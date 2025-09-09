넷플릭스·컬리·우버와 손잡은 네이버, 단골 고객 잡는다

네이버가 컬리, 넷플릭스, 우버 등 빅브랜드와의 전략적 제휴를 강화하며 단골 고객 확보에 집중한다. 네이버는 9월 9일 네이버스퀘어 종로에서 개최한 ‘네이버 커머스 밋업’에서 마켓컬리(이하 컬리)와의 파트너십을 발표하고, 사용자 ‘단골력’을 높이기 위한 생태계 확장 계획을 공개했다.
이날 이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장은 “AI 커머스 시대에서 네이버는 판매자 중심 생태계 경험을 기반으로 사용자 중심 생태계로 나아가며, 빅브랜드와의 전략적 파트너십 확대를 통해 단골력을 키울 것”이라고 밝혔다. 네이버가 정의하는 단골력은 재구독, 재구매, 재방문으로 이어지는 사용자의 높은 충성도를 말한다. 네이버는 앞서 넷플릭스 멤버십 제휴에 이어 컬리와 손잡았고, 9월 중에는 우버 택시와도 협력해 콘텐츠, 쇼핑, 모빌리티를 아우르는 단골화 전략을 가속화할 방침이다.
빅브랜드와 함께하는 얼라이언스형 단골 모델
네이버는 직접 투자보다 제휴에 초점을 맞추고 단골력을 키운다. 이윤숙 부문장은 “다양한 파트너와 협력하는 얼라이언스 모델을 통해 네이버 안팎에서 더 많은 단골을 만나는 기회를 만드는 게 사업 미션”이라 말했다. 이를 위해 네이버는 넷플릭스(OTT), 컬리(장보기), 9월 중 우버(모빌리티) 등 빅브랜드와 생활 밀착형 제휴를 확대한다. 또한 유튜브 구독 알림, 커뮤니티 라운지, CRM 혜택 등 각종 지원 솔루션을 통해 중소 브랜드의 단골 확보와 마케팅을 돕는 솔루션도 제공한다.
이윤숙 부문장은 “올해 상반기까지 스마트스토어에서 판매자와 고객 간 생성된 단골 관계는 누적 약 9억 건에 달하며, 2026년에는 10억 건을 넘어설 것으로 기대된다”며, “네이버에 입점한 이마트몰, 탑텐, 매일유업, 홈플러스 등 주요 브랜드가 100만 명 이상의 단골 고객을 보유하고 있는 만큼 타사보다 강력한 단골 생태계를 구축하고 있다”고 강조했다.
‘컬리N마트’로 온라인 장보기 시장 공략…양사의 이점은?
이번 제휴의 핵심은 ‘컬리N마트’라는 통합 장보기 서비스다. 네이버플러스 스토어에 지난 9월 5일 입점한 ‘컬리N마트’를 통해 사용자는 스마트스토어 인기 상품과 컬리의 신선식품 및 PB 상품을 함께 구매하고, 소용량 신선식품도 새벽배송으로 받아볼 수 있다. 네이버플러스 멤버십 회원은 2만원 이상 구매 시 배송비가 무료다.
이윤숙 부문장은 “신선식품의 경쟁력은 배송에 달려 있는데, 이를 안정적으로 제공하는 국내 업체는 컬리밖에 없다고 판단했다”며, “직접 물류 인프라를 구축하는 막대한 투자 대신 검증된 파트너와 협력하는 것이 훨씬 효율적”이라고 밝혔다. 또한 “컬리 역시 고객 및 트래픽 확보 비용을 절감하며 안정적으로 성장을 도모할 수 있을 것”이라며, 양사 모두에게 이익이 되는 구조라고 강조했다.
컬리는 네이버의 ▲폭넓은 고객층 및 고객 데이터 ▲검색 및 개인화 추천기술 ▲대규모 디지털 마케팅 인프라를 제공받아 신규 고객을 확보한다는 목표다. 김슬아 컬리 대표는 “컬리N마트는 컬리 특화 제품과 대중적인 상품이 더해져 기존보다 더 확장된 고객군들까지 응대할 수 있는 서비스”라며, “네이버와 컬리는 서로 다른 분야에서 독보적 경쟁력을 가진 최적의 협업 파트너”라고 밝혔다.
이어 그는 “컬리N마트에서는 네이버 이용자 특성에 따라 컬리 상품 구성도 차별화했다. 예컨대, 네이버플러스 스토어 이용자는 4인 가구 비중이 높고 소비량이 많은 점을 반영했다”며, “네이버를 통해 컬리의 상품들이 넓은 고객층에 발견되고 있다. 앞으로 사용자 저변이 넓어질수록 더 많은 상품을 합리적인 가격에 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 양사는 필요 시 공동 투자도 검토한다는 입장을 밝혔다.
네이버플러스 스토어, AI 개인화 쇼핑 강화
네이버는 AI 기술 기반 개인화 추천 시스템도 개편해 네이버플러스 스토어를 단골 고객 중심으로 강화한다. 지난해 10월 출시된 네이버플러스 스토어는 올해 3월 단독 앱을 선보이며, 기존의 검색 기반 쇼핑과 단골 고객의 편의성을 높이는 투트랙 전략을 추진해왔다. 정경화 네이버플러스 스토어 프로덕트 리더는 “네이버는 자체 AI를 활용해 가격뿐 아니라 배송 속도, 리뷰, 멤버십 혜택 등을 바탕으로 개인화 추천을 고도화하고 있다”며, “앱 출시 후 웹 대비 체류 시간이 10% 증가하고 구매 전환율이 40% 높아지는 등 긍정적인 고객 활동 지표를 보이고 있다”고 말했다.
여기에 네이버는 ‘굿셀러’ 판별 방식을 개편해 판매자 신뢰도를 추천 시스템에 반영한다. 기존의 거래액 중심에서 벗어나 주문 이행률, 배송 속도, 고객응대(CS) 등 활동 품질을 추가로 반영한다. 상품 추천 단계부터 믿을 수 있는 판매자 상품을 우선 보여줌으로써 사용자의 반복 구매 니즈를 반영해 단골력을 강화한다는 목표다.
또한 하반기 중 네이버플러스 스토어 홈 화면에 개인화 추천 영역을 전면 확대한다. 사용자 잠재 맥락을 기반으로 사용자가 관심을 가질 만한 상품을 맞춤형 추천할 예정이다. 블로그·카페 등 UGC(사용자 생성 콘텐츠) 데이터도 연관 추천에 활용할 계획이다.
네이버는 향후 AI 쇼핑 에이전트를 업그레이드해 고객의 구매 여정 전반을 돕는다는 목표다. 에이전트는 최적의 혜택과 이를 활용해야 할 시점까지 안내해 개인화된 쇼핑 경험을 완성할 예정이다. 이러한 네이버의 전략이 단골력을 높이고, 강력한 커머스 생태계를 구축하는 기반이 될 수 있을지 주목된다.
