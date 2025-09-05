HK이노엔, 한국화이자제약과 ‘신상’ 코로나19 백신 공급 협력 확대

지난달 품목허가 코미나티 백신 코프로모션 계약
코미나티 백신 유통 이어 영업·마케팅 협력
국가예방접종사업(NIP) 대상 프로모션 협력 확대
HK이노엔은 5일 한국화이자제약과 2025~2026절기 코로나19 변이 백신 공급 관련 협력을 확대한다고 밝혔다. 화이자 코로나19 변이 백신 ‘코미나티(사스코로나바이러스-2 mRNA 백신)’ 국내 유통 계약에 이어 코프로모션(1개 품목 제품에 대한 공동 마케팅·영업) 계약을 추가로 체결했다. HK이노엔 스퀘어(본사)에서 열린 계약 체결식에는 곽달원 HK이노엔 대표와 오동욱 한국화이자제약 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.
HK이노엔의 경우 지난해 단회용 코미나티 백신에 대한 민간 시장 유통 계약을 체결한 바 있다. 2000억 원 규모 고위험군(65세 이상, 면역저하자) 대상 국가예방접종사업(NIP) 관련 유통도 담당하고 있다. 이번 코프로모션 계약에 따라 NIP 대상 프로모션까지 협력 범위를 확장하게 됐다.
코미나티 백신은 12세 이상에서 코로나19 예방 적응증으로 지난달 29일 국내 식품의약품안전처(식약처)로부터 허가를 받았다. 이전 코로나19 백신 접종과 관계없이 근육주사로 0.3mL를 1회 투여한다. 이전에 코로나19 백신을 접종 받은 경우 마지막 접종일로부터 최소 3개월 이후에 투여해야 한다. 곽달원 HK이노엔 대표는 “민간 및 국가예방접종사업 유통에 이어 이번 국가예방접종사업 코프로모션 계약까지 한국화이자와 협력을 확대하게 됐다”며 “HK이노엔이 보유한 영업·유통 역량을 기반으로 코미나티 백신이 소비자들에게 안정적으로 공급되고 이를 통해 공공보건 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
오동욱 한국화이자제약 대표는 “한국화이자제약은 앞으로도 코로나19 백신의 안정적인 공급을 통해 고위험군 보호에 앞장서고 환자들의 삶을 변화시키는 혁신을 완성하기 위해 지속 노력하겠다”고 전했다.
