 다르게 터치 및 터치펜을 활용하는 노트북인 만큼 스마트폰이나 고가의 태블릿에 쓰이는 코닝 고릴라 글라스가 디스플레이에 장착됐다.
크기는 가로 31.3mm, 세로 21.85mm로 A4 용지와 거의 같고, 두께는 플립형 노트북 특성상 1.46cm로 조금 두껍다. 무게는 1.38kg으로 14인치에 알루미늄을 사용한 노트북으로는 평균 수준이다. 인터페이스는 좌측에 10Gbps USB-A형 단자, HDMI 2.1 단자, 썬더볼트 4 / USB 4 단자, 10Gbps USB-C형 단자가 있고, 우측에는 1개의 10Gbps USB-A형 단자, 오디오 단자가 있다. 전면 카메라는 500만 화소 IR로 ‘윈도우 헬로’ 잠금 해제를 지원하고, 무선 기능은 Wi-Fi 6E 및 블루투스 5.3에 대응한다.
디스플레이는 16:10 비율의 14인치 2.8K(2880x1800) OLED가 탑재됐다. OLED가 탑재돼 명암비는 무한대며, 화면 밝기는 고명암 대비 기준 500니트 및 일반 모드 시 400니트다. 태블릿이나 스마트폰만큼 밝지는 않지만 채광이 잘 드는 실내 기준으로는 상당히 밝고, 야외에서도 그늘이면 충분히 화면을 쓸 수 있다. 색재현력은 미국 영화산업 표준인 DCI-P3를 100% 충족해 전문적으로 제작 혹은 맥 OS에서 제작된 영상을 원래 색감이 최대한 가깝게 쓸 수 있다. 또한 화면이 부드럽게 전환되도록 일반 사무용보다 두 배 높은 120Hz 주사율과 0.2ms의 빠른 응답속도를 갖췄다. 32GB 기반 인텔 코어 울트라 7 258V로 성능 확보
HP 옴니북 X 플립 14는 인텔의 최신 노트북 프로세서인 인텔 코어 울트라 7 258V를 탑재했다. 이 프로세서는 TSMC N3B 공정으로 제작됐으며, 과거 프로세서와 달리 고성능보다는 고효율에 초점을 맞춰 배터리 성능이 우수한 게 특징이다. 시스템 메모리도 CPU에 직결해 전력 소모는 줄이고, 병목은 줄였다.
프로세서는 8코어 8스레드 구성의 인텔 코어 울트라 5 226V, 동작 속도가 더 높은 울트라 7 256V 및 258V 세 개 중 하나를 선택할 수 있다. 인텔 코어 울트라 시리즈2는 CPU와 GPU, NPU(신경망 처리 장치)를 모두 포함해 최대 120TOPS(초당 1조번 연산, 총 120조 번 연산)의 AI 처리 성능을 지원한다.
체감 성능을 짚어보고자 게이밍 성능을 확인하는 3D 마크: 파이어스트라이크와 3D 렌더링 처리 속도를 기반으로 CPU 성능을 확인하는 시네벤치 2024, 업무용 애플리케이션 실행 성능을 종합적으로 확인하는 PC 마크 10을 각각 실행했다. HP 옴니북 X 플립 14에 탑재된 인텔 코어 울트라 7 258V의 3D마크: 파이어스트라이크는 그래픽 점수 1만 238점, 물리 점수 2만 1605점으로 확인됐다. 시네벤치 2024는 단일 코어 122점, 다중 코어 581점으로 확인된다.
두 벤치마크를 기준으로 볼 때 CPU 성능은 12세대 인텔 코어 i5-12400F 혹은 AMD 라이젠 5 5600X와 비슷하다. 그래픽 카드는 2019년 출시된 GTX 1650 모바일보다 조금 높다. 출시 시일이 4~5년 내외인 온라인 게임이라면 중간 옵션도 무리 없다. 전반적인 성능은 약 3년 전 출시된 150만 원대 사무용 데스크톱이다.
PC마크 10은 앱 실행 속도나 화상회의, 웹 브라우징 등 필수 항목과 엑셀 및 워드로 구성된 생산성 항목, 사진 편집 및 렌더링, 비디오 편집 성능을 확인하는 디지털 콘텐츠 생산성 세 점수를 확인한다. 인텔 코어 울트라 7 258V의 필수 항목 점수는 1만 519점, 생산성은 9775점, 디지털 콘텐츠 항목은 1만 470점이다. 종합 점수는 7347점으로 집계됐다. PC마크 10 점수만 놓고 봤을 때 인텔 코어 i5-12400F에 엔비디아 RTX 3060 기반의 데스크톱보다 조금 높은데, 이는 빠른 메모리 성능의 영향으로 앱 실행 속도 등이 비약적으로 빨라진 영향이다.
UL 프로키온의 사무용 생산성 1시간 배터리 소모량 테스트는 1시간 동안 엑셀, 워드, 파워포인트를 연속 동작한 다음 배터리가 몇 퍼센트 사용됐는지를 기준으로 측정한다. 배터리는 ‘균형 조정’으로 설정했고 화면 밝기는 50%로 맞췄다. 해당 조건에서 약 1시간 테스트가 진행됐을 때 배터리가 94%에서 86%로 8% 소모됐다. 다른 인텔 코어 울트라 시리즈 2 노트북이 4%~5% 정도 소모되는 점과 비교하면 효율이 떨어진다.
이는 밝기 50% 설정에도 화면이 상당히 밝았고, OLED의 높은 소비전력이 영향을 미쳤다. HP 옴니북 X 플립 14의 스펙상 밝기는 400니트지만 밝기 50% 설정 시 밝기는 200니트가 아니다. 체감상으로는 이보다 조금 더 높았으며 이로 인해 소비전력이 꽤 높았을 것이다. 이 상태에서도 외부에서 문서 작업 시 12시간가량 쓸 수 있다는 점은 고무적이고, 절전 모드 및 밝기를 더 낮추는 조건이라면 24시간까지도 가능해 보인다. GPT-4 기반 탑재한 HP AI 컴패니언 등 기본 소프트웨어 제공
HP 노트북의 장점 중 하나는 HP AI 컴패니언이다. HP AI 컴패니언은 노트북의 AI 성능을 활용해 대형언어모델(LLM)을 기본 제공하는 소프트웨어다. HP AI 컴패니언은 마이크로소프트 코파일럿+PC 인증을 받은 컴퓨터에 사전 설치돼 있고, 32GB 메모리가 요구된다. 사용 방법은 기존 GPT와 동일하게 채팅창에 질의응답을 하면 되며, 음성 및 텍스트로 명령을 내릴 수 있다. HP는 올해 기자간담회에서 HP AI 컴패니언에 탑재된 GPT 버전을 업데이트할 수 있다고 한 만큼, 향후 다른 AI로 변경될 여지는 있다. 준수한 성능과 영상 감상에 최적화된 조합이 핵심
플립형 노트북은 동급의 노트북과 비교해 조금 더 무겁고, 두께도 조금 더 두껍다. 꼭 플립형 노트북이 필요한 조건이 아니라면 일반 노트북을 사는 게 휴대하기는 더 좋다. 그렇지만 태블릿 겸용으로 사용한다면 어쨌든 장점이 많다. 프로세서 자체가 태블릿용이 아닌 PC용인 만큼 태블릿으로서의 성능은 매우 우수하다. 또 배터리 효율이 발전하며 절전 모드 시 일반 태블릿과 비슷한 사용 시간을 제공한다. 필요에 따라서는 다시 뒤집어 노트북으로 쓸 수 있다는 게 매력이다.
그런 점에서 HP 옴니북 X 플립 14는 14인치 2.8K OLED 디스플레이를 장착해 애플 아이패드 프로 수준의 뛰어난 디스플레이 성능을 제공하며, 사무용 데스크톱 수준의 성능과 실사용 기준 12시간에서 절전 시 최대 24시간에 가까운 배터리 효율까지 기대 이상이다. 리뷰에 사용된 인텔 코어 울트라 7 258V 및 32GB, OLED를 적용한 제품은 187만 원대로 비싸다. 대신 인텔 코어 울트라 5 226V 및 16GB 모델은 OLED를 빼고 가격도 111만 원으로 크게 낮춰 가격대 성능비가 매우 우수하다. 노트북 하나에 다양한 활용도를 기대한다면 고민해볼 제품이다.
